Gold waves rider

🏆 Gold Pulse Trader — Expert Advisor pour le trading d'impulsion sur l'Or (XAU/USD) | M1

🎯 Spécialisation: Exclusivement pour le XAUUSD sur le timeframe M1 ! Ce n'est pas un robot universel, mais un outil précis pour l'or.

💡 Concept Central: L'EA capture des impulsions de prix instantanées rebondissant sur des niveaux clés. Entrée - depuis un niveau, Stop - au-delà du niveau, Sortie - au niveau suivant. Du classique, automatisé !

✨ Caractéristiques Principales:

🎯 Spécialisation Claire: Only Or (XAUUSD), only M1.

⚡ Stratégie d'Impulsion: Capture les mouvements de prix minimes (à partir de 1 point).

📊 Filtrage par Niveau: Tous les signaux sont filtrés via des niveaux de support/résistance importants.

🤖 Sortie Automatique: Les positions se ferment upon reaching target price levels.

🛡️ Protection Intégrée: Contrôle du spread ( MaxSpread ) & Restrictions horaires ( Trade Time ).

⚙️ Panneau de Réglages:

Paramètres Principaux:

FixedLotSize 📦 - Taille de lot fixe. (Par défaut: 0.01)

MaxSpread 📏 - Spread maximum autorisé pour ouvrir des trades (points). (Par défaut: 200)

MagicNumber 🔢 - Numéro magique pour l'identification des ordres. (Par défaut: 2025)

OrderComment 🏷️ - Commentaire des ordres. (Par défaut: "XAUUSD m1")

Gestion des Risques (Stop-Loss):

UseStopLoss ✅ - Utiliser le stop loss ? (Activé)

StopLossDistance 🚫 - Distance du SL depuis le point extrême (points). (Par défaut: 20)

ExtDepth 🔍 - Profondeur de recherche des points extrêmes (barres). (Par défaut: 10)

Heures de Trading:

StartHour / StartMinute ⏰ - Heure de début. (Par défaut: 00:00)

EndHour / EndMinute ⏰ - Heure de fin. (Par défaut: 23:59)

🔄 Comment ça marche ? (4 Étapes):

📶 Analyse en Temps Réel: Scanne l'action des prix M1 every second. ⚡ Détection d'Impulsion: Trouve le mouvement minimal pour un signal. 📉 Filtre de Niveau: Vérifie si cela se produit à un niveau clé S/R. 🎯 Entrée & Sortie: Entrée sur rebond, SL beyond level, sortie au niveau cible.

⚠️ Notes Importantes:

‼️ Conçu UNIQUEMENT pour le XAUUSD !

🔧 Paramètres par défaut optimisés pour M1.

🧪 DOIT ÊTRE TESTÉ avec votre broker !

📉 Aucune stratégie ne garantit 100% de profit.

Bonne chance et trading rentable ! 💰🚀



