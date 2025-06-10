QuotazioniSezioni
BY: Byline Bancorp Inc

28.46 USD 0.79 (2.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BY ha avuto una variazione del -2.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.46 e ad un massimo di 29.15.

Segui le dinamiche di Byline Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
28.46 29.15
Intervallo Annuale
22.63 32.89
Chiusura Precedente
29.25
Apertura
29.14
Bid
28.46
Ask
28.76
Minimo
28.46
Massimo
29.15
Volume
281
Variazione giornaliera
-2.70%
Variazione Mensile
-0.42%
Variazione Semestrale
8.92%
Variazione Annuale
7.84%
