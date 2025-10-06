CRT rsi
- Uzman Danışmanlar
- Jose Antonio Cantonero Velasco
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
🎯 CRT RSI EA - Sistema de Trading de rechazo ycontinuacion de tendencia con RSI
PRESENTACIÓN:
CRT RSI EA es un experto automatizado especializado en operar rechazos de precio que confirman tendencias, utilizando los límites del RSI como zonas de entrada estratégicas.
ESTRATEGIA CENTRAL:
El EA se enfoca en identificar:
-
📈 Rechazos en niveles clave que confirman la fuerza de la tendencia actual
-
🎯 Operaciones dentro de los límites del RSI entre 30-70, evitando zonas neutras
-
✅ Señales validadas donde el precio y el momentum convergen
MECANISMA DE OPERACIÓN:
Para tendencias alcistas:
-
Detecta rechazos en soportes (mechas inferiores)
-
Opera cuando el RSI sale de sobreventa (<30) y se mantiene arriba de 30
-
Confirma que la tendencia alcista sigue intacta
Para tendencias bajistas:
-
Identifica rechazos en resistencias (mechas superiores)
-
Opera cuando el RSI sale de sobrecompra (>70) y se mantiene below 70
-
Verifica que la tendencia bajista continúa
PUNTO DIFERENCIAL:
No busca reversiones, sino confirmaciones de continuación de tendencia mediante rechazos en áreas de sobrecompra/sobreventa del RSI, operando siempre dentro de los límites establecidos del indicador para maximizar probabilidades.