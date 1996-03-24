SilverStar
- Uzman Danışmanlar
- Steve Rosenstock
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
SilverStar MT5 — GÜMÜŞ (XAGUSD) İşlemleri. Hızlı. Kesin. Karlı.MQL5’te her gün yeni ve parlak bir Gold EA görmekten bıktınız mı? İşte gerçek alternatif burada.
Gümüş, gizli güçtür: oynak, temiz ve çoğu zaman daha düşük maliyetle işlem yapılabilir – bu yüzden SilverStar’ı geliştirdim.
Gerçek canlı işlemlerimi (FTMO hesabı) YouTube’da izleyin – tam şeffaflık: girişler, çıkışlar, düşüş dönemleri ve ayarlamalar.
Bugün i indirin, hemen işlem yapmaya başlayın ve Silver Challenge’a katılın – efsaneler değil, gerçek sonuçlar.
Yıllarca XAGUSD işlemi yaptıktan sonra, benim kullandığım sistemi sizlerle paylaşıyorum: SilverStar.
İlk alıcılar için bilinçli olarak $100’dan düşük fiyatla başlıyorum.
Fiyat & Early-Bird
Daha sonra fiyat adım adım yükselecek ($100,$250,$500 ve $1,000). Hızlı ol – ve piyasada erken avantajını garanti altına al.
Şu anda $100 karşılığında hâlâ 4 lisans mevcut.
Neden SilverStar?
- Zaman Dilimi: H1
- Sembol: XAGUSD (Spot Gümüş)
- Dağınıklık yerine odak: %100 XAGUSD için optimize edildi.
- PPlug & Play: Set dosyası yok, parametre yok. Kur → başla.
- Tam otomatik: Giriş, SL/TP, trailing ve oturum mantığı.
- VPS için mükemmel: 24/5 çalışma, düşük gecikme, FTMO uyumlu.
- Şeffaflık: YouTube’da canlı işlemlerimi gösteriyorum. Daha fazla içgörü mümkün değil.
- Görsel: Her emir ve sinyal mantığı doğrudan grafikte – görmek isteyenler için.
- Hesap: ECN/RAW, minimum 0.01 lot. Sadece $100’dan başlama imkânı.
EA Mantığı (basitçe açıklandı)
- Geliştirme: SilverStar MT5, kişisel işlem stratejime dayanarak geliştirildi.
- Deneyim: 3 yıldan fazla gerçek hesaplarda ve PropFirm’lerde test edildi, kanıtlanmış kârlılık.
- Trend: VSF/TWSF (XpertAlgo) ile çoklu zaman dilimi onayı (örn. M15/H1).
- Momentum/Zamanlama: CCI impulsu, sadece trend yönünde.
- Risk yönetimi: ATR tabanlı SL/TP; volatilite artışlarında uyarlanabilir trailing.
- Volatilite filtresi: Piyasa “nefes alırken” işlem yapar (yan piyasalardan kaçınır).
- Otomatik emir yönetimi: SL/TP, BreakEven, ATR trailing.
- Oturum filtresi: Londra/NY çakışmasına öncelik – “gümüş patlamaları” için.
- Magic temizliği: Birden fazla örnek mümkün, diğer varlıklarla kombinlenebilir.
- Risk modeli: Sabit lot veya bakiye % riski – tek zorunlu parametre.
- PropFirm: Emir gecikmesi ve günlük drawdown ayarlanabilir.
Topluluk
- EA kullanmak istemiyor musunuz? Benim canlı sinyalimi kullanın → Abone olun ve işlemlerimi otomatik kopyalayın.
- Kendi challenge’ına başla: $100 → birkaç ayda $10.000 – SilverStar ile. Katıl ve nelerin mümkün olduğunu göster.
- Düzenli ve sürekli güncellemeler (performans, stabilite, UX iyileştirmeleri).
- Önerileriniz var mı? Bana yazın – SilverStar odaklı kalır ama öğrenmeye devam eder.
- Tüm işlevlere hızlı bakış burada.
Martingale yok. Grid yok. “Kurtarma piruetleri” yok. Gerçek stoplar. Gerçek mantık.
XAGUSD grafiğini aç → H1 seç. SilverStar’ı ekle → Algo-Trading ON → tamam.
Bırak gümüş senin yerine işlem yapsın. Ve Silver-Challenge Topluluğu nun bir parçası ol.