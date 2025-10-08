Titan Trader MQL5

⚔️ Titan Trader — L’Expert Advisor de Précision Ultime

Titan Trader est un Expert Advisor de nouvelle génération, conçu pour opérer avec une précision chirurgicale sur la paire EUR/USD (M15).
Il combine une gestion du risque avancée, un contrôle dynamique des profits et une exécution ultra-rapide, offrant un système robuste et adaptable, aussi bien pour les traders prudents que pour les plus agressifs.

🧠 Gestion Intelligente du Risque

Titan Trader permet de choisir entre un lot fixe ou un risque en pourcentage, ajustant automatiquement la taille des positions selon l’exposition souhaitée.
Avec une configuration par défaut de 1 % de risque par trade, il maintient un équilibre parfait entre sécurité et performance.

🎯 Précision dans les Sorties

Le système utilise un Stop Loss de 40 pips et un Take Profit de 600 pips, optimisés pour capturer de grands mouvements du marché avec un ratio risque/rendement supérieur à 1:10.
Son Trailing Stop dynamique suit le prix à mesure que le profit augmente, sécurisant les gains et protégeant le capital lors des retournements du marché.

⚙️ Cœur Technique et Contrôle d’Exécution

  • Magic Number : 11223 — assure une gestion précise des positions.

  • Slippage Control : 50 points pour minimiser les dérapages à l’exécution.

  • Trailing Step : 40 pips pour un suivi fluide et précis du prix.

💡 La Philosophie Titan

Inspiré par la force et la discipline des Titans, cet EA ne cherche pas à ouvrir des centaines de positions par jour — il choisit ses batailles avec sagesse.
Des entrées à forte probabilité, une gestion rigoureuse et des résultats constants définissent son essence.
Titan Trader ne réagit pas — il anticipe.


Plus de l'auteur
Equanimity
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Experts
The following expert is based on the combination of the several indicators in order to find the optimal entry points when there are specific market conditions. This expert does not use dangerous strategies such as Martingale, grid, averaging, etc. This strategy has been widely tested with good results in the last 10 years, where there have been a multitude of circumstances that the expert has been able to interpret and filter properly. Default parameters for "EUR / USD H4"
FREE
Symbiosis
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Experts
Expert advisor based on a widely tested   price action strategy + signal filter The EA already incorporates all the variables in its programming, it is enough to let it run on the EUR/USD graph with the values ​​it incorporates by default. DESCRIPTION OF THE STRATEGY Price action trading analyzes the performance of a currency to predict what it might do in the future. This EA analyzes a series of characteristic patterns that are used to identify the most likely price trend. Additionally, the EA
FREE
Eye of Ra
Jose Ramon Rosaenz Carmona
5 (1)
Experts
Expert advisor based on a widely tested   price action strategy The EA already incorporates all the variables in its programming, it is enough to let it run on the graph with the values ​​it incorporates by default. ACCOUNT: - This AE has been optimized to work on a STANDARD account - This AE is suitable for accounts of 3,000 USD - Default settings suitable for EUR/USD (any Timeframe) DESCRIPTION OF THE STRATEGY Price action trading analyzes the performance of a currency to predict what it mi
Bollinger Bands King
Jose Ramon Rosaenz Carmona
5 (2)
Experts
Expert advisor based on Bollinger Bands Indicator Since it is not easy to predict when the trend reversal will occur, this  Expert can place additional orders at different distances from the first order, and with different lots, so that positions can be averaged and profit taking is more easily achieved. Since the over-buy or over-sell conditions apply to any currency pair in the Forex market, this expert can be used with any pair by adjusting the step and the size of the Lot. The default parame
Set point
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Experts
Please, if you like this AE, I would appreciate it if you could rate it with 5 stars    ️   ️   ️   ️   ️ THANK YOU!! Expert advisor based on 3 trend indicators and a signal filter to limit market entries when there are false signals. It is recommended to test and update this signal filter once a year to adapt to changing market conditions. The Expert Advisor includes the following parameters: Magic number: Maximum slippage: Stop loss (pips): Fixed lot or Risk: Filter signal: Info panel
Conqueror EA
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Experts
Découvrez le Conseiller Expert à Faible Risque Ultime pour EUR/USD sur MT5 Vous recherchez une solution de trading fiable et efficace pour la paire EUR/USD sur l’unité de temps H1 ? Ne cherchez plus ! Ce Conseiller Expert (EA) a été conçu avec soin pour offrir des résultats constants tout en mettant l’accent sur la gestion des risques et la durabilité. Caractéristiques principales de notre Conseiller Expert Stratégie à faible risque : Contrairement à de nombreux EA sur le marché, ce système évit
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis