UniHedge EA

Inteligencia viacerých objednávok   – Systém postupne pridáva pozície na základe delta analýzy. Nie náhodne, ale keď sa hybnosť vyvíja správnym smerom. Maximálne 4 objednávky na pár s inteligentnou správou veľkosti lotu.

Profesionálny analytický panel   – monitorovanie všetkých aktívnych párov v reálnom čase, analýza ziskov a strát, ukazovateľ rizika a sledovanie výkonnosti. Presne vidíte, čo sa s každým párom deje.

Pokročilá logika uzatvárania   – 6 nezávislých podmienok uzatvárania: trailing stop, skalpovacie ciele, časové limity, delta reverz, prerušenie korelácie a núdzový stop loss. Systém vie, ako sa chrániť.

Funkcia manuálneho SCALP   - Okamžité obchody s živým hedžingom jedným kliknutím. Vyberiete si pár z panela, systém analyzuje tempo a otvorí optimálne pozície.

Profesionálna správa peňazí   - kontrola marží, normalizácia veľkosti lotu, obmedzenie rizika. Systém nepovolí obchod, ktorý by ohrozil váš účet.

Kto je naša cieľová skupina?

  • Skúsení obchodníci hľadajúci stabilný hedžingový systém

  • Portfólioví manažéri, ktorí potrebujú diverzifikáciu rizika

  • Swingoví obchodníci s kapitálom nad 5 000 dolárov

  • Ľudia hľadajúci pasívny príjem z korelačného obchodovania

Prečo je to ziskové?
Obchodovanie s hedžom využíva matematické vzťahy medzi symbolmi. Keď EURUSD rastie, často rastie aj GBPUSD (pozitívna korelácia). Keď sa korelácia dočasne naruší, vznikne obchodná príležitosť. Náš systém tieto príležitosti identifikuje a využíva.

Čo potrebujete vedieť:

  • Minimálny účet: 5 000 USD

  • Odporúčaný časový rámec: H1-D1

  • Riziko na pár: 1 – 3 %

  • Vhodné pre swingové obchodovanie, nie pre skalpovanie

  • Vyžaduje stabilnú platformu MT5

Upozornenie:   Obchodovanie je spojené s rizikom straty. Tento systém je určený pre skúsených obchodníkov, ktorí rozumejú hedžovacím stratégiám. Pred reálnym použitím odporúčame dôkladné otestovanie na demo účte.

Systém predstavuje pokročilý nástroj pre serióznych obchodníkov, nie zázračné riešenie pre začiatočníkov.


