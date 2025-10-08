Titan Trader MQL5
- Experts
- Jose Ramon Rosaenz Carmona
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
⚔️ Titan Trader — L’Expert Advisor di Precisione Definitivo
Titan Trader è un Expert Advisor di nuova generazione, progettato per operare con precisione chirurgica sulla coppia EUR/USD (M15).
Combina gestione del rischio avanzata, controllo dinamico dei profitti e esecuzione ultra-rapida, offrendo un sistema solido e adattabile sia ai trader conservatori che a quelli più aggressivi.
🧠 Gestione Intelligente del Rischio
Titan Trader consente di scegliere tra lotto fisso o rischio percentuale, regolando automaticamente la dimensione della posizione in base all’esposizione desiderata.
Con una configurazione predefinita di 1% di rischio per operazione, mantiene un equilibrio ideale tra sicurezza e rendimento.
🎯 Precisione nelle Uscite
Il sistema utilizza uno Stop Loss di 40 pips e un Take Profit di 600 pips, ottimizzati per catturare i grandi movimenti del mercato con un rapporto rischio/rendimento superiore a 1:10.
Il suo Trailing Stop dinamico segue il prezzo mentre i profitti crescono, bloccando i guadagni e proteggendo il capitale in caso di inversione del mercato.
⚙️ Cuore Tecnico e Controllo dell’Esecuzione
-
Magic Number: 11223 — garantisce la gestione precisa delle operazioni
-
Slippage Control: 50 punti per ridurre i ritardi di esecuzione
-
Trailing Step: 40 pips per un movimento fluido e accurato
💡 La Filosofia Titan
Ispirato alla forza e alla disciplina dei Titani, questo EA non apre centinaia di operazioni al giorno — sceglie le sue battaglie con saggezza.
Ingressi ad alta probabilità, gestione disciplinata e risultati costanti ne definiscono l’essenza.
Titan Trader non reagisce — anticipa.