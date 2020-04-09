Gold waves rider
- Experts
- Roman Lomaev
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🏆 Gold Pulse Trader — Expert Advisor per trading d'impulso sull'Oro (XAU/USD) | M1
🎯 Specializzazione: Esclusivamente per XAUUSD sul timeframe M1! Non è un robot universale, ma uno strumento di precisione per l'oro.
💡 Concetto Centrale: L'EA cattura impulsi di prezzo istantanei rimbalzati da key levels. Entrata - da un livello, Stop - oltre il livello, Uscita - al livello successivo. Il classico, automatizzato!
✨ Caratteristiche Principali:
-
🎯 Specializzazione Chiara: Solo Oro (XAUUSD), solo M1.
-
⚡ Strategia d'Impulso: Cattura movimenti di prezzo minimi (da 1 punto).
-
📊 Filtraggio per Livello: Tutti i segnali sono filtrati tramite importanti livelli di supporto/resistenza.
-
🤖 Uscita Automatica: Le posizioni si chiudono al raggiungimento dei target price levels.
-
🛡️ Protezione Integrata: Controllo spread ( MaxSpread ) & Restrizioni orarie ( Trade Time ).
⚙️ Pannello Impostazioni:
Parametri Principali:
-
FixedLotSize 📦 - Dimensione lotto fissa. (Predefinito: 0.01)
-
MaxSpread 📏 - Spread massimo consentito per aprire trade (punti). (Predefinito: 200)
-
MagicNumber 🔢 - Numero magico per identificazione ordini. (Predefinito: 2025)
-
OrderComment 🏷️ - Commento ordini. (Predefinito: "XAUUSD m1")
Gestione del Rischio (Stop-Loss):
-
UseStopLoss ✅ - Usare stop loss? (Abilitato)
-
StopLossDistance 🚫 - Distanza SL da punto estremo (punti). (Predefinito: 20)
-
ExtDepth 🔍 - Profondità ricerca punti estremi (barre). (Predefinito: 10)
Orari di Trading:
-
StartHour / StartMinute ⏰ - Ora inizio. (Predefinito: 00:00)
-
EndHour / EndMinute ⏰ - Ora fine. (Predefinito: 23:59)
🔄 Come funziona? (4 Passi):
-
📶 Analisi in Tempo Reale: Scansiona l'azione dei prezzi M1 ogni secondo.
-
⚡ Rilevamento Impulso: Trova il movimento minimo per un segnale.
-
📉 Filtro Livello: Verifica se ciò accade a un key level S/R.
-
🎯 Entrata & Uscita: Entra sul rimbalzo, SL beyond level, esce al livello target.
⚠️ Note Importanti:
-
‼️ Progettato SOLO per XAUUSD!
-
🔧 Impostazioni predefinite ottimizzate per M1.
-
🧪 DEVE ESSERE TESTATO con il vostro broker!
-
📉 Nessuna strategia garantisce il 100% di profitto.
Buona fortuna e trading redditizio! 💰🚀