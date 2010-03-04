TSma4f audcad MT5

■ Panoramica

"TS-MA4F" è un EA a lungo termine che adotta un approccio anticonformista all'AUDCAD, una valuta rappresentativa dei paesi ricchi di risorse la cui influenza sugli indicatori economici è limitata.
Questa strategia si basa sulla regolarità delle coppie di valute che tendono a formare intervalli e la logica è semplice e naturale.
Non esiste alcuna griglia, martingala o copertura ed è un sistema completamente mono-posizione con TP e SL impostati, quindi il rischio è limitato.

Oltre a conquistare il mercato, questo EA è ricco di funzioni ausiliarie e tecnologie uniche.
  • È dotato di varie misure per prevenire errori umani e di funzioni utili come lo spread automatico e l'output di informazioni commerciali.
  • Il nostro esclusivo processo di produzione riduce la differenza di trading tra backtesting e trading reale.
  • Il nostro esclusivo programma di ordini ripetuti migliora la capacità di esecuzione.

Attraverso questi sforzi, miriamo a fornire un supporto completo alla strategia.


■ Logic

Iscrizione
 La strategia principale è il metodo statistico della regressione media.
Assumiamo una posizione contraria solo quando il tasso è aumentato troppo ed è probabile un'inversione di tendenza, e sono soddisfatte molteplici condizioni di riconoscimento ambientale nel lungo termine.
Uscita
 ・Due tipi di condizioni tecniche
・TP fluttuante dovuto alla volatilità
・SL fisso
- Liquidazione forzata dopo un certo periodo di tempo (40 ore per l'acquisto/76 ore per la vendita)
Il pagamento verrà effettuato una volta soddisfatte le cinque condizioni di pagamento sopra indicate.
Oltre agli indici che fanno riferimento alle medie target, utilizziamo più metodi di regolamento.
Non c'è alcun trailing perché i margini di profitto non possono essere aumentati come nel trend following.
posizione
 Una posizione singola senza copertura.
Il tempo medio di mantenimento della posizione è di circa 23 ore.
Secondo l'analisi di backtest, le posizioni vengono assunte circa da 20 a 160 volte all'anno.
Potrebbero evitare operazioni audaci nei mercati a bassa dominanza e operare frequentemente nei mercati ad alta dominanza.
Di conseguenza, si verificano fluttuazioni e ci sono mesi in cui non si svolgono negoziazioni.


■ Avanti

Le immagini "Vecchia versione 01" e "Vecchia versione 02" sono versioni precedenti di questo EA.
“01” è MT4 e “02” è MT5.
Da lì abbiamo apportato piccole modifiche ai problemi e abbiamo ulteriormente aggiornato la versione.
Questa versione utilizza la stessa logica sia per MT4 che per MT5.


■ Installazione

  • Coppie di valute | AUDCAD
  • Intervallo di tempo | 30 minuti
  • GMT | +2/+3 (solo 5 giorni)
  • Numero di barre visualizzate | 1000 o più *Quando si imposta su una qualsiasi coppia di valute FX, il grafico cambierà e verrà impostato automaticamente.


■ Specifiche

  • Coppie di valute ｜ AUDCAD
  • Intervallo di tempo ｜ M30
  • Stile | Swing
  • Numero di posizioni ｜ 1
  • Copertura ｜ Nessuna
  • Sentiero ｜ Nessuno
  • Nanpin Martin ｜ Nessuno
  • Massimo profitto | Acquista 50/Vendi 80 pip
  • Stop loss | Acquista 190/Vendi 190 pip
  • Riporto del fine settimana ｜ Sì
  • Sospensione per le vacanze di Capodanno | 20/12~3/1 (Nessun nuovo ingresso, solo pagamenti)


■ Parametri

Magia n.
 Numero di identificazione EA. Impostare un valore diverso per ogni logica. Se si sovrappone ad altri EA, non funzionerà correttamente.
Lotti (fissi)
 Dimensione del lotto per operazioni a interesse semplice. Il valore predefinito non è consigliato, quindi si prega di decidere a proprio rischio e pericolo.
Rischio% (Margine libero/Saldo)

Impostazione del rischio per le operazioni a interesse composto. Questa è la percentuale di perdita massima di SL per l'elemento selezionato nelle impostazioni della funzione di interesse composto.
Gestione del denaro (0,Fisso/1,Margine libero/2,Saldo)

Funzione di gestione del denaro. 0 è fisso, l'altro è l'interesse composto.
In ogni backtest degli interessi composti, i valori vengono letti utilizzando calcoli provvisori, quindi i calcoli dei lotti potrebbero differire da quelli delle operazioni effettive.
Controllo della posizione
(0,Lungo e corto/1,Solo lungo/2,Solo corto)

Questo parametro consente di passare dall'acquisto alla vendita o a entrambe le opzioni.
Se non si effettuano operazioni, i campi TP/SL nella schermata del grafico saranno oscurati.
Pip di spread consentiti (1 pip = 10 punti/0 = automatico)

Lo spread consentito per le negoziazioni, misurato in pip.
Impostandolo su "0" si attiva la funzione di diffusione automatica (vedere sotto).
Il commento visualizzato sul grafico mostrerà il valore impostato sul lato sinistro (Lim). Impostandolo su "0", lo spread medio calcolato automaticamente verrà visualizzato sul lato destro (Ave).
[Compra/Vendi] TP/SL

È possibile impostare TP/SL separatamente per l'acquisto e la vendita.
Il TP fluttua internamente a seconda della volatilità, quindi qui impostiamo il valore massimo.
Esportazione di informazioni commerciali in formato CSV
 È possibile esportare informazioni commerciali (vedere sotto).
Visualizza le linee cronologiche di trading e i pip sul grafico
 È possibile visualizzare la cronologia delle negoziazioni ecc. sulla schermata del grafico (vedere sotto).
Modifica il commento di notifica (false=predefinito)

Quando modifichi il commento di notifica della transazione, non devi solo inserirlo nel campo sottostante, ma anche impostarlo su "true". Questo per evitare eventuali problemi.
Commento di notifica
（└Deve essere vero/fino a 31 caratteri）		 Serve per modificare il commento di notifica. Inserisci fino a 31 caratteri.


■ Introduzione alle funzionalità

Diffusione automatica
 Se si immette "0" nei parametri di impostazione dello spread, l'EA calcolerà e imposterà automaticamente il valore dello spread consentito.
Lo spread viene misurato internamente, viene calcolata una media e poi viene aggiunto un valore di correzione per ricavare il valore di impostazione.
Esportazione di informazioni commerciali in formato CSV
 Informazioni dettagliate per ogni operazione possono essere esportate in formato CSV.
Gli elementi includono diffusione, slittamento, latenza, ecc. (vedi immagine).
* A seconda del broker, il TPSL potrebbe non essere rilevato e potrebbe essere emesso in duplice copia.
[Posizione di uscita (MT4)]
・Commercio in tempo reale: MQL4 (MQL5) > File
・Backtest: tester > file
[Posizione di uscita (MT5)]
・Commercio in tempo reale: MQL4 (MQL5) > File
・Backtesting: dopo aver aperto la cartella cliccando su "Apri cartella dati", apri "MetaQuotes" due livelli più in alto e lo troverai in Tester > Numero MT5 univoco > Agente ~ > MQL5 > File.
Visualizza le linee cronologiche di trading e i pip sul grafico
 Se lo imposti su "true", verrà visualizzata la cronologia delle negoziazioni, come mostrato nell'immagine di esempio della negoziazione.
Quando non si visualizza, si consiglia di impostarlo su "false" in quanto rallenterà l'operazione.
Nel backtesting MT5, non verrà disegnato a meno che non ci si trovi in modalità visiva.
Avviso di duplicazione del numero magico
 Se imposti numeri magici duplicati nello stesso account MT4/5, verrà emesso un avviso.
Se spegni il PC senza chiudere l'app, si tratterà di un falso positivo e verrà attivato un avviso.
Potrebbero esserci altri falsi positivi, che non possono essere risolti tecnicamente.
Poiché i numeri magici duplicati sono pericolosi, abbiamo impostato questa misura come precauzione, anche se esiste la possibilità di un falso rilevamento.


Informazioni supplementari

GMT
 Questo vale solo per 5 grafici giornalieri (GMT: inverno +2/estate +3) perché fa riferimento ai dati tecnici giornalieri.
Assicuratevi di scegliere un broker con 5 grafici giornalieri.
Mercato che è difficile per me
 Questo EA è una logica contrarian che combina gli indicatori tecnici minimi necessari, basandosi sul presupposto che non è facilmente influenzabile dagli indicatori economici o dai fondamentali.
Pertanto, ha una bassa resistenza alle tendenze e agli aumenti e cali improvvisi.
Se questa tendenza del mercato dovesse continuare e anche le prestazioni dovessero essere lente, si potrebbe pensare che il vantaggio stia svanendo.
Sviluppo
 È sviluppato e adattato utilizzando i dati storici della società Dukascopy di TDS.
Poiché i dati storici per AUDCAD sono corrotti intorno al 2008, abbiamo utilizzato i dati dal 2009 in poi per la versione MT4 e dal 2010 in poi per la versione MT5.
La logica è la stessa sia per MT4 che per MT5.
Funzioni ausiliarie
 Questo EA è dotato di numerose funzioni ausiliarie. Nonostante i rigorosi controlli effettuati durante la sua creazione, potrebbero esserci alcuni bug.
Potremmo non essere in grado di soddisfare richieste eccessive, quindi assicurati di controllare il funzionamento nella demo e di essere soddisfatto prima di procedere all'acquisto.
Informazioni sulla divulgazione dell'account live
 Lo strumento di aggregazione (segnali) di MQL5.com non rivela facilmente le prestazioni degli account live.
Per scopi di sviluppo, ho molti EA in un account e li sto misurando, ma quando imposto uno strumento di calcolo e lo carico, le prestazioni di molti altri EA si confondono e diventa impossibile distinguerli.
L'unico modo per evitare questo problema è creare un account dedicato e impostarvi un solo EA.
A causa della mancanza di risorse e delle restrizioni in Giappone, al momento è difficile farlo.
Penso che sarà possibile rilasciarlo se verrà aggiornato in modo che un EA possa essere estratto dall'account e rilasciato.
Pensieri sul 2025
 L'anno 2025 è stato un mercato molto difficile per gli EA che ho creato, poiché c'erano molti trend following.
Il mio sviluppo non prevede griglia, nanpinning o martingala.
Tra questi, questo EA è stato quasi l'unico a mostrare tendenze stabili.
Non si basa sulle tendenze, ma piuttosto opera liberamente contro di esse, è solo leggermente influenzato dagli indicatori economici e non opera per un certo periodo se il mercato non gli si addice.
Grazie a queste caratteristiche, sembra che sia più difficile da perdere rispetto ad altri prodotti.
Naturalmente non sappiamo cosa accadrà in futuro, quindi non dovremmo essere troppo sicuri di noi.
Prezzi
 La versione illimitata è disponibile a un prezzo accessibile.
Questo perché nel 2025 EA si troverà in una situazione complessivamente difficile e molte persone avranno probabilmente risorse finanziarie limitate.
Questo prezzo è lo stesso per le versioni Starter List e MT4 e si applica anche alla versione Unlimited, che consente fino a 30 partecipanti.
Se il forward è negativo, il prezzo rimarrà lo stesso.



