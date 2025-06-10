KurseKategorien
BY: Byline Bancorp Inc

29.25 USD 0.90 (3.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BY hat sich für heute um 3.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.58 bis zu einem Hoch von 29.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die Byline Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
28.58 29.30
Jahresspanne
22.63 32.89
Vorheriger Schlusskurs
28.35
Eröffnung
28.64
Bid
29.25
Ask
29.55
Tief
28.58
Hoch
29.30
Volumen
249
Tagesänderung
3.17%
Monatsänderung
2.34%
6-Monatsänderung
11.94%
Jahresänderung
10.84%
