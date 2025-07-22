KurseKategorien
ABG: Asbury Automotive Group Inc

245.27 USD 2.43 (1.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ABG hat sich für heute um 1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 241.17 bis zu einem Hoch von 248.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Asbury Automotive Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
241.17 248.10
Jahresspanne
201.68 312.56
Vorheriger Schlusskurs
242.84
Eröffnung
242.04
Bid
245.27
Ask
245.57
Tief
241.17
Hoch
248.10
Volumen
189
Tagesänderung
1.00%
Monatsänderung
-1.15%
6-Monatsänderung
13.23%
Jahresänderung
3.59%
