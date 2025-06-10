Валюты / BY
BY: Byline Bancorp Inc
28.25 USD 0.47 (1.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BY за сегодня изменился на -1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.13, а максимальная — 28.51.
Следите за динамикой Byline Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
28.13 28.51
Годовой диапазон
22.63 32.89
- Предыдущее закрытие
- 28.72
- Open
- 28.51
- Bid
- 28.25
- Ask
- 28.55
- Low
- 28.13
- High
- 28.51
- Объем
- 222
- Дневное изменение
- -1.64%
- Месячное изменение
- -1.15%
- 6-месячное изменение
- 8.11%
- Годовое изменение
- 7.05%
