AI Advisor MT4
- Utilità
- Shi Jie He
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 10
AI Advisor – Permetti all’AI di vedere davvero il tuo mondo di trading
AI Advisor genera automaticamente prompt di alta qualità a partire dalle informazioni reali del tuo conto, pronti da incollare in qualsiasi chat AI.
Ti aiuta a riassumere velocemente lo stato del conto, capire la struttura attuale dei mercati, individuare i rischi e scoprire potenziali opportunità di profitto, così che l’AI ragioni sulla tua situazione reale e non su ipotesi vaghe.
Link rapidi
Come si usa – in 3 semplici passaggi
-
Apri AI Advisor sul mercato che ti interessa.
-
Nella lista a destra scegli una modalità “AI Advisor Mode” adatta alla tua domanda (analisi di un singolo strumento, controllo posizioni, rischio di portafoglio, watchlist, temi di mercato, macro, ecc.): il programma inserirà automaticamente nel prompt le informazioni sul conto, sulle posizioni, sugli strumenti e sulla struttura di mercato.
-
Clicca “Copia” e incolla il testo generato nella chat AI che usi di solito, quindi continua la conversazione direttamente lì.
Prompt integrati – panoramica rapida
AI Advisor include una serie di scenari di analisi già pronti, pensati per le domande più comuni nel trading, ad esempio:
-
Analisi tecnica di breve periodo / swing su un singolo strumento.
-
Controllo se le posizioni aperte sono coerenti con il quadro di mercato e la dimensione del conto.
-
Panoramica rapida o analisi più approfondita del rischio complessivo di portafoglio.
-
Scansione della watchlist, individuazione di “hotspot” di mercato, breve briefing in stile macro.
Puoi anche personalizzare questi prompt o creare i tuoi template, in base al tuo stile di trading e alle tue preferenze.
A chi è rivolto · Che cosa NON è
AI Advisor è pensato per i trader che:
-
Usano già modelli come ChatGPT, DeepSeek, ecc. per ragionare su mercato, rischio e idee di trading.
-
Non vogliono ogni volta copiare a mano saldo, equity, margine, leva, P/L flottante e l’elenco delle posizioni.
-
Vogliono che l’AI veda la realtà del proprio conto e del proprio portafoglio, non due righe scritte in fretta.
-
Vogliono restare sempre loro a decidere, usando l’AI come “partner di pensiero” e seconda opinione, non come robot che opera al posto loro.
AI Advisor NON è:
-
Non è un robot di trading automatico.
-
Non è un servizio di segnali, né una strategia a profitto garantito.
-
Non è legato a una piattaforma AI specifica: funziona con qualsiasi chat AI che accetti testo.
Avvertenza
Ogni attività di trading comporta rischi, incluso il rischio di perdita del capitale.
AI Advisor non fornisce segnali operativi né promette risultati: si limita a organizzare le informazioni del tuo conto e del mercato in prompt leggibili dall’AI. Tutte le decisioni di trading e i risultati che ne derivano restano esclusivamente sotto la tua responsabilità.