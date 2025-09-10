Auto SafeFish
- Experts
- Zdeno Brontvay
- Version: 7.2
- Activations: 5
Hlavné tlačidlá a funkcie
AUTOMATICKÉ ZAP./VYP.: Prepína automatické obchodovanie.
ŠTART: Aktivuje obchodnú úroveň (stlačte raz).
Prepínač nákupu/predaja: Povolí/zakáže objednávky nákupu/predaja (automaticky riadené v režime AUTO).
X Kúpiť/Predať/Všetko: Zatvorí konkrétne/všetky pozície.
Automatické zaškrtávacie políčka: Automaticky sa uzatvára pri dosiahnutí cieľového zisku.
AUTOMATICKÝ režim (odporúčaný)
EA automaticky riadi nákup/predaj na základe trendu (crossover SDL/Forecaster).
Detekcia trendov:
HORE: SDL nad úrovňou Forecasteru → NÁKUP povolený.
DOLE: SDL pod Forecaster → PREDAJ povolený.
Potvrdenie: 3-bar, antioscilačný systém zabraňuje rýchlym zmenám.
Žltá čiara nie je zobrazená.
Obchody: KÚPIŤ (cena -KrokB pipov pod úrovňou), PREDAŤ (+KrokS pipov nad úrovňou).
Automatický Stop Loss, Trailing Stop pri zisku.
Manuálny režim
Nastavte ManualOverride = true alebo kliknite na „AUTO VYPNUTIE“.
Ovládacie prvky používateľa KÚPIŤ/PREDAŤ, viditeľná žltá čiara.
Bezpečnostné prvky
Ochrana:
Limit čerpania.
Denný limit straty.
Maximálny limit objednávky.
Kontrola marže.
Anti-Oscilácia: Ignoruje signály počas rýchlych zmien trendu (min. 30 s).
Zobrazenie trendu
Zelený „TREND: RAST“: Býčí, aktívny NÁKUP.
Červený „TREND: KLESAJÚCI“: Medvedí trend, aktívny PREDAJ.
Žltý „TREND: BOČNÝ“: Žiadny jasný smer.
Oranžová „[OSC]“: Oscilujúci trh.
Riešenie problémov
Žiadne objednávky: Stlačte tlačidlo „ŠTART“.
Žiadna žltá čiara: Normálne v režime AUTO.
Trend sa nemení: Zaškrtnite políčko „[OSC]“.
Neočakávané zatvorenia: Skontrolujte ciele automatického zatvárania.
EA zastavený: Skontrolujte limity pre výdavky/denné straty.
Najlepšie postupy
Sledujte trendy, EA sa automaticky prispôsobuje.
Stanovte si limity rizika (DD%, denná strata).
Minimalizujte manuálne zásahy v režime AUTO.
Sledujte varovania pred osciláciami.
Pravidelne prehodnocujte stratégiu.
Nepracuje s jedným univerzálnym nastavením, ale dynamicky prispôsobuje svoju cieľovú oblasť obchodovanému inštrumentu.