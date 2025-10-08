Titan Trader MQL5

⚔️ Titan Trader — Nihai Hassasiyetli Uzman Danışman

Titan Trader, EUR/USD (M15) paritesinde cerrahi hassasiyetle işlem yapmak için tasarlanmış yeni nesil bir Uzman Danışman (Expert Advisor)’dır.

Gelişmiş risk yönetimi, dinamik kâr kontrolü ve ultra hızlı emir yürütme yeteneklerini bir araya getirerek hem temkinli hem de agresif yatırımcılar için güçlü ve esnek bir sistem sunar.

🧠 Akıllı Risk Yönetimi

Titan Trader, sabit lot veya yüzdesel risk modları arasında seçim yapmanıza olanak tanır.

Pozisyon büyüklüğünü, belirlenen risk oranına göre otomatik olarak ayarlar.

Varsayılan ayarda işlem başına %1 risk ile güvenlik ve performans arasında mükemmel denge sağlar.

🎯 Çıkışlarda Kesinlik

Sistem, 40 pip Stop Loss ve 600 pip Take Profit değerleri kullanır;

böylece büyük piyasa hareketlerini yakalayarak 1:10’un üzerinde risk/ödül oranı hedefler.

Dinamik Trailing Stop, fiyat hareketini izleyerek kazançlarınızı korur ve piyasa ters döndüğünde sermayeyi savunur.

⚙️ Teknik Çekirdek ve Emir Kontrolü

Magic Number: 11223 — işlemlerin doğru yönetimini sağlar

Slippage Control: 50 puan — emir gecikmelerini en aza indirir

Trailing Step: 40 pip — yumuşak ve hassas fiyat takibi

💡 Titan Felsefesi

Antik Titanların gücü ve disiplininden ilham alan bu EA,

günde yüzlerce işlem açmaz — savaşlarını akıllıca seçer.

Yüksek olasılıklı girişler, disiplinli yönetim ve tutarlı sonuçlar onun özüdür.

Titan Trader tepki vermez — öngörür.