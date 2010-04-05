Smart DCA AI 2

📌 Smart DCA AI 2 – Expert Advisor thông minh thế hệ mới cho MT4

Smart DCA AI 2 là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ của hệ thống giao dịch tự động Smart DCA AI, được phát triển chuyên biệt cho nền tảng MetaTrader 4 (MT4).
EA áp dụng chiến lược DCA (Dollar-Cost Averaging) kết hợp AI phân tích xu hướnghệ thống Trailing Stop động, giúp tối ưu hóa lợi nhuận và bảo toàn vốn một cách thông minh.

🔹 Tính năng nổi bật

  • Chiến lược DCA thông minh
    Tự động trung bình giá, giảm rủi ro khi thị trường đi ngược xu hướng, tận dụng nhịp hồi tự nhiên để tối ưu điểm vào.

  • AI nhận diện xu hướng
    Tự động thích ứng với điều kiện thị trường (sideway, trend mạnh, đảo chiều) để điều chỉnh khoảng cách lệnh và khối lượng hợp lý.

  • Trailing Stop + Auto Take Profit
    Hệ thống vừa chốt lời thông minh, vừa kéo TP theo xu hướng giúp bạn không bỏ lỡ sóng lớn và vẫn bảo toàn lợi nhuận khi giá đảo chiều.

  • Kiểm soát rủi ro nâng cao (MaxLoss)
    EA tích hợp MaxLoss USD – tự động dừng toàn bộ giao dịch khi tổng thua lỗ đạt ngưỡng bạn cài đặt.
    Giúp bảo vệ tài khoản khỏi rủi ro bất ngờ, đặc biệt trong giai đoạn tin tức mạnh hoặc biến động lớn.

  • Tự động quản lý vốn
    EA tự tính toán và điều chỉnh Lot size theo số dư tài khoản hoặc thiết lập cố định, đảm bảo an toàn và linh hoạt trong mọi điều kiện thị trường.

  • Hỗ trợ đa cặp mạnh mẽ
    Tối ưu hoạt động trên các cặp tiền chính như EURUSD, GBPUSD, và XAUUSD (Gold).

💡 Smart DCA AI 2 – “Người quản lý vốn tự động” đáng tin cậy

Kết hợp sức mạnh của DCA + AI + MaxLoss + Trailing Stop, EA giúp bạn giao dịch an toàn, ổn định và hiệu quả lâu dài, ngay cả khi bạn không có thời gian theo dõi thị trường.


