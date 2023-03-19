Triangle Wedge

Strategy set to trade Triangle wedge break


This is a simple very effective strategy 

based on detecting and showing triangle wedges formation

Strategy set to trade Triangle wedge break

Red Arrows appears on crossing triangle down

Green Arrows appears on crossing triangle Up

You can also trade lower and upper triangle limit :(new version may be released to allow arrows for side ways trading)

 ---Sell on price declines from High triangle Level - Buy on increasing from Lower triangle level

2 inputs parameters are used 

1- Range : to determine triangle wideness : small time frames needs high range input 30 or 50 or above

   High time frames  needs Low range input 25 or below

2- Shift : set to value above 5 

indicators works on any timeframes

Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Wedge Triangle Indicator
Mohamed yehia Osman
Strategy set to trade Triangle wedge break This is a simple very effective strategy  based on detecting and showing triangle wedges formation Strategy set to trade Triangle wedge break Red Arrows appears on crossing triangle down Green Arrows   appears on crossing triangle Up You can also trade lower and upper triangle limit :(new version may be released to allow arrows for side ways trading)  ---Sell on price declines from High triangle Level - Buy on increasing from Lower triangle level 2 inp
Vortex with Alarm
Fabio Pacchioni
The Vortex Indicator was inspired by the work of an Austrian inventor, Viktor Schauberger, who studied the flow of water in rivers and turbines. Etienne Botes and Douglas Siepman developed the idea that movements and flows within financial markets are similar to the vortex motions found in water. The Vortex Indicator was also partly inspired by J. Welles Wilder's concept of directional movement, which assumes the relationship between price bars gives clues as to the direction of a market. This i
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Robot, Bollinger Bantları göstergesinin çizgilerini kırma ticaret stratejisini kullanır. Bu stratejinin özü, gösterge çizgilerinin sürekli analizinde ve çizgileri için en etkili kırılma noktalarının aranmasında yatmaktadır. Fiyat, yönlerden birinde gösterge çizgisini geçtiğinde, robot o yönde bir ticaret açar ve onu takip etmeye başlar, ancak robot, gösterge çizgilerinin her kırılmasında değil, sadece kırıldığı yerlerde işlem açar. en etkili olduğunu düşünür. Bu, dünya çapında binlerce tüccar t
Harmonica Japan
Alexander Chertnik
3 (1)
Expert Advisor trading Harmonic Patterns. All trades covered by fixed   Stop Loss &   Take Profit. Minimum trading deposit   150 $ . Expert designer to run on USDJPY 15m . chart. No Grid. No Martingale. Works with high spread This EA operates only once per bar opening.       EA uses several different strategies and enters sometimes both directions. part of the patterns the EA will ignore and not trade. 4 different ATR indicators used as filters. SL & TP calculated by the pattern size, the use
GeoWprPro
Georgij Komarov
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
Meta Trends
Samir Tabarcia
Requirements Optimized to work with EURUSD. For timeframe 1H. Minimum recommended deposit is $600  for initial lot set to 0.10(do not set in less of 0.10 lot) ECN broker with low spread is recommended to get better results. (Money Management) Lot                                 0.10 EMA fast                         20 EMA slow                        50 Star_With_Candle_ID     15 ST                                  30 TP                                  60 (Mode Grid) Distance Grid Pips         
Roman Asset Management ACC Multiplayer
Roman Golovatii
F ully automated Expert Advisor using the  advanced   algorithm for trading the EURUSD Designed for profit in a short period of time and big profit in a long run. Prefers EURUSD 1H. Principle of operation The SELL and BUY orders are opened (depending on the parameters set), guided by signals and the market situation.     Recommended parameter: Use an ECN broker account. minimum deposit of 100$ USD. use it in H1 time frame recommended symbol is EURUSD input parameter: TrendType                 
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
MetaCOT 2 COT Index MT4
Vasiliy Sokolov
3 (2)
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
Hedging Be Win
Samir Arman
Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 20 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as percentage of Equity* the greater this percentage is the greater
Skynet Lasso
Roman Yablonskiy
This indicator displays entry and exit points in the market. The indicator is based on Parabolic and various mathematical and statistical methods to increase profitability and reduce the number of losing trades. The indicator helps in many cases to skip false inputs, the support and resistance lines go around the price in a certain mode, reducing losses. The dashboard shows the results of the indicator so that you can adjust it more accurately and see how the parameters affect the result. The n
RaysFX Fractal Indicator Whit Alert
Davide Rappa
Questo indicatore fractal ti invierà un messaggio telefonico (tramite app mt4) non è necessaria la configurazione dell'indicatore, basta impostare l'ID del tuo smartphone e potrai ricevere il messaggio BUY o SELL in tempo reale (affidabilità 80%) per qualsiasi domanda o dubbio non esitate a contattarmi su mql5.com o telegram (link al gruppo disponibile in bio)
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT4
Vasiliy Sokolov
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
Great Indicator
Ruben David Santana Rodriguez
Les presento un indicador que funciona como estrategia por si solo , trabaja muy bien en periodos de 4 horas pero puedes aplicarlo a cualquier timeframe , las señales son muy faciles de interpretar , en momento en que la linea naranja pasa hacia arriba las media azul y roja , se entra en largos , la operativa se mantiene abierta hasta que la linea naranja cruce la media mas cercana ya sea la azul o la roja , si la operacion era long y la linea azul cruza hacia arriba la linea roja y la naranja c
Grid HLevel
Sergey Ermolov
MT5 versiyonu  |  Valable ZigZag göstergesi   |  FAQ Grid HLevel   Expert Advisor, Forex piyasasında her ay istikrarlı bir kar elde etmek isteyen tüccarlar için mükemmeldir. Expert Advisor, ortalama alma stratejisine göre çalışır ve onu doğru kullanmanızı öneririm. Bunu "doğru" kullanmak, piyasanın tersine dönme noktasında ortalama ile alım satım açmak ve yalnızca küresel bir trend yönünde ticaret yapmak anlamına gelir. Ana eğilimin yönüne gelince, bunu H4 zaman dilimindeki Valable ZigZag göste
MetaCOT 2 Netto Position COT MT4
Vasiliy Sokolov
1 (1)
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. The indicator of the net positions of the market participants displays the difference between the long a
Bollinger Band Strategy EA MT4
Biswarup Banerjee
Bollinger Bantları Strateji EA MT4 , Bollinger Bantları’nın ters dönüş koşullarına dayalı olarak işlem fırsatlarını yakalamak için tasarlanmış otomatik bir işlem aracıdır. Alt bant yakınında bir boğa ters dönüşü tespit edildiğinde (önceki mum alt bant altında kapanır ve mevcut mum alt bant üstünde kapanır, kırmızı mumdan yeşil muma geçiş yaptığında) alım işlemleri, üst bant yakınında bir ayı ters dönüşü tespit edildiğinde (ters senaryo) satış işlemleri gerçekleştirir. Kapsamlı bir şekilde test e
Sidus
Iurii Tokman
This indicator represents a trading strategy. It is based on 3 standard indicators: two moving averages (MA) and the Relative strength index (RSI). Indicator signals are generated when the moving averages intersect, while the RSI indicator is located relative to level 50. If the fast moving average is above the slow moving average while the RSI indicator is above 50, open a buy order. If the fast moving average is below the slow moving average while the RSI indicator is below 50, open a sell ord
GRV Grid
Roman Gergert
GRV Grid expert Advisor is a regular grid trader trading in both directions. The peculiarity of this grid is that subsequent orders in the grid are opened not only upon reaching the set step but also on the basis of the signal, which allows not to accumulate a lot of orders that can very quickly drain the entire Deposit. The EA makes a decision based on the signals from THE mA indicator and the trend filter. The EA trades almost non-stop, i.e. there are almost always open orders, so for stable
Pipwise EAs Smart Round Levels
Ben Hebblethwaite
Upgrade your charts instantly. Smart Round Levels draws powerful .00 and .50 round-number zones automatically on  any forex pair — including  JPY pairs  like USDJPY — and features a dynamic  live price tracker  that follows price in real time. Features: • Automatic round-number detection (.00 & .50) • Auto-adjusts for JPY and non-JPY pairs • Perfect precision with customizable spacing & scale • Fully customizable colors, line widths, font sizes • Real-time yellow price label tha
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
MetaTrader 4 için Koala Arz Talep Göstergesi'ni tanıtıyoruz (İster olumlu ister olumsuz olsun, yorumlarınızı veya geri bildirimlerinizi paylaşmanızı öneririz, böylece diğer yatırımcılar da deneyimlerinizden faydalanabilir.) : Koala Supply Demand Göstergesi'ne hoş geldiniz. Bu göstergeler, kesintisiz arz ve talep bölgelerini tanımlamak için tasarlanmıştır. Bu gösterge, tüccarın piyasayı bölge alanları olarak görmesine yardımcı olabilir; fiyatın bazı güçlü bölgelere nasıl saygı gösterdiğini göreb
FREE
Trend Whale
Mohamed yehia Osman
Smart EA based on Trend and Support Resistance Levels with SL results given on EURUSD  H1 for last 10 months IF AUTOLOT enabled: **if LotRisk =1- 3 ---- Profit up to 50%  DD up to 17% **if LotRisk > 5 /10 /20 --- HIGH RISK --- HIGH Profit up to 1600 % or More but High DD up to 40% tested also on other symbols GBPUSD with positive results *** used parameters on H1 timeframe  bars 25  shift 4 ma index 0.85 for lower time frames Inputs will me doubled or tripled ...  for higher time frames inputs
Pattern Nest
Yriy Doronin
The robot is based on thirty of the 30 most popular patterns. You can work using all patterns and different currency pairs at the same time. It is recommended to start work with a minimum lot to cover the largest number of patterns and tools. You can disable the templates of your choice. There is also the possibility of changing each template. I wish you a successful trading P.S. Nest. 
Super Oscillator Divergence
Mawuse Kuatsienu
This is a combination of multiple oscillators into a single divergence system that creates the impression of a more reliable divergence indicator. It is multi-currency based and works best on 15 minutes timeframe and above. Every time a signal is generated, it shows an alert to the user. It is more ideal if combined with other price action indicators or trading systems.
MACDivergence MTF
Pavel Zamoshnikov
4.29 (7)
Advanced ideas of the popular MACD indicator: It detects and displays classic and reverse divergences (three methods of detecting divergences). It uses different color to highlight an uptrend and a downtrend. Two methods of determining a trend: а) MACD crosses the 0 level (classic signal); б) MACD crosses its own average (early signal). This is a multi-timeframe indicator: it can display MACD data from other timeframes. Two methods of drawing: classic histogram and line. It generates sound and v
