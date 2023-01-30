Dsc Vwap Channel Mt4

4

Corretora recomendada para usar esse indicador:

https://tinyurl.com/5ftaha7c


Indicador usado para sabermos os pontos de suporte de resistência no gráfico.

Funciona em todos ativos e timeframes.

Acerte exatamente os pontos de entradas e saídas das suas operações.

 SEE OUR RESULTS ON INSTAGRAM: https://www.instagram.com/diogo.cansi/

 TELEGRAM GROUP = https://t.me/robosdsc

More information by email dscinvestimentos@gmail.com or by Whatsapp 55-991372299


Recensioni 1
nivlem44
199
nivlem44 2024.04.08 01:12 
 

VERY GOOD BEST VWAP FOR TREND DIRECTION, BEST CANAL SCALPER 5 MIN 0-09, OTHER TIME FRAMES TO SUIT

Prodotti consigliati
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicatori
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicatori
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
CRW CCI and RSI and WPR
Kaijun Wang
4 (1)
Indicatori
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
Market Shift and FVG
Cruz Molina William Alberto
5 (2)
Indicatori
Indicatore di Spostamento della Struttura del Mercato e Gap di Valore Equo (FVG) per MT4 Questo indicatore per MT4 identifica spostamenti nella struttura del mercato e gap di valore equo (FVG), fornendo ai trader potenziali opportunità di trading. Avvisa gli utenti di questi eventi tramite notifiche mobili, consentendo loro di reagire rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato. Caratteristiche principali: Rilevamento dello Spostamento della Struttura del Mercato: Identifica spostamenti ria
FREE
Virtual Targets
Hoang Van Dien
3.83 (6)
Indicatori
This indicator is very useful for day traders or short term traders. No need to calculate the number of pips manually, just look at the chart and you will see the Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss target line and evaluate whether the entry point is feasible to reach the intended target or not. Enter the intended Take Profit / Stop Loss pips for your trade. The indicator will display Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss lines for you to easily see if the target is feasible or not.
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicatori
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume lev
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicatori
Special offer!   https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   or  Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin
FREE
YK Find Support And Resistance
Peechanat Chatsermsak
5 (1)
Indicatori
The " YK Find Support And Resistance " indicator is a technical analysis tool used to identify key support and resistance levels on a price chart. Its features and functions are as follows: 1. Displays support and resistance levels using arrow lines and colored bands, with resistance in red and support in green. 2. Can be adjusted to calculate and display results from a specified timeframe using the forced_tf variable. If set to 0, it will use the current timeframe of the chart. 3. Uses the
FREE
Best Support Resistance Indicator MT4
Nedyalka Zhelyazkova
Indicatori
Support and resistance levels are the key factors that determine the price movement from one zone to another. They are levels for trend reversal/breakout signals forex traders look out for before making a trade decision. The Support and Resistance Indicator is a custom trading tool for MT4 developed to plot support/resistance zones from past price actions.  The indicator also helps a trader evaluate optimal zones to place a BUY/SELL order or to exit a trade. In other words, it assists traders to
FREE
Pivot Points Daily MT4
Davide Zunino
5 (1)
Indicatori
L'indicatore rappresenta i Livelli di Pivo Points. E' possibile specificare il numero dei giorni per il quale l'indicatore viene visualizzato. Per il Forex non viene considerata la sessione di Domenica. E' possibile modificare per ogni livello colore, tipo e spessore linea .La visualizzazione avviene meglio con timeframe inferiori all'H1. Vengono graficati 4 livelli di supporto e resistenza con anche i livelli intermedi che è possibile disabilitare.
FREE
History Trading Path
Kaijun Wang
5 (1)
Indicatori
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Strongly recommend trend indicators,   automatic calculation of wave standard   and   MT5 ver
FREE
Magic Supply Demand MT4
- Reni
5 (1)
Indicatori
Magic Supply Demand Indicator works on all products and timeframes. It is a new formula, and   the very new features are two zone strength functions adjustable by user input!   This is a great advantage in trading. When you learn how to use the proprietary features such as the zone strength with   min X-factor of price travel away, you will be able to tell whether the zone is strong or not. The supply and demand zones are used as an alert trigger.   You can use popup alert with sound on MetaTra
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicatori
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indicatori
Benvenuti nel nostro   modello di ondata di prezzo   MT4 --(modello ABCD)--     Il modello ABCD è un modello di trading potente e ampiamente utilizzato nel mondo dell'analisi tecnica. È un modello di prezzo armonico che i trader utilizzano per identificare potenziali opportunità di acquisto e vendita sul mercato. Con il modello ABCD, i trader possono anticipare potenziali movimenti di prezzo e prendere decisioni informate su quando entrare e uscire dalle negoziazioni. Versione EA:   Price Wave
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indicatori
Panoramica dell’indicatore Aroon Classic L’indicatore Aroon Classic è uno strumento tecnico che identifica quantitativamente l’insorgere e la persistenza dei trend su un grafico. Utilizza due linee — “Aroon Up” e “Aroon Down” — per mostrare la forza del trend e i punti di inversione nell’intervallo da 0 a 100. Un valore elevato di Aroon Up indica un forte trend rialzista, mentre un valore elevato di Aroon Down indica un forte trend ribassista. Caratteristiche principali Distinzione visiva tra in
FREE
Multi Symbols In The Same Chart
Kaijun Wang
Indicatori
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Can set the cycle for other varieties of K line graph covered this window, fluctuations obser
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicatori
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
PZ Trendlines
PZ TRADING SLU
4.27 (11)
Indicatori
Tired of plotting trendlines? The PZ TrendLines indicator applies a mechanical approach to the construction of trend lines for you! [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It can draw up to 18 trendlines Trendlines can be optionally based on fractals Each line represents a breakout level Each trendline can be broken or rejected Configurable amount of lines Configurable colors Author Arturo López Pérez, private investor and speculator, software engineer and
FREE
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indicatori
This indicator shows the latest untouched support and resistance as horizontal lines. The indicator can show support/resistance from higher timeframes. With this indicator you can e.g. easily see the support/resistance of the timeframes H4, D1 and W1 on a H1 chart, which can be a big advantage while time your entry on H1. This is the FREE version of the indicator: Support Resistance Multi Time Frame The free version works only on EURUSD and GBPUSD! Parameters referenceTF: the timeframe from whi
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicatori
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Two Period RSI
Libertas LLC
5 (4)
Indicatori
Two Period RSI compares long-term and short-term RSI lines, and plots a fill between them for improved visualization. Fill is colored differently according to an uptrend (short period RSI above long period RSI) or a downtrend (short period RSI below long period RSI). Short-term RSI crossing long-term RSI adds a more robust trend confirmation signal than using single period RSI alone. This is a small tool to help visualize and confirm RSI trends. We hope you enjoy! Looking for RSI alerts? You can
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilità
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro è un sistema di trading automatizzato progettato per MetaTrader 4. Utilizza livelli di prezzo basati su Fibonacci combinati con analisi di trend e struttura per definire punti di ingresso e di uscita. L'EA supporta posizioni sia lunghe che corte e include parametri di gestione del rischio integrati. Caratteristiche principali: • Utilizza la logica di ritracciamento ed estensione di Fibonacci per tracciare punti di ingresso, SL e TP. • Dimensione del lotto e
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indicatori
Pivot Point Fibo RSJ è un indicatore che traccia le linee di supporto e resistenza del giorno utilizzando i tassi di Fibonacci. Questo spettacolare indicatore crea fino a 7 livelli di supporto e resistenza tramite Pivot Point utilizzando i tassi di Fibonacci. È fantastico come i prezzi rispettino ogni livello di questo supporto e resistenza, dove è possibile percepire possibili punti di entrata/uscita di un'operazione. Caratteristiche Fino a 7 livelli di supporto e 7 livelli di resistenza Im
FREE
PZ Pivot Points
PZ TRADING SLU
4.6 (10)
Indicatori
This indicator displays pivot points in the chart, including historical vales, and supports many calculation modes for Pivot Points and S/R levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It plots historical levels for backtesting purposes It allows you to select the reference timeframe It implements different Pivot Point calculation modes It implements different SR calculation modes It implements customizable colors and sizes Calculation Modes The indicator
FREE
PZ Chart Overlay
PZ TRADING SLU
5 (1)
Indicatori
Master the market: harness the power of statistical arbitrage This indicator showcases the price action of multiple instruments on a single chart, enabling you to compare the fluctuations of different assets and seamlessly implement statistical arbitrage strategies. Its main usage is to find correlated symbols which are temporarily out of whack. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Find overbought or oversold currency pairs easily Plot up to six currency
FREE
FRM Half Trend
Noiros Tech
3.5 (2)
Indicatori
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD   The system is a free open source pine script originally published on TradingView by everget   . It was converted to Mt4 by Forex Robot Makers. This system is a  popular trend indicator based on ATR ( Average True Range ) , Moving Averages and the Donchian channel . System BackGround ATR The average true range is an indicator of the price volatility of an asse
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicatori
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Supply Demand MT4
Agus Santoso
4.2 (5)
Indicatori
INDICATORE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBILANCIAMENTO, BASE NASCOSTA Presentazione dell'indicatore "Supply Demand MT4", il tuo strumento definitivo per navigare nel mondo dinamico dei merca
FREE
Triple RSI
Pablo Leonardo Spata
1 (1)
Indicatori
LOOK AT THE FOLLOWING STRATEGY WITH THIS INDICATOR. Triple RSI is a tool that uses the classic Relative Strength Indicator, but in several timeframes to find market reversals.    1.  ️ Idea behind the indicator and its strategy: In Trading, be it Forex or any other asset, the ideal is to keep it simple, the simpler the better . The triple RSI strategy is one of the simple strategies that seek market returns. In our experience, where there is more money to always be won, is in the marke
FREE
Renko bars builder
Navdeep Singh
4.2 (5)
Indicatori
The indicator builds a Renko chart in the sub window for the current symbol. The bars are formed from live data and the desired bar size can be set in the inputs tab. Most importantly, because the Renko chart only uses price to construct bars and ignores time, the indicator can be applied to any time frame and same results can be achieved. Recommended usage As Renko charts are famous for eliminating noise so traders can use this tool to see clear picture of the trend to help their analysis, entr
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicatori
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicatori
Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : Unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Volumatic Support/Resistance Levels Scanner è un indicatore di supporto e resistenza che aggiunge il contesto del volume alla struttura dei prezzi. Mostrando come l’attività di trading si raggruppa attorno ai pivot recenti, aiuta gli utenti a vedere dove l’interesse d
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Auto Optimized RSI è un indicatore a freccia intelligente e facile da usare, progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi. Utilizza simulazioni di trading su dati storici per individuare automaticamente i livelli RSI più efficaci per ogni strumento e timeframe. Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o integrato nella tua strategia esistente, ed è particolarmente utile per i trader a breve termine. A differenza dei livelli fissi tradizionali del R
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicatori
Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi , sia nella direzione del trend che in quella inversa. Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse . Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : unisciti per ricevere le ultime novità RSI Shift Zone Scanner individua i momenti in cui il sentiment di mercato può cambiare collegando i segnali RSI all’azione del prezzo. Ogni volta che l’RSI supera o scende sotto i livelli predefiniti (70 per ipercomprato, 30 per ipervenduto), l’indicatore traccia un canale sul grafico
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicatori
PRO Renko System è un sistema di trading altamente accurato appositamente progettato per il trading di grafici RENKO. Questo è un sistema universale che può essere applicato a vari strumenti di trading. Il sistema neutralizza efficacemente il cosiddetto rumore di mercato che consente di accedere a segnali di inversione accurati. L'indicatore è molto facile da usare e ha un solo parametro responsabile della generazione del segnale. Puoi facilmente adattare lo strumento a qualsiasi strumento di
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicatori
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Indicatori
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) is a powerful, innovative volatility-based momentum indicator designed to accurately identify key trend reversals. Developed using a special algorithm that provides a clear construction of the average volatility range, without redrawing its values ​​and does not change them. The indicator adapts to any market volatility and dynamically adjusts the width of the band range, depending on current market conditions. Indicator advantages: Advanced Reversal Hunter Pro
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
Gold Flux Signal – Indicatore di segnali senza repaint per XAUUSD Progettato per un'esecuzione chiara dei segnali – Gold Flux Signal è stato creato per fornire segnali chiari e stabili su XAUUSD , senza repaint né backpainting – È stato progettato specificamente per strategie di trend-following e breakout, evitando rumori e grafici sovraccarichi – L'indicatore opera esclusivamente su candele chiuse – Ottimizzato per i timeframe M1, M5 e H1 Segnali visivi stabili – Una volta generato, il se
Altri dall’autore
Dsc Vwap Channel
Diogo Sawitzki Cansi
4 (1)
Indicatori
Indicador usado para sabermos os pontos de suporte de resistência no gráfico. Funciona em todos ativos e timeframes. Acerte exatamente os pontos de entradas e saídas das suas operações.   SEE OUR RESULTS ON INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/diogo.cansi/   TELEGRAM GROUP =  https://t.me/robosdsc More information by email dscinvestimentos@gmail.com or by Whatsapp 55-991372299
FREE
Dsc Super Sinais Mt5
Diogo Sawitzki Cansi
Indicatori
Recommended broker to use the indicator: https://tinyurl.com/5ftaha7c   Indicator developed by Diogo Sawitzki Cansi to show possible trade points. Do not repaint. The results displayed in the past are exactly what happened. We also use it to hold trades longer and not get out on false reversal signals which are actually just a profit taking of trades and no one is trying to reverse the direction of the trend. Indicator Parameters: PERIOD:   Period for analyzing the buying or selling force to fin
FREE
Dsc Super Sinais Mt4
Diogo Sawitzki Cansi
Indicatori
Recommended broker to use the indicator:   https://tinyurl.com/5ftaha7c   Indicator developed by Diogo Sawitzki Cansi to show possible trade points. Do not repaint. The results displayed in the past are exactly what happened. We also use it to hold trades longer and not get out on false reversal signals which are actually just a profit taking of trades and no one is trying to reverse the direction of the trend. Indicator Parameters: PERIOD: Period for analyzing the buying or selling force to fin
FREE
Dsc Kamikaze Mt4
Diogo Sawitzki Cansi
4 (5)
Experts
Recommended broker to use the expert: CENT ACCOUNT   https://tinyurl.com/5ftaha7c Dsc Kamikaze Mt4 Expert Advisor developed by Diogo Sawitzki Cansi to operate opening trades through the RSI and making a different martingale than normal to leverage the account more quickly. Use only with capital that you want to risk trying to achieve a high profit quickly, however, that you can lose. Any martingale strategy is always at high risk.   Parameters EA: Set up different gain and position parameters
FREE
Dsc Candle Agression
Diogo Sawitzki Cansi
3 (1)
Indicatori
Corretora recomendada para usar esse indicador: https://tinyurl.com/5ftaha7c Indicador que pinta o candle de amarelo em pontos de muita agressão no mercado. Sempre que o mercado for se movimentar o candle irá ficar amarelo. Valido para todos ativos e todos timeframes.   SEE OUR RESULTS ON INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/diogo.cansi/   TELEGRAM GROUP =  https://t.me/robosdsc More information by email dscinvestimentos@gmail.com or by Whatsapp 55-991372299
FREE
Dsc Oscillator
Diogo Sawitzki Cansi
Indicatori
Recomended broker: https://tinyurl.com/5ftaha7c Indicator used to monitor price fluctuations in the market and discover possible reversals through reversal points or divergences in the indicator. All assets and all timeframes.   SEE OUR RESULTS ON INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/diogo.cansi/   TELEGRAM GROUP =  https://t.me/robosdsc More information by email dscinvestimentos@gmail.com or by Whatsapp 55-991372299
FREE
Dsc Panel Trade
Diogo Sawitzki Cansi
Utilità
o DSC Panel é um auxiliar para deixar ordens já posicionadas em pontos estratégicos no gráfico de maneira automática. Em conjunto com o indicador DSC Vwap Channel e DSC Candle Agression é uma poderosa ferramenta para o trader obter uma excelente assertividade em suas operações.   VEJA OS NOSSOS RESULTADOS OPERANDO MINI INDICE NO INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/diogo.cansi/   GRUPO DO TELEGRAM =  https://t.me/robosdsc Maiores informa çõ es pelo email dscinvestimentos@gmail.com Ou pelo
FREE
Dsc Candle Agression Mt4
Diogo Sawitzki Cansi
5 (1)
Indicatori
Corretora recomendada para usar esse indicador: https://tinyurl.com/5ftaha7c Indicador que pinta o candle de amarelo em pontos de muita agressão no mercado. Sempre que o mercado for se movimentar o candle irá ficar amarelo. Valido para todos ativos e todos timeframes.   SEE OUR RESULTS ON INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/diogo.cansi/   TELEGRAM GROUP =  https://t.me/robosdsc More information by email dscinvestimentos@gmail.com or by Whatsapp 55-991372299
FREE
Dsc Ai Grid Mtg
Diogo Sawitzki Cansi
Experts
The expert DSC AI GRID MTG is a expert that has an advanced system to authorize or not the opening of new trades, differentiating when to open orders by the Grid and also which system of Martingale to use. With that he manages to pass the long-term backtest. Drive with backtest e sets: https://drive.google.com/open?id=11ckmsl7HVA_sKx_F0AtvAjsCToZZhZ_M Before running the Robot in real account, see what minimum capital you will need for when the Robot goes through the most complicated periods in
Dsc Hedge Average Distance GbpUsd M15 Full
Diogo Sawitzki Cansi
Experts
Recommended broker to use this Expert: https://tinyurl.com/5ftaha7c   Open Standart Account and request in chat FREE SWAP   Dsc Had Mt4   Expert Advisor developed by Diogo Sawitzki Cansi to operate on the active GBPUSD in the 15-minute time frame. It operates by hedging when the market moves a lot in one direction and open positions are closed at the gain limit or at the loss limit. Recommended capital: U$ 1000.00 for Lot of 0.01   Parameters EA: Password: Write only diogo.cansi as shown in ima
Dsc Price Action EurUsd M5 Hedge Full
Diogo Sawitzki Cansi
4.2 (5)
Experts
ONLY 10 COPIES AT $199! After that, the price will return to  $499 How to run backtest: https://www.youtube.com/watch?v=D8NGbHGp1-k I recommend SETUP 1 to anyone starting out. To run the backtest correctly, download the set's on our drive: https://drive.google.com/drive/folders/1yFz4tJbJwl71_T3YU7f8fqHBoq0aYMsi?usp=sharing The expert DSC PRICE ACTION EURUSD was created for the EURUSD asset in the M5 time under Hedge account. It´s a Expert to leverage the account quickly. It is a high hit rate an
Dsc HFT US30 M5
Diogo Sawitzki Cansi
Experts
ONLY 10 COPIES AT $199! After that, the price will return to  $499   To run the backtest correctly, download the set's on our drive: https://drive.google.com/drive/folders/1oapc5sOvXMevUuWqlUumOeAVqQ5evUAV?usp=share_link The expert DSC HFT US30 was created for the US30 (Dow Jones Index) asset in the M5 time under Hedge account. It´s a Expert to leverage the account quickly. It is a high hit rate and with that wen take advantahe of Forex leverage to multiply capital. To use the Expert correctly,
Filtro:
nivlem44
199
nivlem44 2024.04.08 01:12 
 

VERY GOOD BEST VWAP FOR TREND DIRECTION, BEST CANAL SCALPER 5 MIN 0-09, OTHER TIME FRAMES TO SUIT

Rispondi alla recensione