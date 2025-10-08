Titan Trader MQL5

⚔️ Titan Trader — Nihai Hassasiyetli Uzman Danışman

Titan Trader, EUR/USD (M15) paritesinde cerrahi hassasiyetle işlem yapmak için tasarlanmış yeni nesil bir Uzman Danışman (Expert Advisor)’dır.
Gelişmiş risk yönetimi, dinamik kâr kontrolü ve ultra hızlı emir yürütme yeteneklerini bir araya getirerek hem temkinli hem de agresif yatırımcılar için güçlü ve esnek bir sistem sunar.

🧠 Akıllı Risk Yönetimi

Titan Trader, sabit lot veya yüzdesel risk modları arasında seçim yapmanıza olanak tanır.
Pozisyon büyüklüğünü, belirlenen risk oranına göre otomatik olarak ayarlar.
Varsayılan ayarda işlem başına %1 risk ile güvenlik ve performans arasında mükemmel denge sağlar.

🎯 Çıkışlarda Kesinlik

Sistem, 40 pip Stop Loss ve 600 pip Take Profit değerleri kullanır;
böylece büyük piyasa hareketlerini yakalayarak 1:10’un üzerinde risk/ödül oranı hedefler.
Dinamik Trailing Stop, fiyat hareketini izleyerek kazançlarınızı korur ve piyasa ters döndüğünde sermayeyi savunur.

⚙️ Teknik Çekirdek ve Emir Kontrolü

  • Magic Number: 11223 — işlemlerin doğru yönetimini sağlar

  • Slippage Control: 50 puan — emir gecikmelerini en aza indirir

  • Trailing Step: 40 pip — yumuşak ve hassas fiyat takibi

💡 Titan Felsefesi

Antik Titanların gücü ve disiplininden ilham alan bu EA,
günde yüzlerce işlem açmaz — savaşlarını akıllıca seçer.
Yüksek olasılıklı girişler, disiplinli yönetim ve tutarlı sonuçlar onun özüdür.
Titan Trader tepki vermez — öngörür.


Yazarın diğer ürünleri
Equanimity
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Uzman Danışmanlar
The following expert is based on the combination of the several indicators in order to find the optimal entry points when there are specific market conditions. This expert does not use dangerous strategies such as Martingale, grid, averaging, etc. This strategy has been widely tested with good results in the last 10 years, where there have been a multitude of circumstances that the expert has been able to interpret and filter properly. Default parameters for "EUR / USD H4"
FREE
Symbiosis
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Uzman Danışmanlar
Expert advisor based on a widely tested   price action strategy + signal filter The EA already incorporates all the variables in its programming, it is enough to let it run on the EUR/USD graph with the values ​​it incorporates by default. DESCRIPTION OF THE STRATEGY Price action trading analyzes the performance of a currency to predict what it might do in the future. This EA analyzes a series of characteristic patterns that are used to identify the most likely price trend. Additionally, the EA
FREE
Eye of Ra
Jose Ramon Rosaenz Carmona
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Expert advisor based on a widely tested   price action strategy The EA already incorporates all the variables in its programming, it is enough to let it run on the graph with the values ​​it incorporates by default. ACCOUNT: - This AE has been optimized to work on a STANDARD account - This AE is suitable for accounts of 3,000 USD - Default settings suitable for EUR/USD (any Timeframe) DESCRIPTION OF THE STRATEGY Price action trading analyzes the performance of a currency to predict what it mi
Bollinger Bands King
Jose Ramon Rosaenz Carmona
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Expert advisor based on Bollinger Bands Indicator Since it is not easy to predict when the trend reversal will occur, this  Expert can place additional orders at different distances from the first order, and with different lots, so that positions can be averaged and profit taking is more easily achieved. Since the over-buy or over-sell conditions apply to any currency pair in the Forex market, this expert can be used with any pair by adjusting the step and the size of the Lot. The default parame
Set point
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Uzman Danışmanlar
Please, if you like this AE, I would appreciate it if you could rate it with 5 stars    ️   ️   ️   ️   ️ THANK YOU!! Expert advisor based on 3 trend indicators and a signal filter to limit market entries when there are false signals. It is recommended to test and update this signal filter once a year to adapt to changing market conditions. The Expert Advisor includes the following parameters: Magic number: Maximum slippage: Stop loss (pips): Fixed lot or Risk: Filter signal: Info panel
Conqueror EA
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Uzman Danışmanlar
Introducing the Ultimate Low-Risk Expert Advisor for EUR/USD on MT5 Are you looking for a reliable and efficient trading solution for the EUR/USD H1 timeframe? Look no further! Our cutting-edge Expert Advisor (EA) has been meticulously designed to deliver consistent results while prioritizing risk management and sustainability. Key Features of Our Expert Advisor Low-Risk Strategy : Unlike many EAs in the market, this system avoids high-risk strategies like martingale, grid, or hedging. Your cap
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt