Visible Deals MT5

İşlemleri görünür hale getirin.

MT4 Strateji Test Cihazında veya Grafik Üzerindeki Sinyal Görselleştirmesinde işlemleri hiç analiz ettiniz mi?
Cevap "Evet" ise, işlem çizgilerinin ne kadar görünmez olduğunu zaten biliyorsunuz demektir.
Çözüm, “Visible Deals” adlı yardımcı araçtır.
“Visible Deals”, işlem çizgilerini daha kalın yapmanıza veya rengini değiştirmenize olanak tanır.
Sadece “Visible Deals” aracını grafiğe bırakın ve yeni çizgi formatlarını ayarlayın.


