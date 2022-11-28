FSG Expert
FSG Expert - это полностью автоматизированная торговая система, которая особенно эффективна при торговле на популярной валютной паре: GBPUSD. Система использует в торговле основные закономерности рынка Форекс - возврат цены после резкого движения в любом направлении, с использованием Фибосетки и ее уровней.
Рекомендации
- Настройки по умолчанию на скрине ( можно поиграть с настройками)
- Символ: GBPUSD
- Таймфрейм: H1
- Минимальный депозит: $100
- Тип счета: ECN
Минимальный депозит составляет $100 при кредитном плече 1:500. Включена система автолота.
Я рекомендую использовать ECN-счет 1:500 с низким спредом и быстрым VPS.
- отключаемый мартингейл;
- фиксированный стоп-лосс, позволяющий контролировать максимальный уровень риска на сделку;
- тейк профит больше чем стоп лосс:
- безиндикаторный:
- автоматическое реинвестирование заработанной прибыли для дальнейшей торговли:
- полностью автоматизирован;
- использует классическую систему технического анализа на пробой ценовых уровней проверенную десятилетиями, модернизированную под современный рынок.