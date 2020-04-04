Gold waves rider

🏆 Gold Pulse Trader — Altın (XAU/USD) için impulse trading Uzman Danışmanı | M1

🎯 Uzmanlık: Yalnızca XAUUSD ve M1 zaman dilimi için! Bu evrensel bir robot değil, altın için özel olarak tasarlanmış hassas bir araçtır.

💡 Temel Kavram: EA, önemli seviyelerden seken anlık fiyat impulslarını yakalar. Giriş - seviyeden, Stop - seviyenin ötesinde, Çıkış - sonraki seviyede. Klasik olan, otomatikleştirilmiş!

 Temel Özellikler:

  • 🎯 Net Uzmanlık: Sadece Altın (XAUUSD), Sadece M1.

  • ⚡ Impuls Stratejisi: En küçük fiyat hareketlerini (1 pip'ten itibaren) yakalar.

  • 📊 Seviye Filtreleme: Tüm sinyaller önemli destek/direnç seviyelerinden filtrelenir.

  • 🤖 Otomatik Çıkış: Pozisyonlar hedef fiyat seviyelerine ulaşıldığında kapanır.

  • 🛡️ Entegre Korumalar: Spread kontrolü ( MaxSpread ) & Zaman kısıtlamaları ( Trade Time ).

⚙️ Ayarlar Paneli:
Temel Parametreler:

  • FixedLotSize  📦 - Sabit lot büyüklüğü. (Varsayılan: 0.01)

  • MaxSpread  📏 - İşlem açmak için izin verilen maksimum spread (puan). (Varsayılan: 200)

  • MagicNumber  🔢 - Emir tanımlama numarası. (Varsayılan: 2025)

  • OrderComment  🏷️ - Emir yorumu. (Varsayılan: "XAUUSD m1")

Risk Yönetimi (Stop-Loss):

  • UseStopLoss  ✅ - Stop loss kullanılsın mı? (Etkin)

  • StopLossDistance  🚫 - Ekstrem noktadan SL mesafesi (puan). (Varsayılan: 20)

  • ExtDepth  🔍 - Ekstrem noktaları arama derinliği (bar sayısı). (Varsayılan: 10)

İşlem Saatleri:

  • StartHour  /  StartMinute  ⏰ - Başlangıç saati. (Varsayılan: 00:00)

  • EndHour  /  EndMinute  ⏰ - Bitiş saati. (Varsayılan: 23:59)

🔄 Nasıl Çalışır? (4 Adım):

  1. 📶 Gerçek Zamanlı Analiz: M1 fiyat hareketini her saniye tarar.

  2. ⚡ Impuls Tespiti: Sinyal için gereken minimum hareketi bulur.

  3. 📉 Seviye Filtresi: Bunun önemli bir D/S seviyesinde olup olmadığını kontrol eder.

  4. 🎯 Giriş & Çıkış: Sekmede giriş yapar, SL seviye ötesindedir, hedef seviyede çıkış yapar.

⚠️ Önemli Notlar:

  • ‼️ SADECE XAUUSD için tasarlanmıştır!

  • 🔧 Varsayılan ayarlar M1 için optimize edilmiştir.

  • 🧪 Broker'ınızda MUTLAKA TEST EDİN!

  • 📉 Hiçbir strateji %100 kar garantisi vermez.

İyi şanslar ve karlı işlemler! 💰🚀


