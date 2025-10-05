Numerodi copie al prezzo attuale!Prezzo finale:Il prezzo aumenta diogni

🏆 GOLD GRID EVO – Il Grid Trading Evoluto per XAU/USD

GOLD GRID EVO è un Expert Advisor avanzato pensato per chi vuole operare sull’oro (XAU/USD) con una strategia intelligente e dinamica, senza dover passare ore davanti ai grafici.

Unisce la potenza del grid trading con una gestione moderna del rischio e strumenti di protezione del capitale, permettendoti di avere il pieno controllo della tua operatività.

🚀 Caratteristiche principali

✅ Apertura automatica di posizioni in base al movimento del prezzo: l’EA sfrutta micro-trend e ritracciamenti per entrare sia in BUY che in SELL (oppure solo in una direzione, a tua scelta).

✅ Gestione a griglia intelligente: aggiunge posizioni in modo controllato solo quando necessario e solo se la prima operazione è in perdita, evitando aperture eccessive.

✅ Chiusura in Basket: se ci sono più posizioni aperte, l’EA può chiuderle tutte insieme non appena raggiunge un profitto complessivo predefinito.

✅ Trailing Stop avanzato: sposta automaticamente lo stop loss quando il prezzo si muove a favore, proteggendo i profitti.

✅ Protezione del capitale integrata:

Stop su drawdown fisso (in USD) o percentuale sul saldo.

(in USD) o sul saldo. Equity Stop Loss automatico che chiude tutte le posizioni se l’equity scende oltre una soglia definita.

✅ Controllo orario di trading: scegli quando l’EA può operare (ad esempio solo nelle ore più liquide).

✅ Filtro Spread: evita nuove operazioni quando lo spread diventa troppo alto.

⚙️ Personalizzazione semplice e intuitiva

Tutti i parametri chiave sono facilmente configurabili direttamente dal pannello Input dell’EA:

Take Profit (in punti)

(in punti) Trailing Stop & Trailing Start

Magic Number per gestire più EA sullo stesso conto

per gestire più EA sullo stesso conto Direzione di trading (BUY, SELL o entrambi)

(BUY, SELL o entrambi) Gestione Basket (attiva/disattiva e soglia di profitto)

(attiva/disattiva e soglia di profitto) Protezione Drawdown & Equity Stop

Orari di operatività

Filtro Spread massimo

💡 Perché scegliere GOLD GRID EVO

🔹 Non è un semplice grid EA: non apre ordini a caso, ma li aggiunge in modo controllato solo quando la prima posizione non è ancora andata in profitto e la distanza impostata è rispettata.

🔹 Flessibile per tutti i tipi di trader: puoi usarlo in modo conservativo con piccoli lotti e protezioni severe, oppure più aggressivo aumentando rischio e frequenza.

🔹 Protezione integrata: salvaguarda il tuo capitale con drawdown stop ed equity SL.

🔹 Sempre attivo e reattivo: grazie alla gestione interna del timer non aspetta solo i tick, ma controlla costantemente le condizioni di mercato.





Configurazione per conto Live e Demo:

Abilita AutoTrading in MT5.

Apri un grafico XAUUSD M5 (5 minuti).

Trascina l’EA sul grafico.

Nella finestra Inputs lascia le impostazioni predefinite — sono ottimizzate per XAUUSD sul timeframe a 5 minuti.

Clicca OK e lascialo lavorare!



