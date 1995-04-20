RsiAver Mt4

В основу алгоритма этого осциллятора положен анализ веера сигнальных линий технического индикатора RSI

Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора:

  • StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии;
  • Step - шаг изменения периода;
  • StepsTotal - количество изменений периода.

Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии:

SignalPeriod(Number)  =  StartLength + Number * Step,

где значение переменной Number изменяется в пределах от нуля и до StepsTotal.

Направление тренда в данном индикаторе определяется цветом гистограммы, а сила тренда - высотой баров гистограммы. Растущие бары окрашены в светлые тона, уменьшающиеся бары имеют тёмную окраску. Диапазон изменения значений индикатора от -100 и до +100 процентов.

Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления тренда.



5 (1)
Indicateurs
Gold Venamax   - c'est le meilleur indicateur technique boursier. L'algorithme de l'indicateur analyse l'évolution des prix d'un actif et reflète la volatilité et les zones d'entrée potentielles. Caractéristiques de l'indicateur: Il s'agit d'un super indicateur avec Magic et deux blocs de flèches de tendance pour un trading confortable et rentable. Le bouton rouge pour changer de bloc est affiché sur le graphique. La magie est définie dans les paramètres de l'indicateur, afin que vous puissiez
Anchored VWAP MT4
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Anchored VWAP avec Dynamic Risk Assistant   est un puissant outil d'analyse technique qui calcule le prix moyen pondéré par le volume (VWAP) à partir d'un point sélectionné par l'utilisateur sur le graphique. Cela permet aux traders d'ancrer le calcul sur tout événement significatif du marché (comme une cassure, un swing haut ou bas, une publication de résultats ou un impact majeur sur les nouvelles) pour analyser le comportement des prix et du volume avec précision. Assistant de risque dynamiq
