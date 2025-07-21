Валюты / ABG
ABG: Asbury Automotive Group Inc
243.32 USD 0.76 (0.31%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ABG за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 239.50, а максимальная — 244.24.
Следите за динамикой Asbury Automotive Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ABG
Дневной диапазон
239.50 244.24
Годовой диапазон
201.68 312.56
- Предыдущее закрытие
- 242.56
- Open
- 241.05
- Bid
- 243.32
- Ask
- 243.62
- Low
- 239.50
- High
- 244.24
- Объем
- 170
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- -1.93%
- 6-месячное изменение
- 12.33%
- Годовое изменение
- 2.76%
