Meta Trends
- Uzman Danışmanlar
- Samir Tabarcia
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 15 Temmuz 2022
- Etkinleştirmeler: 5
Requirements
- Optimized to work with EURUSD.
- For timeframe 1H.
- Minimum recommended deposit is $600
- for initial lot set to 0.10(do not set in less of 0.10 lot)
- ECN broker with low spread is recommended to get better results.
(Money Management)
- Lot 0.10
- EMA fast 20
- EMA slow 50
- Star_With_Candle_ID 15
- ST 30
- TP 60
(Mode Grid)
- Distance Grid Pips 10
- Close money Grid 50