Visible Deals MT5
- Utilità
- Nauris Zukas
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 10
Rendi visibili gli scambi.
Hai mai analizzato gli scambi nel Tester di Strategie di MT5 o nella Visualizzazione dei Segnali sul grafico?
Se la risposta è "Sì", allora sai quanto siano poco visibili le linee degli scambi.
La soluzione è l’utility “Visible Deals”.
L’utility “Visible Deals” ti permette di rendere le linee degli scambi più spesse o addirittura di cambiarne il colore.
Basta trascinare “Visible Deals” sul grafico e regolare i nuovi formati delle linee.