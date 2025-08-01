Валюты / BPOP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BPOP: Popular Inc
123.51 USD 0.40 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BPOP за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 121.63, а максимальная — 124.28.
Следите за динамикой Popular Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BPOP
- Popular (BPOP) Could Be a Great Choice
- Прогноз по банкам США со средней капитализацией на 2026 год «оптимистичный» — Barclays
- U.S. mid-cap bank outlook for 2026 "optimistic," Barclays says
- Popular, Inc. (BPOP) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services
- 5 High Earnings Yield Stocks to Buy Ahead of Potential Fed Rate Cuts
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Popular declares monthly cash dividend on preferred stock
- Popular stock reaches 52-week high at 126.99 USD
- Regions Financial Surges 24% in 3 Months: Is There More Room to Run?
- Is Popular (BPOP) Stock Undervalued Right Now?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Popular (BPOP) is a Great Choice
- Popular Hikes Dividend: Sustainable Strategy or Short-Term Boost?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Popular declares quarterly dividend of $0.75 per share
- Popular Inc stock hits 52-week high at 120.68 USD
- Zacks.com featured highlights Itron, Teleflex, Popular and PHINIA
- 4 PEG-Based Value Stocks That Could Help You Crush the Market
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Should Value Investors Buy Popular (BPOP) Stock?
- Popular (BPOP) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Popular Inc stock hits 52-week high at 118.65 USD
- Here's Why Popular (BPOP) is a Strong Value Stock
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Has Popular (BPOP) Outpaced Other Finance Stocks This Year?
Дневной диапазон
121.63 124.28
Годовой диапазон
78.29 128.66
- Предыдущее закрытие
- 123.91
- Open
- 123.91
- Bid
- 123.51
- Ask
- 123.81
- Low
- 121.63
- High
- 124.28
- Объем
- 1.558 K
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- -0.30%
- 6-месячное изменение
- 35.70%
- Годовое изменение
- 24.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.