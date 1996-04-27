FibonacciGrid

Fibonacci Grid EA representa la evolución definitiva en sistemas de trading semi automatizado. Combina la precisión matemática de los niveles Fibonacci con una gestión de riesgo inteligente que hace que las operaciones sean casi infalibles.

🌟 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

🎯 ESTRATEGIA BASADA EN FIBONACCI PROBADA

  • Utiliza los niveles dorados de Fibonacci (0.236, 0.382, 0.618, 0.786)

  • Reconoce automáticamente los puntos swing highs y lows

  • Coloca órdenes pendientes en múltiples niveles simultáneamente

  • Funciona en todos los pares de divisas y metales

⚡ SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO INTELIGENTE

  • Take Profit Global que protege ganancias acumuladas

  • Stop Loss Global que limita pérdidas automáticamente

  • Multiplicador progresivo de lotes para maximizar recuperaciones


