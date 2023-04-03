Visible Deals MT5

Rendi visibili gli scambi.

Hai mai analizzato gli scambi nel Tester di Strategie di MT5 o nella Visualizzazione dei Segnali sul grafico?
Se la risposta è "Sì", allora sai quanto siano poco visibili le linee degli scambi.
La soluzione è l’utility “Visible Deals”.
L’utility “Visible Deals” ti permette di rendere le linee degli scambi più spesse o addirittura di cambiarne il colore.
Basta trascinare “Visible Deals” sul grafico e regolare i nuovi formati delle linee.


Altri dall’autore
TrendImprovement Pro
Nauris Zukas
Indicatori
Strategy for trend trading. The indicator shows entry points and displays TakeProfit and StopLoss levels on the chart, as well as calculates the overall result. ATTENTION! TI Opti Pro – a powerful tool for testing the input parameters for the TrendImprovement indicator will allow you to quickly find the most profitable options for the input parameters. New project. Description. It is no secret to anyone that there is no universal indicator that would be profitable on all currency pairs and ti
TI Opti Pro
Nauris Zukas
Utilità
Automatic enumeration of input parameters of the TrendImprovement Pro indicator to find the optimal combination. Description. A powerful tool for testing the input parameters for the TrendImprovement Pro indicator will allow you to quickly find the most profitable options for the input parameters. Settings DateOrBars – switch for using time or number of bars;  MaxBars - the maximum number of bars for calculation; StartHistory - indicator start time; BEGINNING - the initial historical data (In-S
Visible Deals
Nauris Zukas
Utilità
Rendi visibili gli scambi. Hai mai analizzato gli scambi nel Tester di Strategie di MT4 o nella Visualizzazione dei Segnali sul grafico? Se la risposta è "Sì", allora sai quanto siano poco visibili le linee degli scambi. La soluzione è l’utility “Visible Deals” . L’utility “Visible Deals” ti permette di rendere le linee degli scambi più spesse o addirittura di cambiarne il colore. Basta trascinare “Visible Deals” sul grafico e regolare i nuovi formati delle linee.
Slippage Auditor
Nauris Zukas
Utilità
Slippage Auditor** è uno strumento visivo per la piattaforma MetaTrader 5 che analizza la qualità di esecuzione degli ordini e rileva problemi di slippage direttamente sul grafico. Slippage Auditor: User Guide Funzionalità e caratteristiche Slippage Auditor è progettato per controllare la qualità di esecuzione degli ordini chiusi sul grafico. È stato creato per trader e sviluppatori che desiderano monitorare i valori di slippage e identificare problemi di esecuzione. Lo strumento legge automatic
