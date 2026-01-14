Canais Fimathe

Desenvolvido por smart2trader.com

Indicador Canais Fimathe é uma ferramenta profissional essencial para traders que buscam performance através das marcações automatizadas baseado em canais, popularmente conhecido como Canais Fimathe.

Nosso indicador Canais Fimathe oferece identificação em tempo real de estruturas de preço com alertas automáticos de rompimento, gestão de risco precisa e suporte a múltiplos timeframes para operações de scalping até swing trading.

Além das funcionalidades principais, o indicador fimathe é capaz de traçar novo a partir do rompimento (a favor), ou em ambas a direções (a favor e contra) , oferecendo visualização gráfica e dados (buffers) para automatização por robôs / expert advisors.

Indicador Canais Fimathe: Buffers

  • [0]: Topo Canal Principal
  • [1]: Fundo Canal Principal
  • [2]: Topo Canal Superior Secundário
  • [3]: Fundo Canal Superior Secundário
  • [4]: Topo Canal Inferior Secundário
  • [5]: Fundo Canal Inferior Secundário
  • [6]: Rompimento Direção

