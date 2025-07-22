Währungen / ABG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ABG: Asbury Automotive Group Inc
245.27 USD 2.43 (1.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ABG hat sich für heute um 1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 241.17 bis zu einem Hoch von 248.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Asbury Automotive Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ABG News
- 5 Broker-Loved Stocks to Monitor as Fed Cuts Rates by 25 bps
- Asbury Automotive: Attractive With Ongoing Service Strength (NYSE:ABG)
- Zacks.com featured highlights include Kimball Electronics, Alaska Air Group, AutoNation, Asbury Automotive Group and American Axle & Manufacturing
- Monitor These 5 Broker-Backed Stocks for Strong Returns
- Why Is Asbury Automotive (ABG) Up 15.6% Since Last Earnings Report?
- JPMorgan downgrades Abacus Group stock to Underweight on cash flow concerns
- Is the Options Market Predicting a Spike in Asbury Stock?
- Zacks.com featured highlights American Axle & Manufacturing, Brookdale Senior Living, Adient, Asbury Automotive and AutoNation
- Volatile Markets? Keep An Eye On These 5 Broker-Friendly Stocks
- Stephens upgrades Asbury Automotive Group stock on long-term EPS potential
- Tracking David Abrams’ Abrams Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Asbury Automotive: Creating A Platform Designed To Compound Shareholder Value
- Asbury (ABG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Friday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Asbury Automotive's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Lag
- CFRA lowers Asbury Automotive Group stock price target on weaker EPS outlook
- Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Asbury Profit Jumps 13 Percent in Q2
- Asbury Automotive (ABG) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Asbury Automotive Group (ABG) Tops Q2 Earnings Estimates
- Asbury Automotive Group beats Q2 expectations, shares rise
- Asbury Automotive Q2 2025 slides: Revenue growth accelerates amid portfolio rebalancing
- Asbury Automotive earnings beat by $0.60, revenue fell short of estimates
- Asbury Automotive Group (ABG) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
Tagesspanne
241.17 248.10
Jahresspanne
201.68 312.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 242.84
- Eröffnung
- 242.04
- Bid
- 245.27
- Ask
- 245.57
- Tief
- 241.17
- Hoch
- 248.10
- Volumen
- 189
- Tagesänderung
- 1.00%
- Monatsänderung
- -1.15%
- 6-Monatsänderung
- 13.23%
- Jahresänderung
- 3.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K