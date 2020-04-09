Gold waves rider
🏆 Gold Pulse Trader — Expert Advisor pour le trading d'impulsion sur l'Or (XAU/USD) | M1
🎯 Spécialisation: Exclusivement pour le XAUUSD sur le timeframe M1 ! Ce n'est pas un robot universel, mais un outil précis pour l'or.
💡 Concept Central: L'EA capture des impulsions de prix instantanées rebondissant sur des niveaux clés. Entrée - depuis un niveau, Stop - au-delà du niveau, Sortie - au niveau suivant. Du classique, automatisé !
✨ Caractéristiques Principales:
-
🎯 Spécialisation Claire: Only Or (XAUUSD), only M1.
-
⚡ Stratégie d'Impulsion: Capture les mouvements de prix minimes (à partir de 1 point).
-
📊 Filtrage par Niveau: Tous les signaux sont filtrés via des niveaux de support/résistance importants.
-
🤖 Sortie Automatique: Les positions se ferment upon reaching target price levels.
-
🛡️ Protection Intégrée: Contrôle du spread ( MaxSpread ) & Restrictions horaires ( Trade Time ).
⚙️ Panneau de Réglages:
Paramètres Principaux:
-
FixedLotSize 📦 - Taille de lot fixe. (Par défaut: 0.01)
-
MaxSpread 📏 - Spread maximum autorisé pour ouvrir des trades (points). (Par défaut: 200)
-
MagicNumber 🔢 - Numéro magique pour l'identification des ordres. (Par défaut: 2025)
-
OrderComment 🏷️ - Commentaire des ordres. (Par défaut: "XAUUSD m1")
Gestion des Risques (Stop-Loss):
-
UseStopLoss ✅ - Utiliser le stop loss ? (Activé)
-
StopLossDistance 🚫 - Distance du SL depuis le point extrême (points). (Par défaut: 20)
-
ExtDepth 🔍 - Profondeur de recherche des points extrêmes (barres). (Par défaut: 10)
Heures de Trading:
-
StartHour / StartMinute ⏰ - Heure de début. (Par défaut: 00:00)
-
EndHour / EndMinute ⏰ - Heure de fin. (Par défaut: 23:59)
🔄 Comment ça marche ? (4 Étapes):
-
📶 Analyse en Temps Réel: Scanne l'action des prix M1 every second.
-
⚡ Détection d'Impulsion: Trouve le mouvement minimal pour un signal.
-
📉 Filtre de Niveau: Vérifie si cela se produit à un niveau clé S/R.
-
🎯 Entrée & Sortie: Entrée sur rebond, SL beyond level, sortie au niveau cible.
⚠️ Notes Importantes:
-
‼️ Conçu UNIQUEMENT pour le XAUUSD !
-
🔧 Paramètres par défaut optimisés pour M1.
-
🧪 DOIT ÊTRE TESTÉ avec votre broker !
-
📉 Aucune stratégie ne garantit 100% de profit.
Bonne chance et trading rentable ! 💰🚀