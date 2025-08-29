KeltnerStoch Consensus EA Hedge

# KeltnerStoch Consensus EA (Hedge Martingale ve Gösterge Modu ile)

**Nedir:**
**Keltner Kanalları (EMA20+ATR)** + **Stokastik (14,3,3)**'ü birleştiren ve **trend konsensüs filtresi (EMA200 + ADX + MACD)** ile destekleyen bir Expert Advisor (EA). **Otomatik olarak işlem açabilir** veya grafikte **AL/SAT** oklarını ve metinlerini gösteren **görsel bir gösterge** olarak çalışabilir.

**Nerede Kullanılır:**
**Her sembol ve zaman diliminde çalışır.** En iyi sonuçlar **EURUSD H4**'te **TP=40 pip** ve **SL=80 pip** ile alınmıştır. ⚠️ Bu bir kazanç garantisi değildir; pratik bir referanstır. Broker ve piyasa koşullarına göre uyarlayın.

**Set Dosyaları:**
📎 **SET dosyaları** ürünün **Yorumlar bölümünde** yayınlanacaktır.
🧪 Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka **backtest** ve/veya **demo hesap testleri** yapın.

**Önerilen Sermaye:**
💰 Özellikle **Hedge Martingale döngüsünü** etkinleştirirken yeterli marj sağlamak için **1.000 \$ ve üzeri** hesapların kullanılması önerilir.

---

## ✅ Kullanım Modları

### 🟦 1) Gösterge Modu (İşlem Açmadan)

* Keltner+Stokastik koşulları (ve isteğe bağlı konsensüs filtresi) sağlandığında grafikte **AL/SAT** oklarını ve metinlerini gösterir.
* **Yoruma dayalı sinyaller** veya kendi giriş kurallarınızla kombinasyon için kullanışlıdır.
* Etkinleştirme: `Draw_Signals_Always = true` yapın ve otomatik ticareti devre dışı bırakın (veya `Hedge_Block_Normal_Entries = true` + **hedge'i etkinleştirmeyin**).

### 🟩 2) Normal Otomatik Ticaret Modu

* EA, Keltner+Stokastik mantığı ve **konsensüs** filtrelerine göre **AL/SAT** işlemleri açar.
* Sabit **SL/TP** (pip cinsinden) kullanır ve **maksimum spread** sınırına uyar.

### 🟥 3) Hedge Martingale Modu (Çift Yönlü Döngü)

* `Enable_Hedge_Martingale` etkinleştirildiğinde, EA, **pip adımları** ile **lotu ikiye katlayan (veya çarpan)** ve **parasal bir hedefe** ulaşıldığında **tüm sepeti** kapatan bir **hedge döngüsünü** yönetir.
* **Netting hesaplarda** hedge davranışı **netleşir** (pozisyonu azaltır/dengeleşir), bu nedenle döngü daha çok **ortalama maliyet** gibi davranır. Aynı anda çoklu karşıt pozisyonlarla "saf" hedge için **hedging hesabı** önerilir.

---

## ⚙️ Parametreler (açıklamalı)

### 🔧 Genel

* `Only_New_Bar` – Sadece **bariş kapanışında** işlem açar (gürültü ve tekrar girişleri azaltır).
* `Draw_Signals_Always` – İşlem açılmasa bile grafikte **her zaman** oklar ve metin çizer.
* `Debug_Comment` – Grafikte bir **hata ayıklama paneli** gösterir.
* `Trade_Buy` / `Trade_Sell` – **AL/SAT** işlemlerini **açık/kapalı** yapar.
* `Entry_Signal_Mode`

  * `KS_AND_CONSENSUS` (muhafazakar) ➜ Keltner+Stokastik sinyali **ve** konsensüs.
  * `KS_ONLY` (daha aktif) ➜ Sadece Keltner+Stokastik sinyali, konsensüs yok.
  * `CONSENSUS_ONLY` (saf trend) ➜ Sadece konsensüs.
* `One_Position_Per_Symbol` – Normal modda aynı sembolde **çoklu pozisyonları** engeller.

### 💵 Para Yönetimi

* `Lots_Pips` – **Temel lot** (ve hedge döngüsü için temel lot).
* `StopLoss_Pips` / `TakeProfit_Pips` – Sabit **SL/TP** (pips).
* `Max_Spread_Pips` – **Spread** bu limiti aşarsa işlem açmaz.
* `Margin_Reserve_Percent` – "No money" hatalarını önlemek için **serbest marj** rezerv yüzdesi.
  🔒 EA, sembolün **min/step/max** lot kurallarına ve **kullanılabilir marjınıza** göre lotu **otomatik olarak ayarlar** (Market kurallarına uyar).

### 📏 Keltner Kanalları

* `KC_EMA_Period` – Orta bant için **EMA** periyodu (tipik fiyat).
* `KC_ATR_Period` – **ATR** periyodu.
* `KC_ATR_Mult` – **Üst/alt bant** için çarpan.

### 📉 Stokastik

* `Stoch_K_Period`, `Stoch_D_Period`, `Stoch_Slowing` – Standart parametreler (14,3,3).
* `Stoch_Overbought`, `Stoch_Oversold` – **Aşırı alım/aşırı satım** seviyeleri.

### 🧭 Konsensüs Filtresi (trend)

* `EMA_Long` – Yönsel bias için **EMA 200**.
* `ADX_Period` / `ADX_Threshold` – **Trend gücü** için ADX.
* `MACD_Fast/Slow/Signal` – Bias'ı onaylamak için **MACD histogramı**.

### 🔁 Hedge Martingale (opsiyonel)

* `Enable_Hedge_Martingale` – **Döngüyü** etkinleştirir.
* `Hedge_Step_Pips` – Döngünün **son** girişinden **yeni bir adım** açmak için pip mesafesi (çift yönlü: fiyat adım kadar yükselirse AL açar; düşerse SAT açar).
* `Hedge_Max_Steps` – **Katlamaların** limiti (risk kontrolü).
* `Hedge_Lot_Mult` – Lot **çarpanı** (örn. 1.5 veya 2.0).
* `Hedge_Basket_Target_Money` – **Tüm sepeti** kapatmak için **parasal hedef**.
* `Hedge_Block_Normal_Entries` – Aktif bir döngü sırasında **normal girişleri** duraklatır.

---

## 🚀 Hızlı Başlangıç (önerilen örnek)

**EURUSD – H4 (muhafazakar)**

* `Entry_Signal_Mode = KS_AND_CONSENSUS`
* `Lots_Pips = 0.01` (veya sembolün min. lotu)
* `TakeProfit_Pips = 40`
* `StopLoss_Pips = 80`
* `Max_Spread_Pips = 3.0`
* `Enable_Hedge_Martingale = false` (başlangıç için)
* `Draw_Signals_Always = true`
* `Margin_Reserve_Percent = 30`

**Hedge etkinleştirilirse** (ortalama maliyet riskini anlıyorsanız):

* `Hedge_Step_Pips = 50`
* `Hedge_Lot_Mult = 1.5 ~ 2.0`
* `Hedge_Max_Steps = 4 ~ 6`
* `Hedge_Basket_Target_Money = 3 ~ 10` (0.01 lot başına, oryantasyon için)
* Gerçek çoklu karşıt pozisyon hedge'i için **hedging hesabı** önerilir.

---

## 🧠 İpuçları ve En İyi Uygulamalar

* 📊 Broker verilerinizle **backtest** yapın; sonra **demo**; ancak ondan sonra **gerçek**.
* 🔍 "Açılmıyorsa": **spread**, `Only_New_Bar`, `Entry_Signal_Mode`, **lot min/step** ve **serbest marjınızı** kontrol edin.
* 🧱 **XAU/XAG** gibi sembollerde **lot adımları** ve **spreadler** yüksek olabilir: `Lots_Pips`, `Max_Spread_Pips` ve `Margin_Reserve_Percent`'i ayarlayın.
* 🧯 Martingale **riski** artırır. Limitler (`Hedge_Max_Steps`) ve **gerçekçi** sepet hedefi kullanın.

---

## ❓ Hızlı SSS

* **Sadece gösterge olarak, işlemsiz çalışır mı?**
  ✅ Evet. `Enable_Hedge_Martingale=false` bırakın ve sadece sinyal istiyorsanız `Trade_Buy/Sell`'i işaretlemeyin. `Draw_Signals_Always=true` tutun.

* **Netting'te çalışır mı?**
  ✅ Evet. Ancak **hedge** netting'te netleşir; aynı anda karşıt pozisyonlarla gerçek hedge için **hedging hesabı** kullanın.

* **Lotu brokere otomatik ayarlar mı?**
  ✅ Evet. EA, `SYMBOL_VOLUME_STEP`'e yuvarlar, `min/max`'e uyar ve **marj** yetersizse emirleri **zorlamaz** ("No money"yi önler).

---

## 📎 Set Dosyaları ve Destek

* 📥 **SET dosyalarını** ürünün **Yorumlar bölümünden** indirin.
* 💬 Sorularınızı ve sonuçlarınızı paylaşın; kullanıcı geri bildirimlerine göre **ek presetler** yayınlayacağım.

---

**Uyarı**: Ticaret risk içerir. Bu EA kazanç garantisi vermez ve uygun para yönetimi ile kullanılmalıdır. Gerçek hesaba geçmeden önce backtest ve demo testleri yapın. Özellikle Martingale döngüsü etkinse **1.000 \$** ve üzeri hesaplarla çalışmanız önerilir.

— Başarılar ve iyi pip'ler! ✨
