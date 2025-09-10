Auto SafeFish

Hlavné tlačidlá a funkcie


AUTOMATICKÉ ZAP./VYP.: Prepína automatické obchodovanie.

ŠTART: Aktivuje obchodnú úroveň (stlačte raz).

Prepínač nákupu/predaja: Povolí/zakáže objednávky nákupu/predaja (automaticky riadené v režime AUTO).

X Kúpiť/Predať/Všetko: Zatvorí konkrétne/všetky pozície.

Automatické zaškrtávacie políčka: Automaticky sa uzatvára pri dosiahnutí cieľového zisku.


AUTOMATICKÝ režim (odporúčaný)

EA automaticky riadi nákup/predaj na základe trendu (crossover SDL/Forecaster).

Detekcia trendov:

HORE: SDL nad úrovňou Forecasteru → NÁKUP povolený.

DOLE: SDL pod Forecaster → PREDAJ povolený.

Potvrdenie: 3-bar, antioscilačný systém zabraňuje rýchlym zmenám.


Žltá čiara nie je zobrazená.

Obchody: KÚPIŤ (cena -KrokB pipov pod úrovňou), PREDAŤ (+KrokS pipov nad úrovňou).

Automatický Stop Loss, Trailing Stop pri zisku.


Manuálny režim

Nastavte ManualOverride = true alebo kliknite na „AUTO VYPNUTIE“.

Ovládacie prvky používateľa KÚPIŤ/PREDAŤ, viditeľná žltá čiara.


Bezpečnostné prvky


Ochrana:

Limit čerpania.

Denný limit straty.

Maximálny limit objednávky.

Kontrola marže.

Anti-Oscilácia: Ignoruje signály počas rýchlych zmien trendu (min. 30 s).


Zobrazenie trendu

Zelený „TREND: RAST“: Býčí, aktívny NÁKUP.

Červený „TREND: KLESAJÚCI“: Medvedí trend, aktívny PREDAJ.

Žltý „TREND: BOČNÝ“: Žiadny jasný smer.

Oranžová „[OSC]“: Oscilujúci trh.


Riešenie problémov


Žiadne objednávky: Stlačte tlačidlo „ŠTART“.

Žiadna žltá čiara: Normálne v režime AUTO.

Trend sa nemení: Zaškrtnite políčko „[OSC]“.

Neočakávané zatvorenia: Skontrolujte ciele automatického zatvárania.

EA zastavený: Skontrolujte limity pre výdavky/denné straty.


Najlepšie postupy


Sledujte trendy, EA sa automaticky prispôsobuje.

Stanovte si limity rizika (DD%, denná strata).

Minimalizujte manuálne zásahy v režime AUTO.

Sledujte varovania pred osciláciami.

Pravidelne prehodnocujte stratégiu.


Nepracuje s jedným univerzálnym nastavením, ale dynamicky prispôsobuje svoju cieľovú oblasť obchodovanému inštrumentu.

