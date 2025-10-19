Simple Smart Signal, trend ve momentum doğrulamasını genişleme (widening) prensibine dayalı olarak yapan adaptif bir göstergedir.

İç hareketli ortalamalar arasındaki fark sinyal yönünde genişlediğinde alım veya satım sinyali üretir. Bu yaklaşım, yatay piyasa koşullarında yanlış sinyalleri azaltır ve gerçek momentum artışlarını ortaya çıkarır.

Kullanıcı, sinyallerin yalnızca kapanan mumlarda hesaplanmasını seçebilir. Bu durumda sinyaller sabit kalır ve yeniden çizim olmaz. Ayrıca kaç mumun genişlemeyi doğrulayacağını, analiz edilecek maksimum geçmiş veri miktarını ve duyarlılık seviyesini (AggressiveMode) belirleyebilirsiniz.

Ayarlar:

arrow size (px): ok boyutunu belirler.

evaluated only on closed bars: sadece kapanan mumlarda sinyal üretimi.

number of closed bars to verify widening: genişlemeyi doğrulamak için kullanılacak mum sayısı.

MaxScanBars: analiz edilecek maksimum mum sayısı.

AggressiveMode: duyarlılık (Low, Medium, High).

Avantajlar:

Yeniden çizim olmadan sabit sinyaller.

Gerçek trend hareketlerini doğrulayan adaptif filtreleme.

Kolay ayar ve esnek kullanım.

Forex, endeks, emtia, hisse senedi ve kripto piyasalarıyla uyumlu.

Simple Smart Signal, piyasadaki gürültüyü filtreleyip yalnızca onaylanmış trend değişimlerine odaklanmak isteyen yatırımcılar için güçlü bir analiz aracıdır.