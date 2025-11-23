Auto Grid trades
- 实用工具
- Makarii Gubaydullin
- 版本: 1.0
- 激活: 10
自动网格： 基于您现有交易自动创建网格订单。
自动化复杂交易策略 采用先进的网格系统，检测新头寸并自动创建优化的订单阵列。
A. 智能交易检测与监控：
- 特定品种或全面投资组合扫描
- 高级订单类型检测与精确分类
- 策略监控启动：立即、延迟或条件触发
- 魔术号码集成，兼容算法策略
B. 高级网格配置：
- 策略性订单布局： 多种定位方法
- 智能方向逻辑： 同向、反向或基于市场的订单创建
- 精确订单数量： 可定制的网格密度和结构
- 高级偏移系统： 固定间距或动态百分比递进
- 全面水平管理： 止损/止盈继承，保持规模或价格一致性
- 复杂手数调整： 固定、递增或策略性递减
- 到期控制： 自定义时间范围或继承原订单设置
C. 高级退出策略自动化：
- 多种平仓方法，精确执行策略
- 条件触发终止，提供全面触发选项
- 投资组合优化，配备最佳入场保留系统
高级自动化管理
- 一键策略激活，立即实施
- 全面状态监控，提供详细报告
- 预设系统，快速部署和优化策略
额外输入设置 （界面）：
- 字体大小
- 面板大小（百分比）
- 深色/浅色主题
必须允许 算法交易。