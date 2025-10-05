Gold Grid Evo
🏆 GOLD GRID EVO – Il Grid Trading Evoluto per XAU/USD
GOLD GRID EVO è un Expert Advisor avanzato pensato per chi vuole operare sull’oro (XAU/USD) con una strategia intelligente e dinamica, senza dover passare ore davanti ai grafici.
Unisce la potenza del grid trading con una gestione moderna del rischio e strumenti di protezione del capitale, permettendoti di avere il pieno controllo della tua operatività.
🚀 Caratteristiche principali
✅ Apertura automatica di posizioni in base al movimento del prezzo: l’EA sfrutta micro-trend e ritracciamenti per entrare sia in BUY che in SELL (oppure solo in una direzione, a tua scelta).
✅ Gestione a griglia intelligente: aggiunge posizioni in modo controllato solo quando necessario e solo se la prima operazione è in perdita, evitando aperture eccessive.
✅ Chiusura in Basket: se ci sono più posizioni aperte, l’EA può chiuderle tutte insieme non appena raggiunge un profitto complessivo predefinito.
✅ Trailing Stop avanzato: sposta automaticamente lo stop loss quando il prezzo si muove a favore, proteggendo i profitti.
✅ Protezione del capitale integrata:
- Stop su drawdown fisso (in USD) o percentuale sul saldo.
- Equity Stop Loss automatico che chiude tutte le posizioni se l’equity scende oltre una soglia definita.
✅ Controllo orario di trading: scegli quando l’EA può operare (ad esempio solo nelle ore più liquide).
✅ Filtro Spread: evita nuove operazioni quando lo spread diventa troppo alto.
⚙️ Personalizzazione semplice e intuitiva
Tutti i parametri chiave sono facilmente configurabili direttamente dal pannello Input dell’EA:
- Take Profit (in punti)
- Trailing Stop & Trailing Start
- Magic Number per gestire più EA sullo stesso conto
- Direzione di trading (BUY, SELL o entrambi)
- Gestione Basket (attiva/disattiva e soglia di profitto)
- Protezione Drawdown & Equity Stop
- Orari di operatività
- Filtro Spread massimo
💡 Perché scegliere GOLD GRID EVO
🔹 Non è un semplice grid EA: non apre ordini a caso, ma li aggiunge in modo controllato solo quando la prima posizione non è ancora andata in profitto e la distanza impostata è rispettata.
🔹 Flessibile per tutti i tipi di trader: puoi usarlo in modo conservativo con piccoli lotti e protezioni severe, oppure più aggressivo aumentando rischio e frequenza.
🔹 Protezione integrata: salvaguarda il tuo capitale con drawdown stop ed equity SL.
🔹 Sempre attivo e reattivo: grazie alla gestione interna del timer non aspetta solo i tick, ma controlla costantemente le condizioni di mercato.
Configurazione per conto Live e Demo:
Abilita AutoTrading in MT5.
Apri un grafico XAUUSD M5 (5 minuti).
Trascina l’EA sul grafico.
Nella finestra Inputs lascia le impostazioni predefinite — sono ottimizzate per XAUUSD sul timeframe a 5 minuti.
Clicca OK e lascialo lavorare!