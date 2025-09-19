Global Capital Neural MT5

Global Capital Neural, MetaTrader için yeni nesil bir Uzman Danışman (EA) olup, özel olarak geliştirilmiş nöral modül mimarisi temelinde tasarlanmıştır. Benzersizliği, uyarlanabilir piyasa analizi ile sıkı risk yönetimini birleştirmesinde yatmaktadır ve bu sayede sistem farklı piyasa koşullarında dayanıklılığını korur.

Fiyat Politikası

Global Capital Neural’ın lansman fiyatı sembolik olarak 149 USD olarak belirlenmiştir ve yalnızca projenin en başlangıç aşamasında geçerlidir. Bu fiyatlandırma modelini benzersiz kılan, dinamik yapısıdır: sistemin değeri, gerçek performansına doğrudan orantılı olarak artar. Canlı hesapta gerçekleştirilen her kârlı işlemden sonra EA’nın fiyatı anında yükselir ve artan etkinliğini ile piyasa değerini yansıtır. Gerçek Sinyal:https://www.mql5.com/en/signals/2332699

Çekirdek Mimari

EA, ticaret döngüsü içerisinde belirli işlevler için tasarlanmış çeşitli özel nöral katmanları entegre eder:

Neural Core Matrix — fiyat verilerini işler ve yinelenen kalıpları tanımlar.

Adaptive Fusion Net — birden fazla zaman yapısından gelen sinyalleri birleştirir ve piyasa gürültüsünü filtreler.

Volatility Mapping Engine — oynaklık kümelerini izler ve strateji parametrelerini gerçek zamanlı olarak ayarlar.

Equity Guardian Net — pozisyonları izleyerek ve düşüşleri (drawdown) sınırlayarak sermaye korumasını sağlar.

Bu modüllerin birleşimi sayesinde, Global Capital Neural martingale, grid trading, arbitraj veya yüksek frekanslı scalping gibi riskli yöntemlerden kaçınır. Bunun yerine sürdürülebilir pozisyon boyutlandırmasına ve uzun vadeli kârlılığa odaklanır.

Testler ve Doğrulama

Güvenilirliği sağlamak için sistem şu testlerden geçmiştir:

15 yılı aşkın geçmiş veriler üzerinde stres testleri,

rastgele piyasa şokları ve haber kaynaklı oynaklık simülasyonları,

değişken spreadler ve yürütme gecikmeleriyle doğrulama.

Temel Parametreler

Enstrümanlar: döviz çiftleri, altın, endeksler

Önerilen zaman dilimi: H1

Minimum depozito: 100 USD

Kolay kurulum ve otomatik parametre ayarı

Global Capital Neural’ın Avantajları

Birbirine bağlı özel nöral ağlardan oluşan sistem

Değişen piyasa koşullarına yüksek uyum sağlama yeteneği

Gelişmiş risk filtreleriyle entegre sermaye koruması

Geniş bir stres senaryosu yelpazesinde doğrulanmış strateji

Risk Uyarısı: Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir; geçmiş performans gelecekteki getirilerin garantisi değildir.