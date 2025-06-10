Währungen / BY
BY: Byline Bancorp Inc
29.25 USD 0.90 (3.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BY hat sich für heute um 3.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.58 bis zu einem Hoch von 29.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Byline Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
28.58 29.30
Jahresspanne
22.63 32.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.35
- Eröffnung
- 28.64
- Bid
- 29.25
- Ask
- 29.55
- Tief
- 28.58
- Hoch
- 29.30
- Volumen
- 249
- Tagesänderung
- 3.17%
- Monatsänderung
- 2.34%
- 6-Monatsänderung
- 11.94%
- Jahresänderung
- 10.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K