Dövizler / BPOP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BPOP: Popular Inc
127.99 USD 0.17 (0.13%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BPOP fiyatı bugün 0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 126.90 ve Yüksek fiyatı olarak 128.79 aralığında işlem gördü.
Popular Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BPOP haberleri
- Popular Inc hissesi 128,7 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Popular Inc stock hits 52-week high at 128.7 USD
- Are Investors Undervaluing Popular (BPOP) Right Now?
- Popular (BPOP) Could Be a Great Choice
- U.S. mid-cap bank outlook for 2026 "optimistic," Barclays says
- Popular, Inc. (BPOP) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services
- 5 High Earnings Yield Stocks to Buy Ahead of Potential Fed Rate Cuts
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Popular declares monthly cash dividend on preferred stock
- Popular stock reaches 52-week high at 126.99 USD
- Regions Financial Surges 24% in 3 Months: Is There More Room to Run?
- Is Popular (BPOP) Stock Undervalued Right Now?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Popular (BPOP) is a Great Choice
- Popular Hikes Dividend: Sustainable Strategy or Short-Term Boost?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Popular declares quarterly dividend of $0.75 per share
- Popular Inc stock hits 52-week high at 120.68 USD
- Zacks.com featured highlights Itron, Teleflex, Popular and PHINIA
- 4 PEG-Based Value Stocks That Could Help You Crush the Market
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Should Value Investors Buy Popular (BPOP) Stock?
- Popular (BPOP) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Popular Inc stock hits 52-week high at 118.65 USD
- Here's Why Popular (BPOP) is a Strong Value Stock
Günlük aralık
126.90 128.79
Yıllık aralık
78.29 128.79
- Önceki kapanış
- 127.82
- Açılış
- 128.34
- Satış
- 127.99
- Alış
- 128.29
- Düşük
- 126.90
- Yüksek
- 128.79
- Hacim
- 1.606 K
- Günlük değişim
- 0.13%
- Aylık değişim
- 3.32%
- 6 aylık değişim
- 40.62%
- Yıllık değişim
- 29.48%
21 Eylül, Pazar