Auto Grid trades
- ユーティリティ
- Makarii Gubaydullin
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
Auto Grid： 既存のトレードに基づいたグリッド注文の自動作成。
複雑なトレード戦略の自動化 新しいポジションを検出し、最適化された注文配列を自動的に作成する高度なグリッドシステム。
A. インテリジェントなトレード検出と監視：
- 特定シンボルまたは包括的なポートフォリオスキャン
- 正確な分類による高度な注文タイプ検出
- 戦略的監視開始：即時、遅延、または条件ベース
- アルゴリズム戦略互換性のためのマジックナンバー統合
B. 高度なグリッド設定：
- 戦略的注文配置： 複数の配置方法論
- インテリジェントな方向ロジック： 同一、反対、または市場ベースの注文作成
- 精密な注文数量： カスタマイズ可能なグリッド密度と構造
- 高度なオフセットシステム： 固定間隔または動的百分比進行
- 包括的なレベル管理： サイズまたは価格一貫性のあるSL/TP継承
- 高度なロットサイジング： 固定、累進的增加、または戦略的削減
- 有効期限制御： カスタム時間枠または原注文継承
C. 高度な出口戦略自動化：
- 正確な戦略実行のための複数の決済方法論
- 包括的なトリガーオプションによる条件ベース終了
- 最良エントリー維持システムを備えたポートフォリオ最適化
高度な自動化管理
- ワンクリック戦略活性化と即時実装
- 詳細な報告を伴う包括的なステータス監視
- 迅速な戦略展開と最適化のためのプリセットシステム
追加入力設定 （インターフェース）：
- フォントサイズ
- パネルサイズ（百分比）
- ダーク/ホワイトテーマ
アルゴトレーディング が許可されている必要があります。