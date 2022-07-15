Meta Trends

Requirements

  • Optimized to work with EURUSD.
  • For timeframe 1H.
  • Minimum recommended deposit is $600 
  • for initial lot set to 0.10(do not set in less of 0.10 lot)
  • ECN broker with low spread is recommended to get better results.

(Money Management)

  • Lot                                 0.10
  • EMA fast                         20
  • EMA slow                        50
  • Star_With_Candle_ID     15
  • ST                                  30
  • TP                                  60

(Mode Grid)

  • Distance Grid Pips          10
  • Close money Grid           50



Video Meta Trends
