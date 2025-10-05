CRT Bollinger Bands
- Experts
- Jose Antonio Cantonero Velasco
- Version: 1.0
- Activations: 5
EA CRT Bollinger Bands - Sistema CRT (Candle Range Theory) con Bandas de Bollinger
Fundamento Teórico
Implementación de la Candle Range Theory (CRT) integrada con análisis de Bandas de Bollinger para la identificación sistemática de oportunidades de trading.
Candle Range Theory (CRT)
-
Teoría del Rango: Análisis de la estructura completa de la vela (cuerpo y mechas)
-
Proporciones Armónicas: Relaciones específicas entre componentes de la vela
-
Umbrales Operativos: Parámetros definidos para mechas y cuerpos operables
-
Geometría del Precio: Patrones basados en dimensiones y proporciones
Integración con Bandas de Bollinger
-
Contexto Volátil: Las bandas definen el marco de volatilidad del mercado
-
Posicionamiento Relativo: Análisis CRT dentro del contexto del canal de Bollinger
-
Zonas de Confluencia: Interacción entre patrones CRT y niveles de Bollinger
Parámetros CRT Configurables
-
Rango de Mechas: 10-100 puntos (Mínimo operable - Máximo no operable)
-
Rango de Cuerpos: 5-200 puntos (Filtro dimensional de velas)
-
Geometría Direccional: Análisis de orientación alcista/bajista
Arquitectura del Sistema
-
Motor CRT: Procesamiento de teoría de rangos de velas
-
Módulo Bollinger: Análisis de posición y contexto de mercado
-
Sincronizador: Integración señales CRT + Bandas Bollinger
-
Gestor de Ejecución: Protocolos de entrada/salida
Sistema que opera mediante la conjunción de principios de Candle Range Theory con el análisis de posición relativa dentro de las Bandas de Bollinger para decisiones de trading sistemáticas