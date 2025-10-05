LANSMAN KAMPANYASI:

Mevcut fiyattan çok sınırlı sayıda kopya!

Nihai fiyat: 799 $

Fiyat her 24 saatte 50 $ artar.



🏆 GOLD GRID EVO – XAU/USD için Gelişmiş Grid Trading

GOLD GRID EVO, altın (XAU/USD) üzerinde akıllı ve dinamik bir strateji ile işlem yapmak isteyen yatırımcılar için geliştirilmiş gelişmiş bir Uzman Danışman (EA)’dır.

Grid trading gücünü modern risk yönetimi ve sermaye koruma araçlarıyla birleştirerek işlemleriniz üzerinde tam kontrol sağlar.

🚀 Öne çıkan özellikler

✅ Fiyat hareketine göre otomatik işlem açılışı: EA mikro trendleri ve geri çekilmeleri kullanarak BUY ve SELL pozisyonları açar (veya yalnızca bir yön seçilebilir).

✅ Akıllı grid yönetimi: Yalnızca gerektiğinde ve ilk işlem zararda olduğunda yeni pozisyon ekleyerek aşırı riskten kaçınır.

✅ Sepet kapatma (Basket Close): Birden fazla pozisyon açıldığında, tanımlanan toplam kâr hedefi sağlandığında hepsini birlikte kapatabilir.

✅ Gelişmiş takip eden zarar durdurma (Trailing Stop): Fiyat lehinize hareket ettikçe otomatik olarak stop loss’u taşır ve kârı korur.

✅ Yerleşik sermaye koruması:

– Sabit tutarlı veya bakiye yüzdesine göre drawdown durdurma.

– Belirlenen seviyenin altına düştüğünde tüm pozisyonları kapatan otomatik Equity Stop Loss.

✅ İşlem saatleri kontrolü: EA’nın hangi saatlerde çalışabileceğini belirleyin.

✅ Spread filtresi: Spread yüksek olduğunda yeni işlemleri engeller.

⚙️ Basit ve sezgisel özelleştirme

(Parametreler: Take Profit, Trailing Stop & Start, Magic Number, işlem yönü, sepet yönetimi, drawdown koruması, işlem saatleri, maksimum spread filtresi.)

💡 Neden GOLD GRID EVO’yu seçmelisiniz

– Rastgele emir açmaz; sadece uygun koşullarda ekleme yapar.

– Hem temkinli hem agresif yatırımcılar için esnektir.

– Güçlü sermaye koruma özellikleri.

– Her zaman aktif ve piyasa koşullarına hızlı tepki verir.





Canlı ve Demo Kurulumu:

MT5’te AutoTrading’i etkinleştirin.

XAUUSD M5 (5 dakikalık) grafiğini açın.

EA’yı grafiğe sürükleyin.

Inputs penceresinde varsayılan ayarları bırakın — bu ayarlar XAUUSD’nin 5 dakikalık zaman dilimi için optimize edilmiştir.

OK’a tıklayın ve çalışmasına izin verin!