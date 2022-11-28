FSG Expert

FSG Expert - это полностью автоматизированная торговая система, которая особенно эффективна при торговле на популярной валютной паре: GBPUSD. Система использует в торговле основные закономерности рынка Форекс - возврат цены после резкого движения в любом направлении, с использованием Фибосетки и ее уровней.

Рекомендации

  • Настройки по умолчанию на скрине ( можно поиграть с настройками)
  • Символ: GBPUSD 
  • Таймфрейм: H1
  • Минимальный депозит: $100
  • Тип счета: ECN

Минимальный депозит составляет $100 при кредитном плече 1:500. Включена система автолота. 
Я рекомендую использовать ECN-счет 1:500 с низким спредом и быстрым VPS.

Особенности: 


- отключаемый мартингейл;

- фиксированный стоп-лосс, позволяющий контролировать максимальный уровень риска на сделку;

- тейк профит больше чем стоп лосс:

- безиндикаторный:

- автоматическое реинвестирование заработанной прибыли для дальнейшей торговли:

- полностью автоматизирован;

- использует классическую систему технического анализа на пробой ценовых уровней проверенную десятилетиями, модернизированную под современный рынок.   

Мониторинг3

Мониторинг2

Мониторинг


