Titan Trader MQL5

⚔️ Titan Trader — L’Expert Advisor de Précision Ultime

Titan Trader est un Expert Advisor de nouvelle génération, conçu pour opérer avec une précision chirurgicale sur la paire EUR/USD (M15).

Il combine une gestion du risque avancée, un contrôle dynamique des profits et une exécution ultra-rapide, offrant un système robuste et adaptable, aussi bien pour les traders prudents que pour les plus agressifs.

🧠 Gestion Intelligente du Risque

Titan Trader permet de choisir entre un lot fixe ou un risque en pourcentage, ajustant automatiquement la taille des positions selon l’exposition souhaitée.

Avec une configuration par défaut de 1 % de risque par trade, il maintient un équilibre parfait entre sécurité et performance.

🎯 Précision dans les Sorties

Le système utilise un Stop Loss de 40 pips et un Take Profit de 600 pips, optimisés pour capturer de grands mouvements du marché avec un ratio risque/rendement supérieur à 1:10.

Son Trailing Stop dynamique suit le prix à mesure que le profit augmente, sécurisant les gains et protégeant le capital lors des retournements du marché.

⚙️ Cœur Technique et Contrôle d’Exécution

Magic Number : 11223 — assure une gestion précise des positions.

Slippage Control : 50 points pour minimiser les dérapages à l’exécution.

Trailing Step : 40 pips pour un suivi fluide et précis du prix.

💡 La Philosophie Titan

Inspiré par la force et la discipline des Titans, cet EA ne cherche pas à ouvrir des centaines de positions par jour — il choisit ses batailles avec sagesse.

Des entrées à forte probabilité, une gestion rigoureuse et des résultats constants définissent son essence.

Titan Trader ne réagit pas — il anticipe.