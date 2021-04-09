Remote Copy Trade

REMOTE COPY TRADE PRO révolutionne le trading social en brisant les limites traditionnelles des systèmes de copy trading ! Contrairement aux solutions classiques qui vous obligent à utiliser le même ordinateur ou VPS, ou s'inscrire sur les plateformes en ligne,  notre technologie brevetée permet une copie d'ordres SANS LIMITES GÉOGRAPHIQUES entre n'importe quel ordinateur dans le monde !

🌐 AVANTAGE EXCLUSIF : COPIE D'ORDRES À DISTANCE

 Les limites des autres systèmes :

  • Obligation d'utiliser le même VPS/ordinateur

  • Restrictions géographiques

  • Configuration complexe réseau

  • Dépendance à une seule machine

 NOTRE SOLUTION RÉVOLUTIONNAIRE :

  • 🌍 Copie entre ordinateurs distants - Ex : Votre master à Paris, vos slaves à Tokyo !

  • ⚡ Technologie cloud-based - Plus besoin de VPS partagé

  • 🔒 Sécurité bancaire - Transmission cryptée via serveur sécurisé

  • 📱 Multi-devices - Copiez depuis/vers PC, VPS, serveurs différents

🎯 OFFRE EXCLUSIVE : ACHETEZ LE MASTER, RECEVEZ LE SLAVE GRATUITEMENT !

💰 Formule Master Complète

En achetant REMOTE COPY TRADE PRO, vous recevez IMMÉDIATEMENT :

  •  L'EA Master (votre compte principal)

  • 🎁 L'EA Slave OFFERT (pour vos comptes followers)

  • 🔧 Configuration complète incluse

  • 📞 Support installation personnalisé

🤝 Programme Partenariat Intégré

  • Un seul achat = Solution complète Master+Slave

  • Pas de frais supplémentaires pour le Slave

  • Configuration guidée pas à pas par notre équipe

  • Service clé en main sans complications techniques

🎯 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

🔄 Copie Universelle

  •  Master/Slave sur machines différentes

  •  Cross-broker (même symboles requis)

  •  Multi-timeframes synchronisation

  •  Gestion risque avancée intégrée

⚙️ Fonctionnalités Techniques

  • Copie positions ET ordres en attente

  • Mise à jour temps réel des SL/TP

  • Gestion volumes automatique ou personnalisée

  • Magic number pour identification

  • Reconnexion automatique en cas de coupure

📊 Gestion des Risques

  • Lot fixe ou pourcentage du capital

  • Limite lot maximum paramétrable

  • Calcul risque automatique basé sur SL

  • Protection contre les surcharges

🏆 POURQUOI CHOISIR REMOTE COPY TRADE PRO ?

Fonctionnalité Concurrents REMOTE COPY TRADE PRO
🔄 Copie multi-machines ❌ Limitée  ILLIMITÉE
🌍 Distance géographique ❌ Impossible  SANS LIMITE
⚡ Performance ⚠️ Variable  OPTIMISÉE
🔒 Sécurité ⚠️ Basique  BANCAIRE
💰 Rapport qualité/prix ❌ Cher  EXCEPTIONNEL
🎁 Formule complète ❌ Achat séparé  MASTER+SLAVE OFFERT



🚀 SCÉNARIOS D'UTILISATION

💰 Trader Master Indépendant

  • Vendez vos signaux avec une solution professionnelle

  • Gérez vos followers worldwide sans limites techniques

  • Configuration offerte pour vos clients

👥 Communautés de Trading

  • Service de copy trading clé en main

  • Slave gratuit pour tous vos membres

  • Support technique inclus pour votre communauté

🏢 Gestionnaires de Comptes

  • Répliquez votre stratégie sur multi-comptes slaves

  • Pas de frais supplémentaires par compte slave

  • Économisez des milliers vs solutions traditionnelles

🔧 INSTALLATION CLÉ EN MAIN

  1. Achetez REMOTE COPY TRADE PRO MASTER

  2. Recevez immédiatement le Slave gratuitement

  3. Notre équipe vous configure tout à distance

  4. Activez et tradez en 24h !


🎁 OFFRE SPÉCIALE LIMITÉE

ACHETEZ LE MASTER MAINTENANT ET RECEVEZ :

  • 🎁 EA SLAVE COMPLET GRATUIT

  • 🔧 Configuration professionnelle incluse

  • 📧 Support technique prioritaire 24/7

  • 🔄 Mises à jour gratuites à vie

  • 🌐 Serveur cloud inclus à vie

📞 PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

Étape 1 : Achetez REMOTE COPY TRADE PRO sur MQL5
Étape 2 : Contactez-nous par message privé
Étape 3 : Recevez le Slave gratuit + configuration
Étape 4 : Soyez opérationnel en 24h !

⚠️ OFFRE EXCLUSIVE : Cette formule Master+Slave gratuit est limitée aux 100 premiers acheteurs !

Ne laissez plus les limitations techniques entraver votre succès ! Rejoignez la révolution du copy trading sans frontières !

#CopyTrading #MultiPlatform #MasterSlaveOffer #FreeSlave #NoLimits #MetaTrader5


