Meta Trends

Requirements Optimized to work with EURJPY. For timeframe 15m. Minimum recommended deposit is $700 for initial lot set to 0.02, Warning use !! (do not set at Lot 0.01) for EURJPY pair I will add a Set File for it on (Comments) ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very easy. Simply run the EA on the EURJPY pair, 15m chart then load the (set file) and just press ok (Money Management) Lot 0.01 Distance Pips 1