OFFRE DE LANCEMENT :

Nombre très limité d’exemplaires au prix actuel !

Prix final : 799 $

Le prix augmente de 50 $ toutes les 24 heures.



🏆 GOLD GRID EVO – Trading en Grille Avancé pour XAU/USD

GOLD GRID EVO est un Expert Advisor avancé conçu pour les traders souhaitant opérer sur l’or (XAU/USD) avec une stratégie intelligente et dynamique, sans passer des heures devant les graphiques.

Il associe la puissance du grid trading à une gestion moderne du risque et des outils de protection du capital, pour un contrôle total de votre trading.

🚀 Fonctionnalités principales

✅ Entrées automatiques basées sur le mouvement des prix : l’EA exploite micro-tendances et retracements pour ouvrir des positions BUY et SELL (ou une seule direction selon votre choix).

✅ Gestion de grille intelligente : ajoute des positions uniquement lorsque c’est nécessaire et si la première est en perte, évitant la surexposition.

✅ Fermeture en panier (Basket Close) : ferme toutes les positions ouvertes dès qu’un profit global prédéfini est atteint.

✅ Trailing Stop avancé : déplace automatiquement le stop loss quand le prix évolue favorablement.

✅ Protection du capital intégrée :

– Stop sur drawdown fixe (USD) ou en pourcentage du solde.

– Equity Stop Loss automatique qui ferme toutes les positions si l’équité passe sous un seuil défini.

✅ Contrôle des horaires de trading : définissez quand l’EA peut travailler.

✅ Filtre de spread : empêche les nouvelles entrées quand le spread est trop élevé.

⚙️ Personnalisation simple et intuitive

(Paramètres : Take Profit, Trailing Stop & Start, Magic Number, direction de trading, gestion du panier, protection drawdown, horaires, filtre de spread.)

💡 Pourquoi choisir GOLD GRID EVO

– Ne place pas d’ordres aléatoires ; ajoute seulement lorsque cela a du sens.

– Flexible : convient aux traders prudents ou agressifs.

– Protection du capital robuste.

– Toujours actif et réactif aux conditions du marché.





Configuration pour comptes Réel & Démo :

Activez AutoTrading dans MT5.

Ouvrez un graphique XAUUSD en M5 (5 minutes).

Glissez-déposez l’EA sur le graphique.

Dans la fenêtre « Inputs », laissez les paramètres par défaut — ils sont optimisés pour XAUUSD en unité de temps 5 minutes.

Cliquez sur OK et laissez-le tourner !