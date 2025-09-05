Bollinger Bands TP Guardian MT4

DrawDown Limiter MT4 Haidar, Lionel Haj Ali 5 (8) Utilitaires

Expert Advisor "Drawdown Limiter" Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de