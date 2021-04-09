Remote Copy Trade
- Samuel Masumbuko Aganze
REMOTE COPY TRADE PRO révolutionne le trading social en brisant les limites traditionnelles des systèmes de copy trading ! Contrairement aux solutions classiques qui vous obligent à utiliser le même ordinateur ou VPS, ou s'inscrire sur les plateformes en ligne, notre technologie brevetée permet une copie d'ordres SANS LIMITES GÉOGRAPHIQUES entre n'importe quel ordinateur dans le monde !
🌐 AVANTAGE EXCLUSIF : COPIE D'ORDRES À DISTANCE
❌ Les limites des autres systèmes :
-
Obligation d'utiliser le même VPS/ordinateur
-
Restrictions géographiques
-
Configuration complexe réseau
-
Dépendance à une seule machine
✅ NOTRE SOLUTION RÉVOLUTIONNAIRE :
-
🌍 Copie entre ordinateurs distants - Ex : Votre master à Paris, vos slaves à Tokyo !
-
⚡ Technologie cloud-based - Plus besoin de VPS partagé
-
🔒 Sécurité bancaire - Transmission cryptée via serveur sécurisé
-
📱 Multi-devices - Copiez depuis/vers PC, VPS, serveurs différents
🎯 OFFRE EXCLUSIVE : ACHETEZ LE MASTER, RECEVEZ LE SLAVE GRATUITEMENT !
💰 Formule Master Complète
En achetant REMOTE COPY TRADE PRO, vous recevez IMMÉDIATEMENT :
-
✅ L'EA Master (votre compte principal)
-
🎁 L'EA Slave OFFERT (pour vos comptes followers)
-
🔧 Configuration complète incluse
-
📞 Support installation personnalisé
🤝 Programme Partenariat Intégré
-
Un seul achat = Solution complète Master+Slave
-
Pas de frais supplémentaires pour le Slave
-
Configuration guidée pas à pas par notre équipe
-
Service clé en main sans complications techniques
🎯 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
🔄 Copie Universelle
-
✅ Master/Slave sur machines différentes
-
✅ Cross-broker (même symboles requis)
-
✅ Multi-timeframes synchronisation
-
✅ Gestion risque avancée intégrée
⚙️ Fonctionnalités Techniques
-
Copie positions ET ordres en attente
-
Mise à jour temps réel des SL/TP
-
Gestion volumes automatique ou personnalisée
-
Magic number pour identification
-
Reconnexion automatique en cas de coupure
📊 Gestion des Risques
-
Lot fixe ou pourcentage du capital
-
Limite lot maximum paramétrable
-
Calcul risque automatique basé sur SL
-
Protection contre les surcharges
🏆 POURQUOI CHOISIR REMOTE COPY TRADE PRO ?
|Fonctionnalité
|Concurrents
|REMOTE COPY TRADE PRO
|🔄 Copie multi-machines
|❌ Limitée
|✅ ILLIMITÉE
|🌍 Distance géographique
|❌ Impossible
|✅ SANS LIMITE
|⚡ Performance
|⚠️ Variable
|✅ OPTIMISÉE
|🔒 Sécurité
|⚠️ Basique
|✅ BANCAIRE
|💰 Rapport qualité/prix
|❌ Cher
|✅ EXCEPTIONNEL
|🎁 Formule complète
|❌ Achat séparé
|✅ MASTER+SLAVE OFFERT
🚀 SCÉNARIOS D'UTILISATION
💰 Trader Master Indépendant
-
Vendez vos signaux avec une solution professionnelle
-
Gérez vos followers worldwide sans limites techniques
-
Configuration offerte pour vos clients
👥 Communautés de Trading
-
Service de copy trading clé en main
-
Slave gratuit pour tous vos membres
-
Support technique inclus pour votre communauté
🏢 Gestionnaires de Comptes
-
Répliquez votre stratégie sur multi-comptes slaves
-
Pas de frais supplémentaires par compte slave
-
Économisez des milliers vs solutions traditionnelles
🔧 INSTALLATION CLÉ EN MAIN
-
Achetez REMOTE COPY TRADE PRO MASTER
-
Recevez immédiatement le Slave gratuitement
-
Notre équipe vous configure tout à distance
-
Activez et tradez en 24h !
-
🎁 OFFRE SPÉCIALE LIMITÉE
ACHETEZ LE MASTER MAINTENANT ET RECEVEZ :
-
🎁 EA SLAVE COMPLET GRATUIT
-
🔧 Configuration professionnelle incluse
-
📧 Support technique prioritaire 24/7
-
🔄 Mises à jour gratuites à vie
-
🌐 Serveur cloud inclus à vie
📞 PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
Étape 1 : Achetez REMOTE COPY TRADE PRO sur MQL5
Étape 2 : Contactez-nous par message privé
Étape 3 : Recevez le Slave gratuit + configuration
Étape 4 : Soyez opérationnel en 24h !
⚠️ OFFRE EXCLUSIVE : Cette formule Master+Slave gratuit est limitée aux 100 premiers acheteurs !
Ne laissez plus les limitations techniques entraver votre succès ! Rejoignez la révolution du copy trading sans frontières !
