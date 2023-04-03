Visible Deals MT5

Rendez les transactions visibles.

Avez-vous déjà analysé les transactions dans le testeur de stratégie MT5 ou la visualisation des signaux sur le graphique ?
Si la réponse est « oui », alors vous savez à quel point les lignes de transaction sont difficiles à voir.
La solution est l’utilitaire “Visible Deals”.
L’utilitaire “Visible Deals” vous permet d’épaissir les lignes de transaction ou même d’en changer la couleur.
Il vous suffit de déposer “Visible Deals” sur le graphique et d’ajuster les nouveaux formats de lignes.


