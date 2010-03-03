Gold Killer Pro

Zaman Dilimleri: M1–M5
Enstrüman: XAUUSD (Altın)

XAU FastFlip Pro, Altın (XAUUSD) üzerinde scalping ve gün içi işlemler için tasarlanmış profesyonel bir Expert Advisor’dır.
Breakout mantığını, trend onayını ve volatilite filtrelerini birleştirerek değişen piyasa koşullarına uyum sağlar.
Kısa vadeli işlemlerde hem güvenlik hem de verimlilik isteyen yatırımcılar için geliştirilmiştir.

Ana Özellikler:
✔ EMA trend filtresi ile Breakout girişleri
✔ Spike filtresi (ATR tabanlı pseudo-news tespiti)
✔ ATR tabanlı Stop Loss & Take Profit
✔ Momentum onaylı AutoFlip
✔ Hızlı dönüşler için Peak-Retrace anlık ters işlem
✔ Pyramiding (yalnızca kâr yönünde ekleme)
✔ MaxRiskUSD limiti ile Dinamik lot hesaplama
✔ Günlük koruma: maksimum kayıp, maksimum işlem, minimum bakiye, işlem saatleri

Ek Notlar:

  • XAUUSD (Altın) için M1–M5 grafiklerde çalışır.

  • Dinamik risk kontrolü sayesinde hem küçük hem büyük hesaplara uygundur.

  • Tamamen otomatiktir, manuel müdahale gerekmez.

  • Kesintisiz çalışma için VPS üzerinde kullanılması tavsiye edilir.

Risk Uyarısı:
Bu ürün eğitim ve araştırma amaçlıdır.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Yatırım yapmak risk içerir; lütfen canlıya geçmeden önce demo hesapta test ediniz. (önerilen: son yıl) ✅



