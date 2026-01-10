SP500 Quantum Algo Pro
- Uzman Danışmanlar
- Ilies Zalegh
- Sürüm: 14.1
- Etkinleştirmeler: 10
SP500 QUANTUM ALGO PRO | MT5 Expert Advisor – S&P 500
Otomatik Alım Satım Robotu – US500 / SPX / SP500 Endeksi
🚀 S&P 500’e Özel Profesyonel Expert Advisor
SP500 Quantum Algo Pro, MetaTrader 5 için geliştirilmiş ileri düzey bir Expert Advisor olup, Amerikan hisse senedi piyasalarının referans endeksi olan S&P 500 (US500, SPX, SP500) için özel olarak tasarlanmıştır.
S&P 500’ün öne çıkan özellikleri:
-
Yüksek likidite
-
Stabil piyasa yapısı
-
Yönlü hareketlerin kullanılabilirliği
👉 Bu EA, bu özellikleri analiz etmek ve algoritmik, yapılandırılmış ve disiplinli bir yaklaşım ile değerlendirmek için geliştirilmiştir.
💡 Piyasa Yapısı ve Risk Yönetimine Odaklı Premium EA
SP500 Quantum Algo Pro sıradan bir EA değildir.
Bu EA, aşağıdaki özellikleri arayan yatırımcılar için uygundur:
-
Açık ve net alım-satım mantığı
-
Yüksek sinyal seçiciliği
-
Entegre risk yönetimi
🎯 Ana Hedef
Yüksek olasılıklı piyasa konfigürasyonlarını belirlemek ve sıkı, kontrollü bir risk çerçevesi sağlamak.
⚙️ Çok Faktörlü Premium Algoritmik Strateji
Basit EA’lerin tek bir göstergeye dayandığı durumların aksine,
SP500 Quantum Algo Pro, çok faktörlü ve çok zaman dilimli bir yapı kullanır ve bunu karar puanlama sistemi ile birleştirir.
🎯 Yaklaşımın Hedefleri
-
Gereksiz sinyalleri azaltmak
-
Girişlerin tutarlılığını artırmak
-
S&P 500 volatilitesini yapılandırılmış şekilde analiz etmek
🔑 Algoritma Çekirdeği – Karar Puanlama Sistemi
Her işlem fırsatı:
-
Birden fazla teknik gösterge ile analiz edilir
-
Her kriterin önemi doğrultusunda ağırlıklandırılır
-
Gerçek zamanlı olarak değerlendirilir (alıcı / satıcı baskısı)
📌 Kullanılan Göstergeler
-
Dinamik RSI
-
MACD ve uyumsuzluklar
-
EMA (50 / 100 / 200)
-
ADX (trend gücü)
-
ATR adaptif (gerçek volatilite)
-
Otomatik destek ve dirençler
-
Fiyat yapısı (Price Action)
📊 Karar Kuralları
-
➡️ Sadece alım: alıcı puanı net bir şekilde satıcı puanını geçtiğinde
-
➡️ Sadece satım: satıcı puanı alıcı puanını geçtiğinde
-
➡️ Zorunlu işlem yok – yalnızca doğrulanmış konfigürasyonlar
🔁 Çok Zaman Dilimli Analiz
-
M15 / M30: Konfigürasyon tespiti
-
H1 / H4: Dominant trend doğrulaması
-
M5: Zamanlama incelemesi ve risk yönetimi
Bu yaklaşım sinyal, trend ve zamanlamayı hizalar.
🛡️ Dinamik Risk Yönetimi – Sorumlu Yaklaşım
SP500 Quantum Algo Pro, gerçek kullanım için tasarlanmış bir risk yönetimi sunar:
-
Volatiliteye dayalı uyarlanabilir stop-loss
-
Sermayeye orantılı pozisyon büyüklüğü
-
Olumsuz piyasa koşullarında işlem yapmama filtresi
-
İzlenen drawdown (prop firmalar ile uyumlu)
-
Minimum Risk/Reward ayarlanabilir
-
❌ Martingale yok
-
❌ Grid yok
👉 Öncelik sermaye korumasıdır.
📈 Geçmiş Testler ve Performans (2021–2025)
-
Tarihi veriler üzerinde test edilmiştir
-
Seçici ve kontrollü işlem aktivitesi
-
S&P 500 yönlü piyasa hareketlerine uyumlu
-
Test senaryolarında drawdown sınırlı
-
Aylık ortalama 5–10 işlem, piyasa koşullarına bağlı olarak
⚠️ Geçmiş sonuçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve gelecekteki performansı garanti etmez.
💎 Neden SP500 Quantum Algo Pro?
-
🚀 Sadece S&P 500’e özel
-
⚙️ Çok faktörlü yapı
-
🎯 Bağımsız yatırımcılar ve prop firmalar için uygun
-
🛡️ Entegre risk yönetimi
-
💻 VPS ile uyumlu – otomatik işlem
-
🔒 Dış çağrı veya DLL yok
-
🌍 Tüm MT5 brokerlarla uyumlu
-
🔄 Ücretsiz güncellemeler
-
📬 MQL5 üzerinden müşteri desteği
🏆 Karşılaştırma
❌ Klasik EA’ler:
-
Basit mantık
-
Az filtre
-
Risk kontrolsüz
✅ SP500 Quantum Algo Pro:
-
Çok faktörlü yapı
-
Karar puanlama sistemi
-
S&P 500 yapısal analizi
-
Disiplinli ve sorumlu yaklaşım
📦 Dahil Olanlar
-
Kullanıma hazır .EX5 dosyası
-
Optimize edilmiş parametreler
-
Güncellemelere erişim
-
MQL5 mesajlaşma ile destek
⚠️ Risk Uyarısı
-
Ticaret sermaye kaybı riski taşır.
-
Bu EA, bir ticaret destek aracıdır, kazanç garantisi değildir.
-
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
-
Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edin.
-
Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi yatırın.
🚀 Sonuç
SP500 Quantum Algo Pro
👉 S&P 500 piyasasında yapılandırılmış, otomatik ve disiplinli algoritmik bir yaklaşım arayan yatırımcılar için profesyonel bir Expert Advisor
🤖 Risk yönetimi ve analiz için algoritmik zeka hizmetinizde