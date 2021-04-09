REMOTE COPY TRADE PRO révolutionne le trading social en brisant les limites traditionnelles des systèmes de copy trading ! Contrairement aux solutions classiques qui vous obligent à utiliser le même ordinateur ou VPS, ou s'inscrire sur les plateformes en ligne, notre technologie brevetée permet une copie d'ordres SANS LIMITES GÉOGRAPHIQUES entre n'importe quel ordinateur dans le monde !

🌐 AVANTAGE EXCLUSIF : COPIE D'ORDRES À DISTANCE

❌ Les limites des autres systèmes :

Obligation d'utiliser le même VPS/ordinateur

Restrictions géographiques

Configuration complexe réseau

Dépendance à une seule machine

✅ NOTRE SOLUTION RÉVOLUTIONNAIRE :

🌍 Copie entre ordinateurs distants - Ex : Votre master à Paris, vos slaves à Tokyo !

⚡ Technologie cloud-based - Plus besoin de VPS partagé

🔒 Sécurité bancaire - Transmission cryptée via serveur sécurisé

📱 Multi-devices - Copiez depuis/vers PC, VPS, serveurs différents

🎯 OFFRE EXCLUSIVE : ACHETEZ LE MASTER, RECEVEZ LE SLAVE GRATUITEMENT !

💰 Formule Master Complète

En achetant REMOTE COPY TRADE PRO, vous recevez IMMÉDIATEMENT :

✅ L'EA Master (votre compte principal)

🎁 L'EA Slave OFFERT (pour vos comptes followers)

🔧 Configuration complète incluse

📞 Support installation personnalisé

🤝 Programme Partenariat Intégré

Un seul achat = Solution complète Master+Slave

Pas de frais supplémentaires pour le Slave

Configuration guidée pas à pas par notre équipe

Service clé en main sans complications techniques

🎯 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

🔄 Copie Universelle

✅ Master/Slave sur machines différentes

✅ Cross-broker (même symboles requis)

✅ Multi-timeframes synchronisation

✅ Gestion risque avancée intégrée

⚙️ Fonctionnalités Techniques

Copie positions ET ordres en attente

Mise à jour temps réel des SL/TP

Gestion volumes automatique ou personnalisée

Magic number pour identification

Reconnexion automatique en cas de coupure

📊 Gestion des Risques

Lot fixe ou pourcentage du capital

Limite lot maximum paramétrable

Calcul risque automatique basé sur SL

Protection contre les surcharges

🏆 POURQUOI CHOISIR REMOTE COPY TRADE PRO ?

Fonctionnalité Concurrents REMOTE COPY TRADE PRO 🔄 Copie multi-machines ❌ Limitée ✅ ILLIMITÉE 🌍 Distance géographique ❌ Impossible ✅ SANS LIMITE ⚡ Performance ⚠️ Variable ✅ OPTIMISÉE 🔒 Sécurité ⚠️ Basique ✅ BANCAIRE 💰 Rapport qualité/prix ❌ Cher ✅ EXCEPTIONNEL 🎁 Formule complète ❌ Achat séparé ✅ MASTER+SLAVE OFFERT





🚀 SCÉNARIOS D'UTILISATION

💰 Trader Master Indépendant

Vendez vos signaux avec une solution professionnelle

Gérez vos followers worldwide sans limites techniques

Configuration offerte pour vos clients

👥 Communautés de Trading

Service de copy trading clé en main

Slave gratuit pour tous vos membres

Support technique inclus pour votre communauté

🏢 Gestionnaires de Comptes

Répliquez votre stratégie sur multi-comptes slaves

Pas de frais supplémentaires par compte slave

Économisez des milliers vs solutions traditionnelles

🔧 INSTALLATION CLÉ EN MAIN

Achetez REMOTE COPY TRADE PRO MASTER Recevez immédiatement le Slave gratuitement Notre équipe vous configure tout à distance Activez et tradez en 24h !



🎁 OFFRE SPÉCIALE LIMITÉE

ACHETEZ LE MASTER MAINTENANT ET RECEVEZ :

🎁 EA SLAVE COMPLET GRATUIT

🔧 Configuration professionnelle incluse

📧 Support technique prioritaire 24/7

🔄 Mises à jour gratuites à vie

🌐 Serveur cloud inclus à vie

📞 PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

Étape 1 : Achetez REMOTE COPY TRADE PRO sur MQL5

Étape 2 : Contactez-nous par message privé

Étape 3 : Recevez le Slave gratuit + configuration

Étape 4 : Soyez opérationnel en 24h !

⚠️ OFFRE EXCLUSIVE : Cette formule Master+Slave gratuit est limitée aux 100 premiers acheteurs !

Ne laissez plus les limitations techniques entraver votre succès ! Rejoignez la révolution du copy trading sans frontières !

