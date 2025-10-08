Titan Trader MQL5

⚔️ Titan Trader — L’Expert Advisor di Precisione Definitivo

Titan Trader è un Expert Advisor di nuova generazione, progettato per operare con precisione chirurgica sulla coppia EUR/USD (M15).

Combina gestione del rischio avanzata, controllo dinamico dei profitti e esecuzione ultra-rapida, offrendo un sistema solido e adattabile sia ai trader conservatori che a quelli più aggressivi.

🧠 Gestione Intelligente del Rischio

Titan Trader consente di scegliere tra lotto fisso o rischio percentuale, regolando automaticamente la dimensione della posizione in base all’esposizione desiderata.

Con una configurazione predefinita di 1% di rischio per operazione, mantiene un equilibrio ideale tra sicurezza e rendimento.

🎯 Precisione nelle Uscite

Il sistema utilizza uno Stop Loss di 40 pips e un Take Profit di 600 pips, ottimizzati per catturare i grandi movimenti del mercato con un rapporto rischio/rendimento superiore a 1:10.

Il suo Trailing Stop dinamico segue il prezzo mentre i profitti crescono, bloccando i guadagni e proteggendo il capitale in caso di inversione del mercato.

⚙️ Cuore Tecnico e Controllo dell’Esecuzione

Magic Number: 11223 — garantisce la gestione precisa delle operazioni

Slippage Control: 50 punti per ridurre i ritardi di esecuzione

Trailing Step: 40 pips per un movimento fluido e accurato

💡 La Filosofia Titan

Ispirato alla forza e alla disciplina dei Titani, questo EA non apre centinaia di operazioni al giorno — sceglie le sue battaglie con saggezza.

Ingressi ad alta probabilità, gestione disciplinata e risultati costanti ne definiscono l’essenza.

Titan Trader non reagisce — anticipa.