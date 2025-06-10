Valute / BY
BY: Byline Bancorp Inc
28.46 USD 0.79 (2.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BY ha avuto una variazione del -2.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.46 e ad un massimo di 29.15.
Segui le dinamiche di Byline Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BY News
Intervallo Giornaliero
28.46 29.15
Intervallo Annuale
22.63 32.89
- Chiusura Precedente
- 29.25
- Apertura
- 29.14
- Bid
- 28.46
- Ask
- 28.76
- Minimo
- 28.46
- Massimo
- 29.15
- Volume
- 281
- Variazione giornaliera
- -2.70%
- Variazione Mensile
- -0.42%
- Variazione Semestrale
- 8.92%
- Variazione Annuale
- 7.84%
20 settembre, sabato