Moedas / BPOP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BPOP: Popular Inc
125.76 USD 0.60 (0.48%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BPOP para hoje mudou para 0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 125.45 e o mais alto foi 125.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Popular Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BPOP Notícias
- Are Investors Undervaluing Popular (BPOP) Right Now?
- Popular (BPOP) Could Be a Great Choice
- Perspectiva para bancos de médio porte dos EUA para 2026 é "otimista", diz Barclays
- U.S. mid-cap bank outlook for 2026 "optimistic," Barclays says
- Popular, Inc. (BPOP) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services
- 5 High Earnings Yield Stocks to Buy Ahead of Potential Fed Rate Cuts
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Popular declares monthly cash dividend on preferred stock
- Popular stock reaches 52-week high at 126.99 USD
- Regions Financial Surges 24% in 3 Months: Is There More Room to Run?
- Is Popular (BPOP) Stock Undervalued Right Now?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Popular (BPOP) is a Great Choice
- Popular Hikes Dividend: Sustainable Strategy or Short-Term Boost?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Popular declares quarterly dividend of $0.75 per share
- Popular Inc stock hits 52-week high at 120.68 USD
- Zacks.com featured highlights Itron, Teleflex, Popular and PHINIA
- 4 PEG-Based Value Stocks That Could Help You Crush the Market
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Should Value Investors Buy Popular (BPOP) Stock?
- Popular (BPOP) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Popular Inc stock hits 52-week high at 118.65 USD
- Here's Why Popular (BPOP) is a Strong Value Stock
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
Faixa diária
125.45 125.97
Faixa anual
78.29 128.66
- Fechamento anterior
- 125.16
- Open
- 125.75
- Bid
- 125.76
- Ask
- 126.06
- Low
- 125.45
- High
- 125.97
- Volume
- 20
- Mudança diária
- 0.48%
- Mudança mensal
- 1.52%
- Mudança de 6 meses
- 38.17%
- Mudança anual
- 27.22%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh