Gold waves rider
- Uzman Danışmanlar
- Roman Lomaev
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
🏆 Gold Pulse Trader — Altın (XAU/USD) için impulse trading Uzman Danışmanı | M1
🎯 Uzmanlık: Yalnızca XAUUSD ve M1 zaman dilimi için! Bu evrensel bir robot değil, altın için özel olarak tasarlanmış hassas bir araçtır.
💡 Temel Kavram: EA, önemli seviyelerden seken anlık fiyat impulslarını yakalar. Giriş - seviyeden, Stop - seviyenin ötesinde, Çıkış - sonraki seviyede. Klasik olan, otomatikleştirilmiş!
✨ Temel Özellikler:
-
🎯 Net Uzmanlık: Sadece Altın (XAUUSD), Sadece M1.
-
⚡ Impuls Stratejisi: En küçük fiyat hareketlerini (1 pip'ten itibaren) yakalar.
-
📊 Seviye Filtreleme: Tüm sinyaller önemli destek/direnç seviyelerinden filtrelenir.
-
🤖 Otomatik Çıkış: Pozisyonlar hedef fiyat seviyelerine ulaşıldığında kapanır.
-
🛡️ Entegre Korumalar: Spread kontrolü ( MaxSpread ) & Zaman kısıtlamaları ( Trade Time ).
⚙️ Ayarlar Paneli:
Temel Parametreler:
-
FixedLotSize 📦 - Sabit lot büyüklüğü. (Varsayılan: 0.01)
-
MaxSpread 📏 - İşlem açmak için izin verilen maksimum spread (puan). (Varsayılan: 200)
-
MagicNumber 🔢 - Emir tanımlama numarası. (Varsayılan: 2025)
-
OrderComment 🏷️ - Emir yorumu. (Varsayılan: "XAUUSD m1")
Risk Yönetimi (Stop-Loss):
-
UseStopLoss ✅ - Stop loss kullanılsın mı? (Etkin)
-
StopLossDistance 🚫 - Ekstrem noktadan SL mesafesi (puan). (Varsayılan: 20)
-
ExtDepth 🔍 - Ekstrem noktaları arama derinliği (bar sayısı). (Varsayılan: 10)
İşlem Saatleri:
-
StartHour / StartMinute ⏰ - Başlangıç saati. (Varsayılan: 00:00)
-
EndHour / EndMinute ⏰ - Bitiş saati. (Varsayılan: 23:59)
🔄 Nasıl Çalışır? (4 Adım):
-
📶 Gerçek Zamanlı Analiz: M1 fiyat hareketini her saniye tarar.
-
⚡ Impuls Tespiti: Sinyal için gereken minimum hareketi bulur.
-
📉 Seviye Filtresi: Bunun önemli bir D/S seviyesinde olup olmadığını kontrol eder.
-
🎯 Giriş & Çıkış: Sekmede giriş yapar, SL seviye ötesindedir, hedef seviyede çıkış yapar.
⚠️ Önemli Notlar:
-
‼️ SADECE XAUUSD için tasarlanmıştır!
-
🔧 Varsayılan ayarlar M1 için optimize edilmiştir.
-
🧪 Broker'ınızda MUTLAKA TEST EDİN!
-
📉 Hiçbir strateji %100 kar garantisi vermez.
İyi şanslar ve karlı işlemler! 💰🚀