Bollinger Bands TP Guardian MT4
- Utilitaires
- Chi Hong Au Yeung
- Version: 1.0
Bollinger Bands TP Guardian
Cet Expert Advisor utilitaire utilise les Bandes de Bollinger pour modifier le niveau de Take Profit (TP) des ordres ouverts, améliorant votre gestion de trading et vous libérant les mains après l'exécution d'une transaction manuelle.
Caractéristiques principales
Ajustement automatique du TP : L'EA ajuste automatiquement le TP des ordres ouverts.
Intégration des bandes de Bollinger : Les niveaux de TP sont définis en utilisant la bande de Bollinger supérieure, médiane ou inférieure.
Paramètres personnalisables : Les utilisateurs peuvent spécifier les paramètres des bandes de Bollinger et la fréquence des modifications du TP.
Fonctionnement sans effort : Une fois attaché à un graphique, l'EA fonctionne en arrière-plan sans nécessiter d'intervention manuelle.
Comment l'utiliser
Attachez l'EA à un graphique.
Dans les paramètres de l'EA, choisissez la ligne de bande de Bollinger souhaitée (supérieure, médiane ou inférieure) pour le niveau de profit cible.
Définissez les paramètres des bandes de Bollinger.
L'EA commencera alors à ajuster le TP de tout ordre ouvert sur ce symbole.
Paramètres
Bands Period : Période pour le calcul des bandes de Bollinger.
Bands Deviations : Nombre d'écarts-types.
Bands Shift : Décalage horizontal.
Type line : Sélectionnez la ligne à utiliser : Upper Band, Middle Band ou Lower Band.
Use data: Utilisez les données de la dernière barre fermée ou les données en direct.
The frequency in seconds to attempt modifying the TP: La fréquence en secondes pour tenter de modifier le TP : par défaut 60 secondes.
An additional distance in pips: Une distance supplémentaire en pips à ajouter au TP calculé.