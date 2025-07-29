FiyatlarBölümler
ABG: Asbury Automotive Group Inc

241.44 USD 3.83 (1.56%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ABG fiyatı bugün -1.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 240.34 ve Yüksek fiyatı olarak 245.29 aralığında işlem gördü.

Asbury Automotive Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
240.34 245.29
Yıllık aralık
201.68 312.56
Önceki kapanış
245.27
Açılış
243.26
Satış
241.44
Alış
241.74
Düşük
240.34
Yüksek
245.29
Hacim
202
Günlük değişim
-1.56%
Aylık değişim
-2.69%
6 aylık değişim
11.46%
Yıllık değişim
1.97%
21 Eylül, Pazar