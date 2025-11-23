Auto Grid trades

自动网格： 基于您现有交易自动创建网格订单。

自动化复杂交易策略 采用先进的网格系统，检测新头寸并自动创建优化的订单阵列。

    多功能工具：66+ 功能，包括自动网格工具  |  如有疑问请联系我  |  MT5版本

    A. 智能交易检测与监控：

    1. 特定品种或全面投资组合扫描
    2. 高级订单类型检测与精确分类
    3. 策略监控启动：立即、延迟或条件触发
    4. 魔术号码集成，兼容算法策略

    B. 高级网格配置：

    1. 策略性订单布局： 多种定位方法
    2. 智能方向逻辑： 同向、反向或基于市场的订单创建
    3. 精确订单数量： 可定制的网格密度和结构
    4. 高级偏移系统： 固定间距或动态百分比递进
    5. 全面水平管理： 止损/止盈继承，保持规模或价格一致性
    6. 复杂手数调整： 固定、递增或策略性递减
    7. 到期控制： 自定义时间范围或继承原订单设置

    C. 高级退出策略自动化：

    • 多种平仓方法，精确执行策略
    • 条件触发终止，提供全面触发选项
    • 投资组合优化，配备最佳入场保留系统

    高级自动化管理

    • 一键策略激活，立即实施
    • 全面状态监控，提供详细报告
    • 预设系统，快速部署和优化策略

    额外输入设置 （界面）：

    • 字体大小
    • 面板大小（百分比）
    • 深色/浅色主题

    必须允许 算法交易。

    Virtual Collider Manual
    IPA Investments LTD
    实用工具
    Virtual Collider Manual   is a trading assistant with a built-in panel for manual trading. It automatically moves a position opened by a trader in profit using innovative adaptive grid algorithm of averaging and adaptive pyramiding Know-how of the grid algorithm of averaging and pyramiding of the   Virtual Collider Manual   trading robot is based on fully automatic adaptation of all characteristics of dynamically build order grid and pyramid with actual price movement with no need for adjusting
    H4 GBPUSD Trend Scalper
    Valeriy Potapov
    专家
    H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
    Green Mower 9
    Yaakov Markos
    实用工具
    By :ForextraderEanow   Green Mower 10.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        This EA is Famous Grid Strategy that open grid of trades with the same size (not martingale)  and make PROFIT even when the Forex price moves in the WRONG Direction
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    专家
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
    Vizzion
    Joel Protusada
    专家
    Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
    TradePilot
    Hossein Khalil Alishir
    实用工具
    TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
    Project Infinity
    Sergey Yarmish
    专家
    The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
    GoldenTrend
    Aliaksandr Sych
    专家
    GoldenTrend — a next-generation high-frequency scalping Expert Advisor designed to extract profit from the smallest market movements. Utilizing advanced algorithms for price action and volume analysis, it opens dozens of highly accurate trades daily with minimal risk. Why GoldenTrend? Монитор Ultra-Fast Trades : Captures profit from 5–15 pip movements. Ideal for ECN accounts with low spreads. Adaptive Strategy : Automatically adjusts to current market volatility and dynamically shifts tradi
    EA Super scalper universal
    Ruslan Pishun
    专家
    The Super scalper universal is a fully automated scalping Expert Advisor, which uses five indicators. Each open position is protected by a hidden stop order managed by an advanced modification algorithm. When searching for the suitable signals, the EA uses the integrated indicator in conjunction with the trend and time filters, as well as the volatility filter. It use dynamic position closure, which considers the location where the order had been opened and the subsequent price action. Profit is
    Trading Helper
    Siarhei Vashchylka
    实用工具
    Trading Helper - Program for trading and money management. It works with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Comfortable trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Fixed percent method. The panel can select the lot size based on a predetermined risk 3. Trading with a fixed lot. In a few clicks, select a lot and open a Trade 4. Posi
    TrendLines And Volumes
    Alexander Nikolaev
    专家
    This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
    SG Opposit Grid MT4
    Hleb Smoliar
    专家
    The “ SG Opposit Grid ” EA works with Virtual TakeProfit(or real) - at the trader's choice. The EA looks for signals to enter the market along the trend on D1 and H1 . If the signals coincide, the EA on the working period ( М1 - М30 depends on the trader's choice) looks for a confirming pattern and opens a position in the direction of the trend. If, after opening a position, the price moves in a profitable direction, the position is closed upon reaching the virtual TProfit with a profit. If the
    The Secret of Dow
    Ng Eng Zhan
    专家
    About The Secret of Dow The Secret of Dow  is an unique system running on a complex set of algorithms and advanced machine learning computation mechanism to analyze massive sets of data from the neural network, and combines with a special set of price action movement analysis to optimize the trading decision, and it will then predicts the next best possible and potential moves of the Dow Jones (US30) prices. The advantages of The Secret of Dow:- Easy plug and play, worry free with easy param
    Trendline Trade Panel
    Sugianto
    5 (1)
    专家
    The Trendline Trade Panel was created to make it easier to train forex trading skills in backtester and at the same time make it easier to live trade using trendlines with the push of a button. This ea is perfect for beginners who want to learn to trade manually because all of its features are equipped with basic tools for trading forex. Other uses for Trendline Trade Panel: + Can be used to perform recovering loss positions made by other EA or positions that open manually. Fill in magic number
    Max ScalperSpeed
    Paranchai Tensit
    专家
    Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
    TSTrendLineSymbol
    Salvatore Labriola
    实用工具
    Utility, which draws buy or sell trendlines, which can also become support or resistances able to close any position on the screen Algorithm that calculates the gain of the position, at the touch closure of the line.   The benefits you get: Works on forex and CFD, timeframe from M1 to Weekly. Easy to use screen control panel. Audible warning messages at the touch of the line. Easy to use.
    Smart Funded Hft
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.82 (65)
    专家
    解锁您的交易潜力，使用智能资金化HFT EA！ 无需VPS/无需设置文件/享受即插即用/请查看下方的简易设置视频 限时促销价格 我很兴奋地分享我的交易秘密——智能资金化EA。我已经用完美的成功率征服了数百个挑战，现在轮到您提升您的交易游戏了！ 此EA旨在通过允许使用其服务的道具公司的HFT挑战。如果挑战不允许使用HFT/资金账户/实盘账户，请不要使用它。 智能资金化HFT EA的独特之处： 挑战掌控： 在几乎所有HFT挑战中经过验证的成功，确保了100%的成功率。它不仅仅是一个工具；它是一个经过验证的强大工具。 极致简约： 无需陷入复杂的设置或VPS设置。加载它，调整手数大小，然后点击运行按钮——极致简约。 为什么分享？时间宝贵，挑战可能真的令人头疼。由于我不能再承担更多的挑战，我想，为什么不分享财富呢？所以我们来到了这里。 独家限时租赁选项：限时抓住机会在MQL5市场以促销价格租赁智能资金化EA。在您的挑战中测试它，体验它的魔力。 购买它：准备承诺？购买智能资金化EA，将您的交易提升到新的水平。在成功的挑战后请留下真实的评论。 评论激励：对于买家，这里有一个特别的待遇。留下评论后，如
    Classic Market Surfer EA MT4
    Buti Andy Moeng
    5 (1)
    专家
    Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
    Close All Trades with Confirmation Alert
    Azuan Noor
    实用工具
    Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
    Breakout Follower With Super Security
    Ji Sui Song
    专家
    1 max spread need less than 50 pips,or you will not got profit 2 almost not need to optimization 3 most time it will open orders ,no position, it usually take 1 to 2 months to get profit. 4  change trade_lots according your money.  usually   100 usd for 0.1 lots. 5 i test on eurusd ,it almost no loss. 6 best trade on that change quickly tell me about your trade if you have any question
    Macd Pro I
    Steve Zoeger
    专家
    MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. The Ea is based on the MACD Indicator and 3 more and has been kept simple. ========================================= Maybe better to go for small profit, set it on higher time frames then you can use it for more pairs at the same time. =========================================== => works on all Time Frames but i would recommend the
    EA Macd Indicator Strategy Cut Loss
    Zafar Iqbal Sheraslam
    专家
    The Moving Average Convergence Divergence (MACD) is a popular technical analysis tool used by traders and analysts to identify trends and potential buy or sell signals in a financial instrument, such as a stock, currency pair, or commodity. It's essentially a combination of two moving averages, often referred to as the "fast" and "slow" moving averages. Here's how the MACD is calculated: Fast Moving Average (12-period EMA): This is a 12-period Exponential Moving Average (EMA) of the asset's pric
    Jet Punch
    Didit Haryadi Saputra
    专家
    Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
    Magic Win
    Reni
    4 (2)
    专家
    EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
    Red Hawk EA
    Profalgo Limited
    4.18 (17)
    专家
    NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
    Exclusive DC
    Natalyia Nikitina
    专家
    Exclusive DC — Prop Firm 挑战顾问 (XAUUSD) Exclusive DC 是一款专为黄金 (XAUUSD) 交易设计的算法，专门为参加 Prop Firm 挑战的交易者打造。该顾问已完全优化，安装后即可立即使用。用户的主要任务是风险管理，其他流程均由系统自动完成。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取详细的安装和设置说明！ 重要提示： 如果您不了解 Prop Firm Challenge，请不要购买此顾问。 独特性： 顾问不使用马丁格尔或网格策略，确保回撤有限。算法仅开一笔交易，并设置严格的止损和止盈 —— 这正是它在 Prop Firm 挑战中脱颖而出的原因。 主要优势 针对 XAUUSD 优化： 无需额外的设置文件 简便： 安装和启动仅需几分钟 自动化： 市场分析与交易执行 24/5 资金保护： Guardian 模式防止深度回撤 灵活性： 可选择 AutoCommander（动态手数）或 PrimeLot（固定手数） 重要说明 该顾问仅适用于 Prop Firm 挑战 在真实或资助账户中，因点差扩大和滑点增加，顾问将失效 如果 Prop Firm 条
    Bollinger Reversal Pro MT4
    Adam Benjamin Kildare
    专家
    SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! Bollinger Reversal Pro (MT4) is a professional, fully-customisable Expert Advisor that targets reversal setups at the outer Bollinger Bands , filtered by RSI and ADX to avoid weak, choppy signals. It’s simple to run in the MetaTrader 4 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed c
    Argo Gold Edition MT4
    Encho Enev
    1 (1)
    专家
    Hello traders! I present to you Argo Gold Edition - an expert built for gold trading, which is tailored to the specifics of gold movements on international markets. The basis of its logic is that it follows profitable patterns drawn from past periods. Mathematical algorithms are based on the correlation between the values of the indicators used and the corresponding movement of the price of gold. The expert is built on the basis of the ARGO series. It specializes in GOLD / XAUUSD trading. 2 or 3
    Fundamental Robot MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    专家
    Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
    Cm EA TrailingStopOrders
    Vladimir Khlystov
    专家
    The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
    Local Trade Copier EA MT4
    Juvenille Emperor Limited
    4.96 (104)
    实用工具
    通过 Local Trade Copier EA MT4 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT4 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT4 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT4 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL4 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT4 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 Local
    Trade Assistant MT4
    Evgeniy Kravchenko
    4.42 (192)
    实用工具
    它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。 附加材料和说明 安装说明 - 应用程序说明 - 模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR - 它禁用比率。  
    Forex Trade Manager MT4
    InvestSoft
    4.98 (424)
    实用工具
    欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
    Copy Cat More Trade Copier MT4
    Dilwyn Tng
    5 (3)
    实用工具
    Copy Cat More Trade Copier MT4 (复制猫MT4) 不仅仅是一个简单的本地交易复制工具；它是一个为当今交易挑战而设计的完整风险管理与执行框架。从 prop firm 挑战到个人账户管理，它都能通过强大的执行力、资本保护、灵活配置以及先进的交易处理来适应各种情况。 该复制器同时支持 Master（发送端） 和 Slave（接收端） 模式，能够实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及 Close By 操作。它兼容模拟账户与真实账户，支持交易或投资者密码，并通过持久交易记忆系统（Persistent Trade Memory）确保即使 EA、终端或 VPS 重启后也能恢复。可同时管理多个 Master 与 Slave，并通过前缀/后缀自动调整或自定义符号映射来处理跨平台或跨经纪商差异。 使用手册/设置: Copy Cat Trading Copier 使用手册 Copy Cat More MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/139088 加入频道: https://www.mql5.com/en/cha
    Averaging Helper
    Sergey Batudayev
    5 (2)
    实用工具
    平均助手——这种交易辅助工具将使用两种技术帮助您平均之前无利可图的头寸： 标准平均 对冲，随后根据趋势开仓 该实用程序能够 一次性筛选出多个不同方向的未平仓头寸，包括买入和卖出头寸。例如，您建了一个卖出仓位和一个买入仓位，但两个仓位均未盈利，或者一个仓位亏损，一个仓位盈利但盈利不足，您想对这两个仓位进行平均，以便平仓——我的“平均助手”实用程序可以帮助您。 平均助手实用程序 - 允许您自动计算下一个仓位的规模、下单价格、平均仓位和平仓的方向以及您指定的获利规模。 该实用程序还允许您使用“买入”和“卖出”按钮开仓。您只需指定所需的止盈大小和起始手数即可。实用程序本身将以最初指定的止盈价或平均价平仓，并会尝试以平均价平仓，同时考虑您为平均系列设置的止盈。 事实上，对于那些接受并理解平均线逻辑，同时又了解其风险的人来说，这款工具将是一个非常实用的助手。在 95% 的情况下，这项技术将帮助您全自动平仓并获利。 要开始工作，只需将实用程序拖到图表上，设置平均的 TP 大小并单击“开始平均”按钮，实用程序将尝试通过单个获利来关闭图表上所有未平仓交易。 使用此实用程序时，您初始开仓的交易量不应过大
    Telegram To MT4 Copier
    Trinh Dat
    4.95 (40)
    实用工具
    The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
    Trade Portfolio Dashboard
    LEE SAMSON
    实用工具
    立即在一張圖表上查看按日和按週的已平倉交易歷史記錄、當前未平倉交易以及外匯風險敞口！使用熱圖來識別有利可圖的交易以及您交易組合中的當前虧損情況。 快速關閉按鈕 使用快速關閉按鈕可以關閉單一符號的每筆交易、全部關閉單筆交易，或點擊按鈕以取得部分利潤或損失。不再需要在清單中尋找交易並研究如何關閉部分交易。儀表板還會顯示您在交易外匯對時目前對每種貨幣符號的風險敞口，這可以幫助您識別重大新聞事件發生前可能過度暴露的領域。您可以使用按鈕在新聞發布前立即快速降低您的風險，或者如果新聞已經發生並為您帶來利潤，只需單擊即可快速獲得該利潤！ 開放交易熱圖 交易熱圖是一種視覺化工具，專為使用頭寸交易或波段交易策略的交易者設計，使用美元成本平均法來擴大和縮小交易規模。您可以快速識別您的投資組合中可以存入的單一交易，以及您可以部分平倉的虧損交易。只需使用全部或部分關閉按鈕即可立即賺錢並降低風險。 快速識別控制回撤的機會 虧損控制切換「D 按鈕」將突出顯示您的投資組合中所有虧損高於每個交易符號平均價格的交易。這是透過在所有符號的單一交易周圍添加一個矩形來實現的，這樣您就可以看到首先要關注哪些交易。 這使
    TradePanel MT4
    Alfiya Fazylova
    4.84 (89)
    实用工具
    交易面板是一个多功能的交易助手。该应用程序包含超过 50 个用于手动交易的交易功能，并允许您自动化大多数交易操作。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。演示版 这里 。 完整说明 这里 。 贸易。 让您一键执行交易操作： 通过自动风险计算打开挂单和仓位。 一键打开多个订单和仓位。 打开订单网格。 按组关闭挂单和持仓。 头寸反转（关闭买入并打开卖出或关闭卖出并打开买入）。 锁定头寸（开立额外头寸，以平衡买入和卖出头寸的交易量）。 一键部分平仓所有仓位。 为同一价格水平的所有头寸设置止盈和止损。 将所有头寸的止损设置为该头寸的盈亏平衡水平。 开单建仓时，您可以应用以下功能： 计算交易量的多个订单或仓位之间的分布（一键开仓多个订单或仓位时）。 图表上未来订单交易水平的可视化。 设置开仓时允许的最大点差大小。 止盈和止损之间的自动比率。 虚拟止损和止盈。 根据当前点差的大小自动增加止损和止盈的大小。 根据 ATR 指标的读数计算止盈和止损。 设置挂单的到期日期。 挂单设置为“追踪”（挂单自动跟随当前价格移动指定距离）。 管理通过移动终端（手机）开立
    Remote Trade Copier MT4
    Rashed Samir
    5 (1)
    实用工具
    Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
    Trade Copier Pro
    Vu Trung Kien
    4.57 (14)
    实用工具
    Trade Copier Pro 是一个强大的工具，多账户之间进行远程复制的贸易超过互联网不同的位置。这是一个信号提供商的理想解决方案，谁想要与全球范围内对自己规则的人分享他的贸易。一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以得到贸易额从多供应商也是如此。 供应商和接收器可与供电内置的数据库管理系统来管理他的合作伙伴名单。 这个工具允许全局配置模式（copy过来互联网）和本地模式（在同一台PC/服务器内复制）之间进行选择。 要求： MetaTrader4的4.00版构建670或以上。 参考： 如果你只需要在本地复制与更低的价格，你可以检查Auto Trade Copier在： https://www.mql5.com/en/market/product/4676 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以从多个供应商收到交易。     供应/接收器可通过供电数据库管理系统，而无需额外的工具管理自己的接收器/供应商名单（添加，删除，编辑，启用/禁用）。     全球模式（copy过来互联网）和本
    MT4 to Telegram Signal Provider
    Lukas Roth
    4.88 (41)
    实用工具
    MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
    News Filter EA MT4
    Rashed Samir
    5 (9)
    实用工具
    News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
    Second Chart the Time Frame in Seconds
    Boris Sedov
    4.8 (5)
    实用工具
    秒级图表 (Seconds Chart) — 一款专为 MetaTrader 4 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何指标、智能交易系统和脚本，操作方式与标准图表同样便捷。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 秒级图表的优势 支持 1至900秒 的时间框架图表。 即时加载 历史数据，通过从MT5终端导入Tick数据库。 要导入tick数据，首先需要在MT5终端中启动 Tick Database 工具。 数据实时更新， 无延迟或滞后 。 可同时创建 多个秒级图表 。 秒级图表的理想应用场景 剥头皮交易 和高频交易。 精确的入场和出场时机。 在短时间框架下测试交易策略。 时间框架设置 默认设置包含以下时间框架： S1、S2、S3、S4、S5、S6、S10、S12、S15、S20、S30、S40 。 你可以轻松设置你的秒级时间框架，从 1 到 900 秒 。 可配置参
    RS Trade Copier
    Boris Sedov
    5 (1)
    实用工具
    专业的交易复制解决方案，支持多终端同步。 RS Trade Copier 是一款可靠且灵活的MetaTrader 4交易复制系统。该程序适合专业交易员、信号服务商以及个人投资者使用，能够以高精度和低延迟将一个或多个信号源（Provider）的交易操作同步到一个或多个接收端（Client）。支持简单自动配置和高级手动设置。不会干扰手动或其他EA开的订单。完全 在MT4本地运行 ，无需第三方服务器。 本产品自2008年开始开发，经过多年实际交易环境验证。 核心功能 双模式： 信号源（Provider） 与 接收端（Client） 。 自动发现 活跃信号源。 为每个交易品种设置 灵活的复制规则 。 完整支持 部分平仓 操作。 反向功能 ：多空互换。 自动修正品种名称 ：适配不同经纪商。 极低延迟 ：订单执行仅需毫秒级。 支持 多终端集群配置 。 应用场景 多账户同步 一个信号源和无限个接收端。 信号聚合 多个信号源和一个接收端。 目标用户 管理客户资金的交易员。 信号服务和套利系统。 使用多终端的投资者。 需要克隆交易到多个账户的算法交易者。 RS Trade Copier 设置指南
    Trade Dashboard MT4
    Fatemeh Ameri
    4.96 (53)
    实用工具
    疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT5 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
    Profrobotrading Channel EA
    Irina Cherkashina
    实用工具
    With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
    X2 Copy MT4
    Liubov' Shkandrii
    实用工具
    探索革命性的X2 Copy MT4，体验即时交易复制。仅需10秒设置，您将获得一个强大的工具，以前所未有的速度（低于0.1秒）在单台Windows计算机或VPS上的MetaTrader终端之间同步交易。 无论您是在管理多个账户、跟随信号还是扩展策略，X2 Copy MT4都能以无与伦比的精确度和控制力适应您的工作流程。停止等待 — 以市场领先的速度和可靠性开始复制。立即下载 试用版 。 *重要提示：使用MT5终端需要单独的X2 Copy MT5版本 X2 Copy MT4/5 设置和功能说明 | 如何安装 X2 Copy 试用版 功能特点 高速复制 — 交易传输时间少于0.1秒 支持所有复制类型的通用支持：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5 直观界面，10秒内即时设置 7/24 稳定运行 — 与Windows PC和Windows VPS完全兼容 灵活的账户间复制：真实 > 真实，真实 > 模拟，模拟 > 真实，模拟 > 模拟，适用于所有经纪商 多通道复制 — 能够从一个或多个发送方账户复制到一个或多个接收方账户 安全复制 (read-only) —
    Loss Recovery Trading Robot
    Quang Dung Pham
    5 (2)
    实用工具
    This is an Expert Adviser use for manual trading as a background EA or combine with external EA to open orders. Loss Recovery Trading is one of your options to handle the lose positions instead of using stop loss by setting a zone recovery area and target to exit the turn rounds sequence. How It Work? If the market goes against your first positions direction at the specific of losing points, the EA will open an opposite direction position with calculated larger lot size and also keep the first
    Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
    Kaijun Wang
    5 (11)
    实用工具
    跟单->方便快捷的界面交互,用户上手即用       ->>>> 推荐在windows电脑,或者VPS Windows上使用 特色功能: 多样化个性跟单设置: 1.对不同的信号源可以设置不同的手数模式 2.不同的信号源分别设置正向反向跟单 3.信号分别设置注释 4.是否根据合约手数校准手数 多样化个性跟单设置2: 1.对不同的品种可以设置不同的手数模式 2.不同的品种分别设置正向反向跟单 3.信号分别设置注释 4.是否根据合约手数校准手数 注释过滤,MAGIC过滤，信号手数过滤，本地品种过滤 净持仓模式（该模式下手数计算仅支持倍率） 工作时间设置 反向同步接收端的平仓 订单绑定功能：任意订单可以绑定到设置信号源订单上 （双击表格更改） 账户风险控制  基本功能: 跟单正常交互速度0.5s以下 自动检测信号源,并显示信号源账号列表 自动匹配品种,不同平台常用交易品种(后缀不同等特殊情况)95%自动匹配,基本无需手动设置,品种映射表可随意双击更改对应品种.(映射表具有快速搜索品种功能) 4种手数计算模式(1.倍率 2.固定手数 3.自适应资金风险 4.源账户资金比例风险) 特殊手数模式
    Trading box Order Management
    Igor Zizek
    5 (35)
    实用工具
    Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
    Zone Trader MT4
    LEE SAMSON
    5 (1)
    实用工具
    一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
    Market Screener for MT4
    Sergey Batudayev
    5 (1)
    实用工具
    此筛选器可让您识别在选定时间段（时间范围）内超出通常超买（增长百分比）或超卖（下降百分比）的资产。 市场受法律支配，买得便宜，卖得贵，但如果没有自动扫描仪，您将很难识别比平时更超买或超卖的货币/股票，例如，在本周内，或当前小时或月份。 仪器可能有几十个或几百个，有时只是物理上可能没有时间手动分析所有东西，这些问题可以使用 Screener 轻松解决 筛选器可以做什么 扫描仪可用于任何 TF 扫描仪适用于货币、股票、加密货币、商品、指数和其他工具 识别资产的逻辑是通用的，因为它基于市场的基本规律 在筛选器的帮助下，您可以根据不同的策略进行工作，最常见的一种是 Pump 和 Dump 揭示每种工具的平均值 - SoftimoTrade Screener 不仅可以确定所选 TF 上资产的超买和超卖情况，还可以计算所选时间段内价格变化的平均值。 此外，所有当前增长率或下降率高于平常的工具都被标为红色，之后可以单独打开所选工具并进行更详细的分析。 使用筛选器的策略变体 对于超买资产↓表，我们正在寻找当前超买指数高于平常的资产，转到图表，更详细地分析资产，如果我们看到一个有趣的切入点，则沿着趋势
    Bermaui Manual EA
    Muhammad Elbermawi
    5 (10)
    实用工具
    这是一个交易网格系统的半自动专家顾问。这个想法是逐渐在市场中占据不同的位置，然后计算它们的盈亏平衡水平。当价格超过此盈亏平衡点达到预定距离时，所有打开的订单都会关闭。 重要信息 这是用户指南：   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 您可以在此处使用我的任何其他产品尝试此 EA： https://www.mql5.com/en/users/bermaui314/seller 重要功能 EA 具有止损机制，以保护交易资金免受意外结果的影响。 您可以交易任何 MT4 符号，例如 EURUSD - XAUUSD - 石油 - 比特币。 您可以交易任何 MT4 时间范围。 我建议从 VPS 运行 EA。 参数和默认设置 1) 资金管理设置 开始批量。 建议使用默认设置为每 500 美元 0.01，杠杆为 1:400 或更多。 批次指数。 下一个订单的乘法大小。例如，如果起始手数为 0.01，手数指数为 2，则网格的手数大小将如下所示：0.01 – 0.02 – 0.04 – 0.08...等。 以点数获利。 盈亏平衡后的利润距离以点为单
    Telegram to MT4 Coppy
    Sergey Batudayev
    3.57 (7)
    实用工具
    Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
    Take a Break
    Eric Emmrich
    5 (31)
    实用工具
    The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
    Trade Manager MT4 DaneTrades
    Levi Dane Benjamin
    4.09 (11)
    实用工具
    交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 4 平台。多语言支持。 MT5版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
    Intelligent Copier Slave
    Vashim Mazhar
    实用工具
    This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
    Ultimate Extractor MT4
    Clifton Creath
    实用工具
    Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
    Click and Go Trade Manager
    Victor Christiaanse
    5 (8)
    实用工具
    Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
    The News Filter
    Leolouiski Gan
    5 (25)
    实用工具
    这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了 The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和止盈
    Trade Assistant 38 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.91 (22)
    实用工具
    Ultimate Trade Assistant MT5 — 多功能智能交易助手 集成超过 66 项专业功能的智能交易面板，帮助您更高效、更安全、更精确地进行交易。 这款多功能交易助手集成了 风险管理、自动下单、仓位控制、市场分析 等核心功能， 让交易者能够更轻松地管理订单、减少失误，并提升整体交易效率。无论是新手还是专业交易员， 都能通过它显著提升操作体验。 为什么选择这款交易助手 一键下单与智能管理，提高交易执行速度 自动 计算仓位大小与风险比例 ，精准控制资金 支持 智能订单系统： 网格、OCO、隐藏止盈止损、虚拟挂单 强大的 仓位管理功能： 部分平仓、保本、移动止损、自动平仓 内置 市场分析模块： 供需区、波动率、货币强弱、交易时段 支持多品种管理与详细 交易统计分析 重要事件 推送与 Telegram 通知 主要功能（66+） 风险管理模块： 自动计算最佳仓位 交易管理模块： 止盈止损、保本、11 种移动止损模式、部分平仓 智能订单系统： 网格策略、OCO、隐藏挂单、虚拟止损 市场分析工具： 供需区、波动率、货币强弱、会话时段显示 绩效与监控： 盈亏、回撤、胜率、资金管理、过
    Trade Assistant Pro 36 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.76 (21)
    实用工具
    Ultimate Trade Assistant MT4 — 多功能交易助手 拥有超过66项功能的全能交易工具，为专业交易者打造高效与精确的执行体验。 该助手集 风险管理、自动下单、仓位控制、行情分析 于一体。 帮助您在外汇、指数、黄金、股票及加密货币市场中快速反应、精确下单， 实现更稳定的交易策略执行。 界面清晰、反应迅速，兼容所有MT4平台版本，适合各级交易者使用。 主要功能 一键下单与快速订单管理 自动手数计算 与风险控制，保护账户资金安全 智能挂单（网格、OCO、隐藏订单、虚拟止损/止盈） 部分平仓、移动止损、盈亏平衡与时间控制 内置市场波动率、货币强度与交易时段分析 使用指南 阅读完整指南 试用版 下载试用版 (MT4) 联系开发者 如有问题、改进建议或发现错误，请随时： 联系开发者
    Fibonacci Auto Drawing
    Makarii Gubaydullin
    指标
    根据指定时间范围内的最高价和最低价自动绘制斐波那契水平 多个K线   可以合并：例如，您可以基于10天的最高价和最低价绘制斐波那契水平 我的   #1   工具 : 66+ 功能，包括此指标  |   联系我  如有任何问题  |    MT5版本 帮助识别潜在的反转水平； 在斐波那契水平形成的形态往往更强； 显著   减少   手动绘制   所花费的   时间 ； 设置： 计算基准最高价和最低价的时间范围 计算基准价格的周期数量  当前（浮动）K线可以包含/排除 每个级别可以自定义或禁用（设置为0以关闭） 您还可以禁用整个级别组：分别为主要级别、向上和向下扩展 线条颜色、样式和粗细  可以启用/禁用水位价格 //--------- 我的   #1   工具 : 66+ 功能，包括此指标  |   联系我  如有任何问题  |    MT4版本
    Timer Countdown
    Makarii Gubaydullin
    5 (3)
    实用工具
    倒计时至酒吧关闭，+ 进度状态 %:  #1 多功能工具 :   66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如有任何问题   |    MT4 版本 在指标的设置中，您可以配置： 计算时间框架； true / false:   更高时间框架选项（从当前使用的下一个：M15->M30，H4->D1...） 位置： 1 = 左下角； 2 = 右下角； 3 = 左上角； 4 = 右上角； 字体大小； 颜色； 字体样式； #1 多功能工具 :   66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如有任何问题   |    MT4 版本 #1 多功能工具 :   66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如有任何问题   |    MT4 版本 #1 多功能工具 :   66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如有任何问题   |    MT4 版本 #1 多功能工具 :   66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如有任何问题   |    MT4 版本
    FREE
    Countdown Bar Timer
    Makarii Gubaydullin
    实用工具
    倒计时计时器至酒吧关闭，+ 进度状态 %：  #1 多功能实用工具 :   66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如果您有任何问题   |    MT5 版本 在指标设置中，您可以配置： 计算时间框架； true / false: 更高时间框架选项（下一个当前使用的：M15->M30, H4->D1...） 位置： 1 = 左下角； 2 = 右下角； 3 = 左上角； 4 = 右上角； 字体大小； 颜色； 字体样式； #1 多功能实用工具 :   66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如果您有任何问题   |    MT5 版本 #1 多功能实用工具 :   66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如果您有任何问题   |    MT5 版本 #1 多功能实用工具 :   66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如果您有任何问题   |    MT5 版本 #1 多功能实用工具 :   66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如果您有任何问题   |    MT5 版本
    FREE
    Renko Charts Pro
    Makarii Gubaydullin
    指标
    过滤掉小的价格波动，专注于更大的趋势 . Renko 图表指标将帮助您过滤掉小的价格波动，以便您可以专注于整体趋势。 价格必须移动指定的数量才能创建一个 Renko 砖块。 这使得识别价格当前移动的方向变得容易。 多功能实用工具 : 包含 66+ 功能  |   联系我  如果您有任何问题  |    MT4 版本 在指标的设置中，您可以配置： 计算设置： 计算 块 大小的 方法 : 点差   / 点; 块大小; 将 用于 计算的 时间框架 ; 指标样式： 块颜色; 程序文件应放置在 " Indicators " 目录中。 //--------------------------- 多功能实用工具 : 包含 66+ 功能  |   联系我  如果您有任何问题  |    MT4 版本 //-----------------------
    Spread and Swap
    Makarii Gubaydullin
    5 (1)
    实用工具
    显示当前市场信息，每秒更新一次。 点差大小； 掉期大小：针对空头和多头仓位； 可选显示当前时间； 多功能工具 ：66+ 功能，包括此工具  |   如有疑问请联系我    |  MT5版本 在指标设置中，您可以配置： 字体大小； 文本颜色； 选择位置：图表的左/右角； 开启/关闭当前时间显示（您计算机的本地时间）； 程序文件应放在“ Indicators ”目录中。 多功能工具 ：66+ 功能，包括此工具  |   如有疑问请联系我    |    MT5版本 多功能工具 ：66+ 功能，包括此工具  |   如有疑问请联系我    |    MT5版本 多功能工具 ：66+ 功能，包括此工具  |   如有疑问请联系我    |    MT5版本 多功能工具 ：66+ 功能，包括此工具  |   如有疑问请联系我    |    MT5版本 //-----------
    FREE
    Swap and Spread
    Makarii Gubaydullin
    实用工具
    显示当前市场信息，每秒更新一次。 点差大小; 掉期大小: 多仓和空仓; 本地时间 (可选); 多功能工具 : 66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如有任何问题   |    MT4 版本 在指标设置中，您可以配置: 字体大小; 文本颜色; 选择位置: 图表的左/右角; 本地时间: 开/关; 程序文件应放在 " Indicators " 目录中。 多功能工具 : 66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如有任何问题   |    MT4   版本 多功能工具 : 66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如有任何问题   |    MT4   版本 多功能工具 : 66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如有任何问题   |    MT4   版本 多功能工具 : 66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如有任何问题   |    MT4   版本 多功能工具 : 66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如有任何问题   |    MT4   版本
    FREE
    Lot Size Calc
    Makarii Gubaydullin
    实用工具
    快速找到手数大小  直接在终端中 ，以遵守风险管理。 查看我的  #1 交易管理器 : 66+ 功能，包括专业风险管理  |   联系我  如有任何问题 适用于任何交易工具： 外汇、股票、期货、指数、差价合约、债券、加密货币； 界面最小化功能； 使用灵活性； 资金管理； 对于短期交易者尤其有用，当他们需要 快速 行动时。 计算需要指定2个参数： 风险大小（2种选项之一）： 风险百分比 ：手动设置或使用 -/+ 按钮； 风险金额   （账户货币自动确定）； 止损水平（3种选项之一）： 止损大小：  以点或   点数  ( 点数   切换)； 止损价格：  按当前价格市价执行的计算； 止损价格 + 入场价格：  挂单的计算； 点击 "CALCULATE"按钮后，将计算手数大小。此外，还会显示风险大小和止损参数。 计算手数后，将显示交易面板用于市价执行或挂单（取决于入场价格的可用性）：  当您设置止损水平时，将自动确定唯一可用的交易方向； 右上角有一个最小化计算器的按钮，这样在不需要时不会占用工作空间。 设置： 加载指标时，将显示一组选项作为输入参数。 DefaultRiskPercent
    Price Action Pro
    Makarii Gubaydullin
    指标
    该指标显示最重要的价格行为模式，表明潜在的趋势反转/延续。 查看我的  #1 Pro Manager ：66+功能，包括此指标 |   联系我 如有任何问题 可用模式： Pin bar（针形线）; Engulfing（吞没形态）; Inside bar（孕线）; Morning star（晨星）; Evening star（暮星）; Dark Cloud Cover（乌云盖顶）; Piercing Line（穿刺线）; 功能： 您可以选择要显示的模式并禁用不必要的模式； 通知 ：终端警报、电子邮件和推送通知（至移动设备）； 您可以自定义每个模式：默认情况下，指标使用推荐参数，但您可以自行设置； 可用过滤器： 趋势过滤器 （使用移动平均线）； 更高时间框架过滤器 ：如果启用，指标将使用更高时间框架蜡烛的方向（M5→M15，M30→M30）； 前一蜡烛过滤器 ：根据信号蜡烛前的蜡烛方向显示模式。 输入设置： Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, Morning / Evening Stars, Dark Cloud Cover / Piercing Line ：
    Support and Resistance Auto
    Makarii Gubaydullin
    指标
    该指标显示指定时间框架内的极值水平。 阻力位是最后一根收盘K线的最高价； 支撑位是最后一根收盘K线的最低价； 查看我的 #1 Trade Assistant ：66+ 功能，包括此指标 | 联系我 如有任何问题 2种操作模式： 实体部分： 使用开盘价和收盘价； 极值： 使用最高价和最低价； 该指标： 帮助识别潜在反转水平； 在水平附近形成的形态更具潜力； 在较低时间框架工作时，帮助看清整体趋势； 输入设置： TimeFrames : M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN; 指标将显示标记为 TRUE 的时间框架水平； Use Real Bodies : 1) 若 true : 使用实体部分 ( Open , Close ); 2) 若 false : 使用极值 ( High , Low ); Line Colors : 各时间框架的线条和标签颜色； Lines on Background : 若 ( true ): 在背景绘制线条； Line Style : (实线/虚线/点划线...); Line Width; Font Size : 标签字体大小；
    Sessions NY London Tokyo
    Makarii Gubaydullin
    实用工具
    该指标显示全球交易所的交易时间。帮助您了解当前哪些市场最活跃 查看我的  #1 Pro  Utility : 66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如有任何问题 帮助选择当前波动最大的交易品种； 对日内交易者特别有用； 1) 在 1H 及以下时间框架 上使用时：线条将对应图表上实际的K线位置，移动图表时，交易时段的线条 会随图表一起移动 。 2) 在 4H 及以上时间框架 上使用时：将显示交易时段的 静态图表 ，垂直线 会在一天中移动 ，指示当前哪些市场活跃。（由于比例尺的原因）。 安装指标后，建议关闭网格 (CTRL+G) 并关闭对象描述 (F8>通用>显示对象描述)。 输入设置： 重要：   为使指标正常工作，需在初始设置中设置   经纪商时间与格林尼治标准时间的时差： 经纪商时间可在“市场报价”窗口顶部查看 (视图 > 市场报价 [或 CTRL+M])。 例如，如果经纪商时间现在是 16:30:00，而格林尼治标准时间是 14:30:00，参数值应为 [2] (相差2小时)。 如果时差为负，请勿忘记在数字前添加负号 (如果经纪商时间现在是 13:20:00，而格林尼
    Lines of risk
    Makarii Gubaydullin
    实用工具
    该指标在图表上显示   指定的风险水平   ，适用于多头和空头头寸。 查看我的  #1 交易管理器 ：66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如有任何问题 在设置止损水平时可能有用，其值显示在右侧价格轴上。 用于计算风险水平的是   固定  或   最后使用   的手数大小。 输入设置： 最后交易手数：  设置为 " true " 以根据您的 最后使用   交易手数进行计算； 手数大小： 设置交易手数的值： 如果第一个参数 = ' false" 时将使用此值； 当前账户   余额   / 可用   保证金 的风险； 风险水平   (从 0.1% 到 100%)： 对于小数值，使用点 (.) 作为分隔符； 线条和标签的颜色   可调； 背景线条：  如果 ( true )：在背景绘制线条； 字体大小： 用于标签； 查看我的  #1 交易管理器 ：66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如有任何问题
    Candle Size
    Makarii Gubaydullin
    指标
    找到超过指定大小的K线 查看我的  #1 交易助手 ：66+ 功能，包括此指标 |   联系我  如有任何问题 两种操作模式： 实体部分：  使用 开盘价和收盘价   之间的差值； 极值：  使用 最高价和最低价   之间的差值； 此指标： 便于在低波动期间 过滤形态 ； 指示 趋势的开始 ； 帮助识别最 重要的K线 ； 可用于 二元期权 交易； 输入设置： K线大小：  设置点数大小：超过或等于此值的K线将被标记。 实体部分 ： 1) 若  true ：  使用 (开盘价-收盘价)   差值；2) 若  false ：使用   (最高价-最低价)   差值； 警报： 启用/禁用关于符合条件的新K线形成的通知； 字体大小：  标记大小的字体大小； 上涨颜色：    看涨K线的字体颜色； 下跌颜色：   看跌K线的字体颜色； 查看我的  #1 交易助手 ：66+ 功能，包括此指标 |   联系我  如有任何问题
    Bar Directions All Timeframes
    Makarii Gubaydullin
    指标
    显示所有主要时间框架上柱子的方向。 多功能工具 : 66+ 功能，包括此指标      |     MT5版本 视觉信号的含义 ( 方块): 红色 : 收盘价 低于 开盘价: Close < Open;  绿色 : 收盘价 高于 开盘价: Close > Open; 蓝色 : 收盘价 等于 开盘价: Close = Open; 您可以设置计算柱相对于当前柱的 偏移 : Shift = 0: 当前(未闭合)柱的方向, Shift = 1: 最后闭合柱(前一个)的方向,  Shift = 2: 距离当前柱2个柱, 以此类推... 此指标: 帮助查看整体市场趋势; 适用于二元期权交易; 适用于寻找修正运动; 指标在 单独窗口 中打开: 窗口   可以拖动   到图表上的任何位置:  任意拖动; 窗口也可以最小化以节省空间: 按钮 [^]  ; 在指标设置中, 您可以配置: 深色/浅色界面主题; 界面大小乘数; 字体大小; 程序文件必须放在" Indicators "目录中。
    Pips Counter with Alerts
    Makarii Gubaydullin
    实用工具
    用于计算未平仓交易结果的信息器 查看我的  #1 Trade Manager : 66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如有任何问题 信息面板将未平仓订单分为两类: 买入 卖出 对于每个类别，显示交易品种和当前点数。 下方显示所有未平仓交易的总结果。 只需点击按钮即可启用或禁用通知： 当通知启用时，您将知道任何交易品种的利润何时超过指定值。 通知的点数可以手动设置或使用+和-按钮设置（步长在设置中调整）。通知可在终端、电子邮件和移动应用中接收。 通知选项也适用于亏损仓位：当亏损超过指定值时。 具有折叠界面的功能（右上角）：折叠后的面板在不需要时不会占用工作空间。 如果需要，可以在设置中更改显示颜色。 您可以配置： 1) 通知： 默认通知点数（之后您可以在界面中快速更改）； 启用/禁用亏损交易的通知； 终端警报：开/关； 电子邮件通知：开/关； 推送通知（移动设备）：开/关； 2) 视觉样式： 多头/空头仓位的颜色； 正/负点数的颜色；
    Indicators 14 in 1
    Makarii Gubaydullin
    5 (1)
    指标
    14个指标和辅助工具，方便交易 该工具包含14个额外的工具，可能对交易者的某些操作有用，   从而简化和加速交易过程。 查看我的  #1 Trade Manager ：包含66+功能和指标  |   联系我  如果您有任何问题 由于不同的显示器分辨率，一些用户可能会遇到标签显示重叠或太小的问题。如果您遇到此问题，可以 调整字体大小： 输入变量中的第1个参数。 专业的Price Action指标，可视觉配置模式。 未来柱指标。 倒计时任何时间框架的蜡烛关闭。 柱大小指标。 自动支撑和阻力水平。 自动斐波那契水平。 缺口指标。 潜在盈利/亏损水平。 在单个窗口中显示多个时间框架的实用工具。 全球交易时段指标。 计算未平仓交易结果的实用工具。 带有市场信息的状态栏。 所有时间框架上柱方向的指标。 专业的价格提醒实用工具。 每个辅助工具可以   单独打开/关闭   ，点击相应的   绿色   按钮。 要 关闭  所有指标，点击 [Disable All] 按钮。 指标的详细功能描述：  https://www.mql5.com/zh/blogs/post/743146 如果您对改进指标功能有任
    Daily Pips Target
    Makarii Gubaydullin
    实用工具
    用于跟踪每日交易结果的资讯面板 查看我的  #1 交易助手 : 66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如有任何问题 在面板的上部，您可以设置每日盈利目标（以点数为单位）： 手动输入数值； 使用 [+] 和 [-] 按钮（步长可在设置中配置）； 然后，仪表板将交易分为两类： 当前浮动结果； 汇总已平仓交易； 最终结果显示在底部：是否达成每日目标，以及超出或不足的点数。 提供 折叠界面 功能（左上角）：折叠后的面板在不需要时不会占用工作空间。 您可以配置（3张截图）： 1) 默认 每日目标  （之后可通过界面快速修改）； 2) 通知设置： 启用/禁用达成每日目标时的通知； 启用/禁用未达成每日目标时的通知； 目标检查时间（默认为每日结束时间 23:50）； 启用/禁用终端通知； 启用/禁用电子邮件通知； 启用/禁用移动设备通知； 3) 视觉样式： [+] 和 [-] 按钮的步长； 盈利结果的显示颜色； 亏损结果的显示颜色； 零仓位（0 点）的显示颜色；
    Gap indicator
    Makarii Gubaydullin
    指标
    显示图表上的缺口外观 (当上一根K线的收盘价与新K线的开盘价不同时)。 #1 多功能工具:  66+ 功能，包括此指标  |   联系我  如有任何问题  |   MT5 版本 在初始设置中 您可以配置： 缺口大小 (以点为单位)：仅显示超过此值的缺口。 箭头颜色 : 分别为向上和向下缺口设置不同颜色。 当您将鼠标悬停在图表上的缺口箭头时， 将显示它们的大小 ; 我建议为不同的时间框架和货币对选择合适的缺口大小。 //--------------- #1 多功能工具:  66+ 功能，包括此指标  |   联系我  如有任何问题  |   MT5   版本 #1 多功能工具:  66+ 功能，包括此指标  |   联系我  如有任何问题  |   MT5   版本 #1 多功能工具:  66+ 功能，包括此指标  |   联系我  如有任何问题  |   MT5   版本
    Market information
    Makarii Gubaydullin
    实用工具
    市场信息和详细统计：波动性和价格柱分析。 查看我的  # 1 Trade Assistant : 66+ 功能，包括此工具  |   联系我  如有任何问题 指定任何货币对/交易工具以获取信息： 市场信息： 当前点差； 多头持仓（买入）的隔夜利息； 空头持仓（卖出）的隔夜利息； 选择时间框架和周期数以分析价格变化： 平均波动性； 最大波动性； 最小波动性； 最高价格； 最低价格； 上涨柱数（收盘价高于开盘价）； 下跌柱数（收盘价低于开盘价）； 中性柱数（开盘价 = 收盘价）； 界面优势： 您可以   折叠面板 ，从而释放图表空间： ((^)   按钮 ); 您可以  移动面板  到图表上的任何位置： (< MOVE >   按钮 ); 深色或浅色界面主题 : (" Dark "   开关 ); 启用/禁用   TP / RR 计算 : (" TP "   开关 ); 高点和低点可视化 : (" H/L Lines "   开关 ); 其他： 周期数可以通过键盘手动设置，或使用 "-" / "+" 按钮；
    Market watch list
    Makarii Gubaydullin
    实用工具
    监控您喜欢的符号 多功能工具：  66+ 功能，包括此工具  |   如有任何问题，请联系我   |   MT5 版本 此工具在单独的窗口中打开：可以移动（拖动到任意位置）并最小化 [v]。 您可以在面板上调整观察列表： 点击 [edit list] 以添加/删除观察列表中的符号。 计算值：可以是最后一个 [关闭的柱] 或当前的 [浮动柱]。 选择 [时间框架] 进行计算。 有 2 种值排序类型：按 [Symbol] 名称或按价格 [change] 排序。 值可以按升序 [^] 或降序 [v] 排序。 有 4 种计算方法，点击 [v] 更改： [bar size, pips]: 柱大小，以点数计； [bar size, points]: 柱大小，以市场点计； [bar size, % price]: 柱大小，作为价格变化的百分比； [bar, price value]: 柱最大/最小价格之间的价格差； [% / prev bar size]: 计算柱的大小与前一柱大小的比较； 提示：当工具激活时： 使用键盘上的左/右键在符号列表之间切换。 您也可以点击符号名称以打开其图表。 在输入设
    Multi Timeframe
    Makarii Gubaydullin
    指标
    该指标帮助您在单一屏幕上分析3种不同的时间周期：以便您可以看到整体价格走势。 查看我的  #1 交易管理器 ：66+ 功能，包括此工具  |   联系我 如有任何问题 在初始设置中，您可以配置： 时间周期1; 时间周期2; 时间周期3; 显示的柱数; 看涨和看跌柱的颜色; 产品文件应位于'Indicators'目录中。 查看我的  #1 交易管理器 ：66+ 功能，包括此工具  |   联系我 如有任何问题 查看我的  #1 交易管理器 ：66+ 功能，包括此工具  |   联系我 如有任何问题 查看我的  #1 交易管理器 ：66+ 功能，包括此工具  |   联系我 如有任何问题 查看我的  #1 交易管理器 ：66+ 功能，包括此工具  |   联系我 如有任何问题 查看我的  #1 交易管理器 ：66+ 功能，包括此工具  |   联系我 如有任何问题
    Trade statistics
    Makarii Gubaydullin
    实用工具
    所选时间段内的详细交易统计 查看我的  #1 交易管理器 ：66+ 功能，包括扩展统计  |   联系我 如有任何问题 统计显示模式： 针对  选定的 货币对/交易工具 针对  所有交易   (" ALL ") 您可以选择要获取统计的时间段： 1 天 1 周 1 个月 2  个月 3  个月 6  个月 1 年 2 年 全部交易历史 显示的信息：  毛利润 毛亏损 总利润/亏损 交易数量 买入交易的盈利百分比 卖出交易的盈利百分比 总盈利交易百分比 平均持仓时间 盈利交易的平均持仓时间 亏损交易的平均  持仓时间 界面优势： 您可以  折叠面板 ，从而释放图表上的空间：(按钮 (^)); 您可以  移动面板  到图表上的任何位置：(按钮 < MOVE >); 深色 / 浅色界面主题 ：(开关 " Dark "); 查看我的  #1 交易管理器 ：66+ 功能，包括扩展统计  |   联系我 如有任何问题
    Alert Levels PRO
    Makarii Gubaydullin
    实用工具
    用于设置价格达到指定水平时通知的实用工具 查看我的  #1 交易管理器 : 66+ 功能，包括警报和趋势线警报  |   联系我  如有任何问题 可以通过三种方式设置警报： 手动输入价格水平； 设置价格变化：百分比/点/市场点； 通过鼠标移动水平：还具有磁吸功能，激活后水平将吸附到最近的OHLC值； 可选地，可以启用/禁用每种类型的警报： 终端中的通知； 电子邮件通知； 移动设备的推送通知； 实用工具的附加功能： 设置警报生命周期的选项：激活后，通知将在指定时间后自动取消（分钟/小时/天）； 在图表上显示警报水平的选项； 快速删除所有现有警报，或单独删除每个警报； 界面优势： 您可以  折叠面板 ，从而释放图表上的空间：([^]  按钮 )； 您可以   移动面板  到图表上的任何位置：([< M >]   按钮 )； 选择浅色/深色界面主题：(开关[ D ])； 移动警报时反转磁吸的选项：(按住键盘上的[TAB]键可在移动警报水平时打开/关闭磁吸)； 可以关闭主面板，只保留快速警报按钮[ +Alert ]（在图表右下角）； 实用工具不仅显示警报的价格水平：在右侧输入字段中，您可以看
    Manage trades
    Makarii Gubaydullin
    实用工具
    活跃和挂单管理：自动盈亏平衡、止盈/止损更改、部分/全部平仓、图表上水平的可视化显示 查看我的 #1  Utility ：66+ 功能，包括 PRO 交易管理   |    联系我  如有任何问题 1) 主窗口：管理订单时，可以设置特定交易品种 [Symbol] 或选择所有交易品种 [ALL] 关闭所有活跃仓位 [ALL] 关闭所有盈利交易 [profits] 关闭所有亏损交易 [losses] 关闭所有多头交易（买入）[longs] 关闭所有空头交易（卖出）[shorts] 删除所有限价订单 [Delete limit orders] 删除所有止损订单 [Delete stop order] 右侧显示每个订单类别的当前浮动盈亏（以账户货币和当前余额百分比计算），并计算每个类别的订单数量。 2) 手动将交易调整为盈亏平衡 [- Move SL to BE now -]：SL 水平将移动到入场价格： 所有交易 [ALL] 买入交易 [longs] 卖出交易 [shorts] 如果利润超过： [if profit > than:] 指定的存款百分比 指定的货币利润（账户货币自动确定） 如果
    Stats 2 in 1 and WeekDay Analyzer
    Makarii Gubaydullin
    实用工具
    所选期间的详细交易统计 查看我的 #1 交易助手 ：66+ 功能，包括此工具 | 如有疑问，请联系我 该工具包含2个独立功能： 交易统计 周交易日分析器 统计显示模式： 针对 选定 的货币对/交易工具 针对 所有交易 (" ALL ") 您可以选择获取统计数据的时段： 1天 1周 1个月 2 个月 3 个月 6 个月 1年 2年 全部交易历史 1. 交易统计： 毛利润 毛亏损 总利润/亏损 交易次数 买入盈利交易百分比 卖出盈利交易百分比 总盈利交易百分比 平均持仓时间 盈利交易的平均持仓时间 亏损 交易的平均 持仓时间 2. 周交易日分析器：  寻找最佳入市日 您将看到每周各天的统计数据：盈利/亏损次数以及各天的胜率。 红色和绿色区域将帮助您直观地看到交易最成功的日子以及不宜交易的日子。 界面优势： 您可以 折叠面板 ，从而释放图表上的空间：([^] 按钮 ); 您可以 移动面板  到图表上的任何位置：([move] 按钮 ); 深色/浅色界面主题 ：("[Dark]" 开关 ); 启用/禁用周交易日统计显示；
    Future bar
    Makarii Gubaydullin
    指标
    该指标显示所选时间框架下正在形成的蜡烛 多个柱状图   可以   选择性地   合并   为一根蜡烛：有助于看到更大的趋势 多功能 工具 #1 : 66+ 功能，包括该指标  |   联系我  如有任何问题  |   MT5 版本 在输入设置中，选择将用于未来柱的 时间框架 ： 在当前价格的右侧，您将看到指定时间间隔上正在形成的柱状图。 如果在设置中激活，右下角将显示所选柱状图关闭的 倒计时 。 可能有用的情况： 使用多个时间框架时； 从不同周期查看整体趋势； 为您的交易设置提供额外确认； 颜色可以手动设置或自动检测（与当前主题相同）。 ///----------------------------------- 多功能 工具 #1 : 66+ 功能，包括该指标  |   联系我  如有任何问题  |   MT5 版本
    Weekday stats best entry
    Makarii Gubaydullin
    实用工具
    每周各天的盈亏统计 查看我的  #1 工具 : 66+ 功能，包括扩展统计  |   联系我  如有任何问题 统计显示模式: 针对  选定的  货币对/交易工具 针对  所有交易  (" ALL ") 您可以选择获取统计数据的时段: 1 天 1 周 1 个月 2 个月 3 个月 6 个月 1 年 2 年 全部交易历史 显示信息:  您将看到每周各天的统计数据：每天的盈利/亏损次数和胜率。  红色和绿色区域将帮助您直观地看到最适合交易的日子，以及那些最好避免交易的日子。 界面优势: 您可以  折叠面板 ，从而释放图表上的空间：(按钮 [^]); 您可以  移动面板  到图表上的任何位置：(按钮 [MOVE]); 深色/浅色界面主题 ：(开关 [Dark]); 查看我的  #1 工具 : 66+ 功能，包括扩展统计  |   联系我  如有任何问题  //
    Trend on market
    Makarii Gubaydullin
    指标
    趋势仪表板：多时间框架指标，显示当前趋势的摘要 该工具  基于3个主要指标：RSI,  随机指标和商品通道指数。   警报   选项   将帮助  您   不会   错过   趋势   的开始。 多功能工具 : 包含66+功能  |   联系我  如有任何问题  |   MT5版本 多种选项将允许您根据自己的需求自定义指标。 设置： 计算柱：当前（浮动）或上一个（已关闭）。 9个主要时间框架   可用：  每个   可以   选择   开启   或   关闭。 随机指标 ：  %K线周期； %D线周期； 慢速值； RSI指标： 快速周期； 慢速周期； 可视化   设置 ： 颜色：买入、卖出和中性信号； 字体大小，距离乘数； 警报   设置 ：   电子邮件/终端/推送（移动端）； 程序文件必须放在" Indicators "目录中。 多功能工具 : 包含66+功能  |   联系我  如有任何问题  |   MT5版本
    Multi TF Charts
    Makarii Gubaydullin
    指标
    分析最多3个其他时间框架的其他图表 ，不切换主图表。 多功能实用工具 : 66+功能，包括此工具  |   如有任何疑问，请联系我   |    MT5版本 指标将在  单独窗口 中打开： 窗口   可以移动   到图表上的任意位置（使用   [<M>]   按钮）。 窗口也可以最小化以节省空间 ( [ <^>]  按钮) 在出现的窗口中，您可以配置： 第一个图表   的周期（左侧）; 第二个图表   的周期（中间）; 第三个图表   的周期（右侧）; (每个时间框架都可以禁用); 每个时间框架的  柱数   。 最大柱数： a) 3个活跃图表：30; b) 2个活跃图表：45; c) 1个活跃图表：90; 多功能实用工具 : 66+功能，包括此工具  |   如有任何疑问，请联系我   |    MT5版本 多功能实用工具 : 66+功能，包括此工具  |   如有任何疑问，请联系我   |    MT5版本
