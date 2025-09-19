Indices Pulse

Le Robot Ultime pour les Prop Firms et les Traders Particuliers (US30, NAS100, US500) - Un abonnement simple de 34 $/mois.

Fatigué de manquer les mouvements rentables sur les principaux indices ? Vous avez du mal avec les règles de drawdown des prop firms ? Laissez un outil professionnel faire le gros du travail. Indices Pulse est un puissant Expert Advisor entièrement automatisé pour MetaTrader 5, méticuleusement conçu pour conquérir la volatilité des indices mondiaux. Ce n'est pas juste un autre EA ; c'est votre partenaire de trading discipliné 24h/24 et 5j/7, conçu dans un seul but : exécuter une stratégie à haute probabilité avec une gestion des risques à toute épreuve.

Êtes-vous confronté à ces défis ?

  • Échouer aux défis des Prop Firms ? Les règles strictes de drawdown quotidien et maximal sont difficiles. Une mauvaise journée peut ruiner des semaines de progrès.

  • Trading de vengeance ? Laisser les émotions dicter vos décisions après une perte, entraînant des pertes plus importantes.

  • Pas assez de temps devant l'écran ? Les meilleurs mouvements se produisent lorsque vous êtes occupé. Vous ne pouvez pas être à votre bureau à chaque ouverture de marché.

  • Paralysie de l'analyse ? Trop réfléchir à chaque configuration jusqu'à ce que l'opportunité soit passée.

Indices Pulse est la solution. Il trade une stratégie claire et mécanique sans peur, cupidité ou hésitation, s'attaquant directement aux plus gros problèmes qui freinent les traders.

Conçu pour votre succès : Prop Firms et Comptes de détail

Cet EA est conçu pour servir deux types de traders clés :

  • Pour le trader de Prop Firm : C'est votre arme secrète pour réussir les évaluations et gérer les comptes financés. La Limite de Perte Quotidienne est votre bouclier incassable, arrêtant automatiquement tout trading pour vous assurer de ne JAMAIS violer les règles de drawdown. Le Filtre d'actualités et le Minuteur de session naviguent facilement dans les restrictions requises.

  • Pour le petit investisseur : Faites fructifier votre compte avec une approche logique et à risque maîtrisé. La Taille de Lot Basée sur un Pourcentage garantit que chaque transaction ne risque qu'une petite fraction confortable de votre capital. Le Trailing Stop intelligent travaille sans relâche pour sécuriser les profits, protégeant vos gains durement acquis et maximisant les transactions gagnantes.

Fonctionnalités principales : Votre boîte à outils de trading complète

  • Optimisation multi-indices : Conçu de manière experte pour les indices les plus populaires au monde : S&P 500 (US500), Dow Jones (US30), Nasdaq 100 (NAS100 / USTEC), DAX (DE40 / GER40), FTSE 100 (UK100).

  • Deux algorithmes de trading : Basculez entre deux stratégies distinctes intégrées pour vous adapter à l'évolution du marché.

  • Protection avancée des risques : La protection de votre capital est primordiale. Comprend une taille de lot dynamique, un verrouillage quotidien des P/L et une protection contre le spread et le slippage.

  • Gestion intelligente des trades : Stop Loss intelligent, Take Profit calculé sur la base du ratio Risque/Rendement et Trailing Stop pour protéger les profits.

  • Contrôle total des sessions et des actualités : Fenêtres de trading personnalisées, clôture avant la fin de la session et filtre d'actualités à fort impact pour éviter le chaos.

Nous sommes votre partenaire de trading

Votre succès est notre objectif. Les commentaires de la communauté sont le moteur de l'amélioration constante.

  • Vous avez une idée ? Partagez vos suggestions dans la section Commentaires ! Nous lisons chacun d'entre eux.

  • Vous aimez l'EA ? Veuillez laisser un Avis positif ! Cela aide d'autres traders à découvrir cet outil puissant.

  • Besoin d'aide ? Contactez-moi directement pour du support ou pour demander des fichiers .set personnalisés, même si vous n'utilisez que la version de démonstration. Nous sommes là pour vous aider à tirer le meilleur parti d'Indices Pulse.

Commencez en 3 étapes simples :

  1. Abonnez-vous : Commencez votre licence mensuelle pour seulement 34 $.

  2. Activez : Attachez Indices Pulse à un graphique (par exemple, US500, H1).

  3. Configurez et activez : Chargez un fichier .set recommandé ou ajustez les paramètres de risque selon vos préférences, et laissez l'EA commencer son travail.

Arrêtez de jouer et commencez à trader avec un système professionnel et automatisé.

Abonnez-vous à Indices Pulse dès aujourd'hui !


