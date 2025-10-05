Gold Grid Evo
- Experts
- Emanuele Miano
- Version: 1.2
- Activations: 10
OFFRE DE LANCEMENT :
Nombre très limité d’exemplaires au prix actuel !
Prix final : 799 $
Le prix augmente de 50 $ toutes les 24 heures.
🏆 GOLD GRID EVO – Trading en Grille Avancé pour XAU/USD
GOLD GRID EVO est un Expert Advisor avancé conçu pour les traders souhaitant opérer sur l’or (XAU/USD) avec une stratégie intelligente et dynamique, sans passer des heures devant les graphiques.
Il associe la puissance du grid trading à une gestion moderne du risque et des outils de protection du capital, pour un contrôle total de votre trading.
🚀 Fonctionnalités principales
✅ Entrées automatiques basées sur le mouvement des prix : l’EA exploite micro-tendances et retracements pour ouvrir des positions BUY et SELL (ou une seule direction selon votre choix).
✅ Gestion de grille intelligente : ajoute des positions uniquement lorsque c’est nécessaire et si la première est en perte, évitant la surexposition.
✅ Fermeture en panier (Basket Close) : ferme toutes les positions ouvertes dès qu’un profit global prédéfini est atteint.
✅ Trailing Stop avancé : déplace automatiquement le stop loss quand le prix évolue favorablement.
✅ Protection du capital intégrée :
– Stop sur drawdown fixe (USD) ou en pourcentage du solde.
– Equity Stop Loss automatique qui ferme toutes les positions si l’équité passe sous un seuil défini.
✅ Contrôle des horaires de trading : définissez quand l’EA peut travailler.
✅ Filtre de spread : empêche les nouvelles entrées quand le spread est trop élevé.
⚙️ Personnalisation simple et intuitive
(Paramètres : Take Profit, Trailing Stop & Start, Magic Number, direction de trading, gestion du panier, protection drawdown, horaires, filtre de spread.)
💡 Pourquoi choisir GOLD GRID EVO
– Ne place pas d’ordres aléatoires ; ajoute seulement lorsque cela a du sens.
– Flexible : convient aux traders prudents ou agressifs.
– Protection du capital robuste.
– Toujours actif et réactif aux conditions du marché.
Configuration pour comptes Réel & Démo :
Activez AutoTrading dans MT5.
Ouvrez un graphique XAUUSD en M5 (5 minutes).
Glissez-déposez l’EA sur le graphique.
Dans la fenêtre « Inputs », laissez les paramètres par défaut — ils sont optimisés pour XAUUSD en unité de temps 5 minutes.
Cliquez sur OK et laissez-le tourner !