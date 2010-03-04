TSma4f audcad MT5

Questo vale solo per 5 grafici giornalieri (GMT: inverno +2/estate +3) perché fa riferimento ai dati tecnici giornalieri.

Se questa tendenza del mercato dovesse continuare e anche le prestazioni dovessero essere lente, si potrebbe pensare che il vantaggio stia svanendo.

Pertanto, ha una bassa resistenza alle tendenze e agli aumenti e cali improvvisi.

Questo EA è una logica contrarian che combina gli indicatori tecnici minimi necessari, basandosi sul presupposto che non è facilmente influenzabile dagli indicatori economici o dai fondamentali.

Mercato che è difficile per me

La logica è la stessa sia per MT4 che per MT5.

Poiché i dati storici per AUDCAD sono corrotti intorno al 2008, abbiamo utilizzato i dati dal 2009 in poi per la versione MT4 e dal 2010 in poi per la versione MT5.

È sviluppato e adattato utilizzando i dati storici della società Dukascopy di TDS.

Potremmo non essere in grado di soddisfare richieste eccessive, quindi assicurati di controllare il funzionamento nella demo e di essere soddisfatto prima di procedere all'acquisto.

Questo EA è dotato di numerose funzioni ausiliarie. Nonostante i rigorosi controlli effettuati durante la sua creazione, potrebbero esserci alcuni bug.

Penso che sarà possibile rilasciarlo se verrà aggiornato in modo che un EA possa essere estratto dall'account e rilasciato.

A causa della mancanza di risorse e delle restrizioni in Giappone, al momento è difficile farlo.

L'unico modo per evitare questo problema è creare un account dedicato e impostarvi un solo EA.

Per scopi di sviluppo, ho molti EA in un account e li sto misurando, ma quando imposto uno strumento di calcolo e lo carico, le prestazioni di molti altri EA si confondono e diventa impossibile distinguerli.

Grazie a queste caratteristiche, sembra che sia più difficile da perdere rispetto ad altri prodotti.

Non si basa sulle tendenze, ma piuttosto opera liberamente contro di esse, è solo leggermente influenzato dagli indicatori economici e non opera per un certo periodo se il mercato non gli si addice.

Tra questi, questo EA è stato quasi l'unico a mostrare tendenze stabili.

L'anno 2025 è stato un mercato molto difficile per gli EA che ho creato, poiché c'erano molti trend following.

Prezzi

