AI Advisor MT4

AI Advisor – Permetti all’AI di vedere davvero il tuo mondo di trading

AI Advisor genera automaticamente prompt di alta qualità a partire dalle informazioni reali del tuo conto, pronti da incollare in qualsiasi chat AI.
Ti aiuta a riassumere velocemente lo stato del conto, capire la struttura attuale dei mercati, individuare i rischi e scoprire potenziali opportunità di profitto, così che l’AI ragioni sulla tua situazione reale e non su ipotesi vaghe.

Link rapidi

Come si usa – in 3 semplici passaggi

  1. Apri AI Advisor sul mercato che ti interessa.

  2. Nella lista a destra scegli una modalità “AI Advisor Mode” adatta alla tua domanda (analisi di un singolo strumento, controllo posizioni, rischio di portafoglio, watchlist, temi di mercato, macro, ecc.): il programma inserirà automaticamente nel prompt le informazioni sul conto, sulle posizioni, sugli strumenti e sulla struttura di mercato.

  3. Clicca “Copia” e incolla il testo generato nella chat AI che usi di solito, quindi continua la conversazione direttamente lì.

Prompt integrati – panoramica rapida

AI Advisor include una serie di scenari di analisi già pronti, pensati per le domande più comuni nel trading, ad esempio:

  • Analisi tecnica di breve periodo / swing su un singolo strumento.

  • Controllo se le posizioni aperte sono coerenti con il quadro di mercato e la dimensione del conto.

  • Panoramica rapida o analisi più approfondita del rischio complessivo di portafoglio.

  • Scansione della watchlist, individuazione di “hotspot” di mercato, breve briefing in stile macro.

Puoi anche personalizzare questi prompt o creare i tuoi template, in base al tuo stile di trading e alle tue preferenze.

A chi è rivolto · Che cosa NON è

AI Advisor è pensato per i trader che:

  • Usano già modelli come ChatGPT, DeepSeek, ecc. per ragionare su mercato, rischio e idee di trading.

  • Non vogliono ogni volta copiare a mano saldo, equity, margine, leva, P/L flottante e l’elenco delle posizioni.

  • Vogliono che l’AI veda la realtà del proprio conto e del proprio portafoglio, non due righe scritte in fretta.

  • Vogliono restare sempre loro a decidere, usando l’AI come “partner di pensiero” e seconda opinione, non come robot che opera al posto loro.

AI Advisor NON è:

  • Non è un robot di trading automatico.

  • Non è un servizio di segnali, né una strategia a profitto garantito.

  • Non è legato a una piattaforma AI specifica: funziona con qualsiasi chat AI che accetti testo.

Avvertenza

Ogni attività di trading comporta rischi, incluso il rischio di perdita del capitale.
AI Advisor non fornisce segnali operativi né promette risultati: si limita a organizzare le informazioni del tuo conto e del mercato in prompt leggibili dall’AI. Tutte le decisioni di trading e i risultati che ne derivano restano esclusivamente sotto la tua responsabilità.


Altri dall’autore
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (4)
Utilità
Equity Protect Pro: Il tuo esperto di protezione del conto completo per un trading senza preoccupazioni Se stai cercando funzionalità come protezione del conto, protezione del capitale proprio, protezione del portafoglio, protezione multi-strategia, protezione dei profitti, raccolta dei profitti, sicurezza del trading, programmi di controllo del rischio, controllo automatico del rischio, liquidazione automatica, liquidazione condizionale, liquidazione programmata, liquidazione dinamica, trailin
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilità
Equity Protect Pro: Il tuo esperto di protezione del conto completo per un trading senza preoccupazioni Se stai cercando funzionalità come protezione del conto, protezione del capitale proprio, protezione del portafoglio, protezione multi-strategia, protezione dei profitti, raccolta dei profitti, sicurezza del trading, programmi di controllo del rischio, controllo automatico del rischio, liquidazione automatica, liquidazione condizionale, liquidazione programmata, liquidazione dinamica, trailin
Equity Protect basic
Shi Jie He
5 (3)
Utilità
Lo strumento di protezione del valore netto dell'account è uno strumento indispensabile progettato per proteggere il valore netto del tuo account. Quando il tuo account esegue contemporaneamente più programmi di trading automatico, specialmente durante il sonno notturno, potresti subire perdite impreviste in caso di evento "cigno nero" o malfunzionamento dei programmi di trading. Questo strumento ti aiuterà efficacemente a evitare tali problemi. La sua configurazione è molto semplice, basta in
FREE
Position Protect
Shi Jie He
Utilità
This is a special program that provides extra protection for each of your positions. Symbol Filter: Filter by trading symbol. The default is to select the symbol on the current chart, or you can choose all symbols. Magic Filter: Filter by magic number. You can specify a magic number. The default value of 0 means processing all orders. TakeProfit Point: Set the take-profit level in points. 0 means this function is not used. StopLoss Point: Set the stop-loss level in points. 0 means this function
Equity Protect MT4
Shi Jie He
Utilità
Lo strumento di protezione del valore netto dell'account è uno strumento indispensabile progettato per proteggere il valore netto del tuo account. Quando il tuo account esegue contemporaneamente più programmi di trading automatico, specialmente durante il sonno notturno, potresti subire perdite impreviste in caso di evento "cigno nero" o malfunzionamento dei programmi di trading. Questo strumento ti aiuterà efficacemente a evitare tali problemi. La sua configurazione è molto semplice, basta in
FREE
Weekly statistics
Shi Jie He
Indicatori
Analisi di trading precisa a portata di mano: software di analisi di trading di nuova generazione I software di analisi di trading tradizionali disponibili sul mercato spesso forniscono solo statistiche sul rapporto profitti/perdite orarie o settimanali, che non soddisfano la necessità di un'analisi di trading più precisa. Tuttavia, nel mercato reale del trading, ogni giorno presenta circostanze uniche. I lunedì sono tranquilli, i mercoledì sono attivi con un triplo interesse overnight e i vene
FREE
Weekly statistics MT4
Shi Jie He
Indicatori
Analisi di trading precisa a portata di mano: software di analisi di trading di nuova generazione I software di analisi di trading tradizionali disponibili sul mercato spesso forniscono solo statistiche sul rapporto profitti/perdite orarie o settimanali, che non soddisfano la necessità di un'analisi di trading più precisa. Tuttavia, nel mercato reale del trading, ogni giorno presenta circostanze uniche. I lunedì sono tranquilli, i mercoledì sono attivi con un triplo interesse overnight e i vene
FREE
EA Manager Pro
Shi Jie He
Utilità
Hai troppi grafici difficili da trovare? Fai fatica a individuare il grafico su cui è in esecuzione il tuo programma? Stai riscontrando errori di programma dopo ogni riavvio del terminale? Se stai affrontando queste sfide, EA Manager è qui per aiutarti! EA Manager offre una soluzione completa: Visualizza un elenco di informazioni sui grafici, comodamente ordinabile per nome del simbolo, periodo di tempo e nome del programma. Salva tutte le tue configurazioni di grafico. Indipendentemente dai ria
FREE
EA Manager MT4
Shi Jie He
5 (1)
Utilità
Hai troppi grafici difficili da trovare? Fai fatica a individuare il grafico su cui è in esecuzione il tuo programma? Stai riscontrando errori di programma dopo ogni riavvio del terminale? Se stai affrontando queste sfide, EA Manager è qui per aiutarti! EA Manager offre una soluzione completa: Visualizza un elenco di informazioni sui grafici, comodamente ordinabile per nome del simbolo, periodo di tempo e nome del programma. Salva tutte le tue configurazioni di grafico. Indipendentemente dai ria
FREE
Position Protect mt4
Shi Jie He
Utilità
This is a special program that provides extra protection for each of your positions. Symbol Filter: Filter by trading symbol. The default is to select the symbol on the current chart, or you can choose all symbols. Magic Filter: Filter by magic number. You can specify a magic number. The default value of 0 means processing all orders. TakeProfit Point: Set the take-profit level in points. 0 means this function is not used. StopLoss Point: Set the stop-loss level in points. 0 means this function
AI Advisor
Shi Jie He
Utilità
AI Advisor – Permetti all’AI di vedere davvero il tuo mondo di trading AI Advisor genera automaticamente prompt di alta qualità a partire dalle informazioni reali del tuo conto, pronti da incollare in qualsiasi chat AI. Ti aiuta a riassumere velocemente lo stato del conto, capire la struttura attuale dei mercati, individuare i rischi e scoprire potenziali opportunità di profitto, così che l’AI ragioni sulla tua situazione reale e non su ipotesi vaghe. Link rapidi Download:      AI Advisor_dll.ex
AI Advisor IND5
Shi Jie He
Indicatori
AI Advisor – Permetti all’AI di vedere davvero il tuo mondo di trading AI Advisor genera automaticamente prompt di alta qualità a partire dalle informazioni reali del tuo conto, pronti da incollare in qualsiasi chat AI. Ti aiuta a riassumere velocemente lo stato del conto, capire la struttura attuale dei mercati, individuare i rischi e scoprire potenziali opportunità di profitto, così che l’AI ragioni sulla tua situazione reale e non su ipotesi vaghe. Link rapidi Download:      AI Advisor_dll.ex
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione