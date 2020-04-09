Gold waves rider

🏆 Gold Pulse Trader — Expert Advisor per trading d'impulso sull'Oro (XAU/USD) | M1

🎯 Specializzazione: Esclusivamente per XAUUSD sul timeframe M1! Non è un robot universale, ma uno strumento di precisione per l'oro.

💡 Concetto Centrale: L'EA cattura impulsi di prezzo istantanei rimbalzati da key levels. Entrata - da un livello, Stop - oltre il livello, Uscita - al livello successivo. Il classico, automatizzato!

 Caratteristiche Principali:

  • 🎯 Specializzazione Chiara: Solo Oro (XAUUSD), solo M1.

  • ⚡ Strategia d'Impulso: Cattura movimenti di prezzo minimi (da 1 punto).

  • 📊 Filtraggio per Livello: Tutti i segnali sono filtrati tramite importanti livelli di supporto/resistenza.

  • 🤖 Uscita Automatica: Le posizioni si chiudono al raggiungimento dei target price levels.

  • 🛡️ Protezione Integrata: Controllo spread ( MaxSpread ) & Restrizioni orarie ( Trade Time ).

⚙️ Pannello Impostazioni:
Parametri Principali:

  • FixedLotSize  📦 - Dimensione lotto fissa. (Predefinito: 0.01)

  • MaxSpread  📏 - Spread massimo consentito per aprire trade (punti). (Predefinito: 200)

  • MagicNumber  🔢 - Numero magico per identificazione ordini. (Predefinito: 2025)

  • OrderComment  🏷️ - Commento ordini. (Predefinito: "XAUUSD m1")

Gestione del Rischio (Stop-Loss):

  • UseStopLoss  ✅ - Usare stop loss? (Abilitato)

  • StopLossDistance  🚫 - Distanza SL da punto estremo (punti). (Predefinito: 20)

  • ExtDepth  🔍 - Profondità ricerca punti estremi (barre). (Predefinito: 10)

Orari di Trading:

  • StartHour  /  StartMinute  ⏰ - Ora inizio. (Predefinito: 00:00)

  • EndHour  /  EndMinute  ⏰ - Ora fine. (Predefinito: 23:59)

🔄 Come funziona? (4 Passi):

  1. 📶 Analisi in Tempo Reale: Scansiona l'azione dei prezzi M1 ogni secondo.

  2. ⚡ Rilevamento Impulso: Trova il movimento minimo per un segnale.

  3. 📉 Filtro Livello: Verifica se ciò accade a un key level S/R.

  4. 🎯 Entrata & Uscita: Entra sul rimbalzo, SL beyond level, esce al livello target.

⚠️ Note Importanti:

  • ‼️ Progettato SOLO per XAUUSD!

  • 🔧 Impostazioni predefinite ottimizzate per M1.

  • 🧪 DEVE ESSERE TESTATO con il vostro broker!

  • 📉 Nessuna strategia garantisce il 100% di profitto.

Buona fortuna e trading redditizio! 💰🚀


