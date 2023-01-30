Dsc Vwap Channel Mt4

4

Corretora recomendada para usar esse indicador:

https://tinyurl.com/5ftaha7c


Indicador usado para sabermos os pontos de suporte de resistência no gráfico.

Funciona em todos ativos e timeframes.

Acerte exatamente os pontos de entradas e saídas das suas operações.

 SEE OUR RESULTS ON INSTAGRAM: https://www.instagram.com/diogo.cansi/

 TELEGRAM GROUP = https://t.me/robosdsc

More information by email dscinvestimentos@gmail.com or by Whatsapp 55-991372299


İncelemeler 1
nivlem44
199
nivlem44 2024.04.08 01:12 
 

VERY GOOD BEST VWAP FOR TREND DIRECTION, BEST CANAL SCALPER 5 MIN 0-09, OTHER TIME FRAMES TO SUIT

