CRT Bollinger Bands

EA CRT Bollinger Bands - Sistema CRT (Candle Range Theory) con Bandas de Bollinger

Fundamento Teórico

Implementación de la Candle Range Theory (CRT) integrada con análisis de Bandas de Bollinger para la identificación sistemática de oportunidades de trading.

Candle Range Theory (CRT)

  • Teoría del Rango: Análisis de la estructura completa de la vela (cuerpo y mechas)

  • Proporciones Armónicas: Relaciones específicas entre componentes de la vela

  • Umbrales Operativos: Parámetros definidos para mechas y cuerpos operables

  • Geometría del Precio: Patrones basados en dimensiones y proporciones

Integración con Bandas de Bollinger

  • Contexto Volátil: Las bandas definen el marco de volatilidad del mercado

  • Posicionamiento Relativo: Análisis CRT dentro del contexto del canal de Bollinger

  • Zonas de Confluencia: Interacción entre patrones CRT y niveles de Bollinger

Parámetros CRT Configurables

  • Rango de Mechas: 10-100 puntos (Mínimo operable - Máximo no operable)

  • Rango de Cuerpos: 5-200 puntos (Filtro dimensional de velas)

  • Geometría Direccional: Análisis de orientación alcista/bajista

Arquitectura del Sistema

  • Motor CRT: Procesamiento de teoría de rangos de velas

  • Módulo Bollinger: Análisis de posición y contexto de mercado

  • Sincronizador: Integración señales CRT + Bandas Bollinger

  • Gestor de Ejecución: Protocolos de entrada/salida

Sistema que opera mediante la conjunción de principios de Candle Range Theory con el análisis de posición relativa dentro de las Bandas de Bollinger para decisiones de trading sistemáticas


CRT Pro
Jose Antonio Cantonero Velasco
Uzman Danışmanlar
Resumen Ejecutivo CRT_PRO_EA ( Candle Range Theory ) es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para operar en los mercados de divisas (Forex) utilizando MetaTrader 5. Combina múltiples estrategias basadas en análisis técnico, gestión de riesgo adaptativa y un sistema de recuperación inteligente para maximizar la eficiencia en diferentes condiciones de mercado. Características Principales 1. Múltiples Estrategias Integradas Cierre por encima/anterior de la vela anterior : Opera en ru
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
Uzman Danışmanlar
SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO PROFESIONAL VISIÓN GENERAL CRT ADVANCED   es un sistema de trading automatizado de alta precisión que opera basado en el análisis de formaciones de velas japonesas. Desarrollado específicamente para mercados de Forex, indices y commodities, implementa una metodología sistemática que combina price action puro con gestión avanzada de riesgo. Contacte conmigo después de la compra, le enviaré sets y soporte gratuito. Gracias.
